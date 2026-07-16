Zmierz się z morskimi gigantami i największymi portami w naszym QUIZIE

Transport morski to niewidzialna sieć, która łączy krańce świata. To właśnie dzięki niemu produkty z najdalszych zakątków Azji trafiają na sklepowe półki w Europie, a surowce niezbędne do funkcjonowania nowoczesnych technologii docierają do największych ośrodków przemysłowych.

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Na morzach i oceanach nieustannie trwa wyścig o wielkość, szybkość i efektywność. Każdego roku z pochylni stoczni schodzą jednostki coraz bardziej zaawansowane technologicznie, a porty przekształcają się w w pełni zautomatyzowane centra logistyczne.

Sprawdź swoją wiedzę o tym, jak funkcjonuje fascynujący i pełen ciekawostek świat morskich gigantów.

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