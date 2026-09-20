W tym quizie sprawdzisz swoją wiedzę o wyspach świata. Czekają na Ciebie zarówno dobrze znane miejsca, jak i takie, o których mówi się rzadziej - a warto o nich wiedzieć!

Prawie każdy słyszał o tym, że Grenlandia jest największą niekontynentalną wyspą świata.

Wiele osób kojarzy też Just Room Enough Island - niewielki skrawek lądu, uznawany za najmniejszą spośród wszystkich zamieszkanych wysp na Ziemi.

Ale co z pozostałymi wyspami rozsianymi w różnych zakątkach świata?

Niektóre skrywają niezwykłe ciekawostki, inne wyróżniają się rozmiarami, położeniem lub biją inne, nietypowe rekordy.

Czy znasz te mniej popularne wyspy i potrafisz odpowiedzieć na związane z nimi pytania?

Wyspy świata. Czym się wyróżniają te miejsca? Rozpocznij quiz

Sprawdź, ile wiesz, i przy okazji dowiedz się czegoś nowego!

Po rozwiązaniu quizu pojawią się wyniki z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami i dodatkowe opisy, które rzucą więcej światła na każde z omawianych miejsc!



