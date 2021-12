Przyznać trzeba, że tegoroczne poczynania Elona Muska w dużym stopniu odbiły się na stabilizacji rynku kryptowalut. Jeszcze w marcu tego roku miliarder poinformował, że firma Tesla będzie akceptować płatności w wirtualnej walucie bitcoin. Stosunkowo szybko przyszło mu się jednak wycofać z tej decyzji, co rzecz jasna wywołało prawdziwą burzę w kursach giełdowych.

Tym razem ekscentryczny przedsiębiorca postanowił odnieść się do dogecoina. W swoim wpisie na serwisie Twitter poinformował, że marka Tesla rozważa akceptacje tej oryginalnej waluty, jako oficjalnego środka płatniczego. Musk stwierdził jednak, że początkowo doge byłby wykorzystywany jedynie przy transakcjach dotyczących towarów mniejszej wartości, w tym gadżetów sygnowanych logiem marki.

Działanie to stanowi niejako kontynuację niedawnego wywiadu z Time Magazine, gdzie Musk zaskakująco pozytywnie wypowiadał się na temat wspomnianego środka płatniczego. Jego zdaniem to właśnie ta kryptowaluta ma największy potencjał by stać się w przyszłości pełnoprawnym środkiem płatniczym. Od czasu opublikowania powyższego wpisu na serwisie Twitter, kurs dogecoina poszybował do góry o ponad 30 proc.

Działania Elona Muska od dłuższego czasu ocierają się o mocną krytykę nie tylko ze strony środowiska powiązanego z kryptowalutami. Sprawie manipulowania bitcoinem czy dogecoinem zaczynają przyglądać się również analitycy oraz dziennikarze. Jest bardzo możliwe, że w przyszłości cała sprawa zostanie odpowiednio uregulowana.