Awaryjne lądowanie LOT-u

Osoby śledzące wszelkiej maści mapy z samolotami zauważyć mogły, że lot o numerze LO2001 zupełnie zmienił swój kierunek. Zamiast lecieć w kierunku Korei, skorzystał z jednego z awaryjnych lotnisk na trasie i zatrzymał się w Astanie (Kazachstan). Okazało się, że przyczyną awaryjnego i nieplanowanego lądowania był jeden z pasażerów. Ten miał awanturować się na pokładzie, przejawiać agresywne zachowania i nie stosować się do poleceń załogi.

Sytuacja musiała być niebezpieczna, skoro załoga podjęła decyzję o wylądowaniu. Na miejscu wsparcia udzieliły im lokalne służby i wyprowadziły pasażera z samolotu. Następnie maszyna udała się w dalszą trasę. Historia jednak nie kończy się w tym momencie - a przynajmniej nie dla agresywnego pasażera.

Ile kosztuje awaryjne lądowanie?

Z powodu zachowania pasażera, samolot musiał przystąpić do nieplanowanego lądowania. To oznaczało dodatkowe koszta, choćby ze względu na zużyte paliwo. Wiele wskazuje na to, że linie lotnicze LOT będą domagać się zwrotu tych kosztów i to od samego zainteresowanego. O jakich kwotach mowa? Nie padły konkretne wyliczenia, jednak LOT szacuje straty na 100 tysięcy euro lub więcej. Portal fly4free.pl cytuje rzecznika PLL LOT Krzysztofa Moczulskiego, który przyznał, że przewoźnik podejmie kroki prawne.

Osobiście przeraża mnie wizja zrobienia czegoś tak głupiego, co na dodatek uszczupli nasz majątek o pół miliona złotych - i to lekką ręką. Nie wiadomo, czy "trafiło na biednego", czy też nie. W każdym razie to masa kasy. Podczas kolejnego lotu będę spokojny niczym mnich.