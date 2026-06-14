Polska to kraj pełen niezwykłych miejsc, których historia często skrywa więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. Wśród nich wyjątkową rolę pełnią zamki - od monumentalnych warowni dominujących nad krajobrazem po mniej znane budowle ukryte pośród lasów.

Wiele z tych zamków to prawdziwe perełki na skalę kraju, a nawet Europy. Wyróżniają się nie tylko architekturą, ale także burzliwą historią czy niesamowitymi legendami.

Czy potrafisz rozpoznać rozsiane po Polsce zamki na podstawie jednego zdjęcia? Sprawdź swoją wiedzę na temat bardziej i mniej znanych zamków w naszym kraju!

Odpowiedz na wszystkie pytania w quizie, a po jego zakończeniu odkryjesz dodatkowo ciekawostki o warowniach znajdujących się na terenie Polski. Może znajdziesz tu inspirację do następnej wyprawy?

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