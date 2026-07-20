Złoto Bałtyku bez tajemnic. Co wiesz o bursztynie? Rozwiąż QUIZ!

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Bursztyn bałtycki jest nazywany złotem Bałtyku - od wieków przyciąga poszukiwaczy i zachwyca swoją urodą w wyrobach jubilerskich. Przekonaj się, ile tak naprawdę wiesz o jednej z największych atrakcji polskiego wybrzeża, mierząc się z naszym quizem o bursztynie.

Dłoń trzyma kawałki bursztynu nad brzegiem Morza Bałtyckiego. Widać mokry piasek i pianę fal oraz duży płaski kamień.
Sztorm na Bałtyku co roku może wyrzucać na brzeg kilka ton bursztynu123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

Wakacje nad polskim wybrzeżem to nie tylko plażowanie i kąpiele. Morze Bałtyckie skrywa bowiem prawdziwe skarby, cenione od wieków. Szczególne miejsce zajmuje tu bursztyn.

Złoto Bałtyku zachwyca swoim wyglądem i urzeka jako materiał na biżuterię. Co roku na straganach nad morzem znaleźć można wyroby wykonane właśnie z bursztynu - bransoletki, naszyjniki oraz różnorodne pamiątki.

Wielu turystów preferuje jednak samodzielne zbieranie bursztynu, przechadzając się po plaży. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób zastanawia się, gdzie znaleźć bursztyn na wybrzeżu w Polsce i kiedy szanse na udane poszukiwania są największe.

A Ty? Czy wiesz jak powstaje bursztyn bałtycki oraz jak go odróżnić od innych "skarbów" wyrzucanych przez morze na brzeg? Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, ile wiesz o jednej z największych atrakcji polskiego wybrzeża.

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Paula Drechsler
Paula Drechsler


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