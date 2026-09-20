Wyspy świata nie mają przed tobą tajemnic? Sprawdź się w quizie!

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Rekordowo duża Grenlandia to nie wszystko - na świecie jest wiele fascynujących wysp! Przygotowaliśmy wyzwanie, które przetestuje twoją orientację i wiedzę o najciekawszych miejscach tego typu, które są rozsiane po całym globie. Przekonaj się, czy potrafisz odpowiedzieć na wszystkie pytania.

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Biały dom na zielonym wzgórzu wyspy Elliðaey, otoczony oceanem, w tle ośnieżone góry.
Wyspa Elliðaey wyróżnia się białym domem, uznaje się to za najbardziej odizolowane miejsce zamieszkania na świecie. A co wyróżnia inne wyspy na Ziemi?Hansueli Krapf (CC BY-SA 2.5)Wikimedia Commons

W tym quizie sprawdzisz swoją wiedzę o wyspach świata. Czekają na Ciebie zarówno dobrze znane miejsca, jak i takie, o których mówi się rzadziej - a warto o nich wiedzieć!

Prawie każdy słyszał o tym, że Grenlandia jest największą niekontynentalną wyspą świata.

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Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski

Wiele osób kojarzy też Just Room Enough Island - niewielki skrawek lądu, uznawany za najmniejszą spośród wszystkich zamieszkanych wysp na Ziemi.

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Mały dom położony na skrawku lądu wciąż budzi zainteresowanie. W 1982 roku biuro rekordów Guinnessa uznało to miejsce za najmniejszą na świecie zamieszkaną wyspę.
Ciekawostki

Najmniejsza zamieszkana wyspa na świecie. Just Room Enough

Paula Drechsler
Paula Drechsler

Ale co z pozostałymi wyspami rozsianymi w różnych zakątkach świata?

Niektóre skrywają niezwykłe ciekawostki, inne wyróżniają się rozmiarami, położeniem lub biją inne, nietypowe rekordy.

Czy znasz te mniej popularne wyspy i potrafisz odpowiedzieć na związane z nimi pytania?

Sprawdź, ile wiesz, i przy okazji dowiedz się czegoś nowego!

Po rozwiązaniu quizu pojawią się wyniki z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami i dodatkowe opisy, które rzucą więcej światła na każde z omawianych miejsc!

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Paula Drechsler
Paula Drechsler


Grenlandia bez tajemnicPolsat News Polsat News
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