Wakacje nad polskim wybrzeżem to nie tylko plażowanie i kąpiele. Morze Bałtyckie skrywa bowiem prawdziwe skarby, cenione od wieków. Szczególne miejsce zajmuje tu bursztyn.

Złoto Bałtyku zachwyca swoim wyglądem i urzeka jako materiał na biżuterię. Co roku na straganach nad morzem znaleźć można wyroby wykonane właśnie z bursztynu - bransoletki, naszyjniki oraz różnorodne pamiątki.

Wielu turystów preferuje jednak samodzielne zbieranie bursztynu, przechadzając się po plaży. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób zastanawia się, gdzie znaleźć bursztyn na wybrzeżu w Polsce i kiedy szanse na udane poszukiwania są największe.

A Ty? Czy wiesz jak powstaje bursztyn bałtycki oraz jak go odróżnić od innych "skarbów" wyrzucanych przez morze na brzeg? Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, ile wiesz o jednej z największych atrakcji polskiego wybrzeża.

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