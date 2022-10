Profesor Michał Gryziński to postać żywcem wyjęta z filmów s-f o superbohaterach. Bardzo często w tych hollywoodzkich produkcjach występują genialni uczeni, których wynalazki mogą zmienić cały świat. I takim właśnie człowiekiem był polski fizyk pracujący w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku k. Warszawy, gdzie przez 40 lat prowadził swoje własne badania nad budową atomu. Jego życie wypełniała aura tajemnicy, a on sam pod koniec życia zmagał się z potępieniem przez środowisko naukowe. Podważył bowiem absolutną świętość, coś oczywistego i uważanego powszechnie przez fizyków za rzecz wręcz udowodnioną, czyli klasyczny model atomu. Kiedy ogłosił swoją teorię, wybuchła prawdziwa burza.

Reklama

Profesor Michał Gryziński: atom wygląda inaczej!

Każdy przynajmniej raz w życiu widział model lub grafikę przedstawiające atom, czyli najmniejszą znany nam element otaczającej nas materii. Jest on przedstawiany przeważnie w podobny sposób: to duża kulka pełniąca rolę jądra atomowego i wokół po orbitach krążące mniejsze punkty symbolizujące elektrony.





Zdjęcie Atom to podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym. Słowo atom pochodzi z greckiego ἄτομος – átomos, oznaczającego coś, czego nie da się przeciąć ani podzielić.

Tak naprawdę atom jest zbyt mały, żeby można było go zobaczyć. Skąd w takim razie wzięło się to wyobrażenie atomu jako czegoś przypominającego Układ Słoneczny? Wszystko za sprawą genialnego fizyka Nielsa Bohra, który w 1913 roku tak właśnie opisał tę "tajemniczą rzecz", z której składa się każda cząstka materii we wszechświecie.



Zdjęcie Niels Bohr opracował w 1913 roku pierwszą nieklasyczną teorię atomu. Bohr korzystał z modelu atomu Rutherforda i przyjął, że atom wodoru zbudowany jest z dodatnio naładowanego jądra – protonu, wokół którego krąży ujemnie naładowany elektron. Cząstki te przyciągają się wzajemnie siłami zgodnymi z prawem Coulomba.

Niels Bohr przekonywał, że wewnątrz atomu elektrony poruszają się wokół jądra podobnie jak planety wokół Słońca - po orbitach kołowych. Przez wiele lat fizycy przeprowadzali eksperymenty, które potwierdzały taką budowę najmniejszej cząstki, z której składa się materia. Jednym z nielicznych uczonych na świecie, który odważył się podważyć tę teorię, był właśnie polski naukowiec profesor Michał Gryziński.

Po raz pierwszy o swoich wątpliwościach zaczął wspominać w 1965 roku. "Mechanika kwantowa oparta o model Bohra to jeden z największych błędów w historii nauki" - miał powiedzieć podczas jednego ze swoich wykładów. Profesor Gryziński nie kwestionował tego, że istnieje jądro atomowe i krążące wokół niego elektrony. Podważał jednak sposób ich poruszania, a może raczej pojawiania się - gdyż tak o elektronach mówią fizycy zajmujący się fizyką teoretyczną.

Według Michała Gryzińskiego Niels Bohr popełnił kardynalny błąd, kierując się intuicją i opracowując "model planetarny atomu", gdyż atom wygląda zupełnie inaczej! W swojej książce "Sprawa Atomu" wykazał, że "podstawowa cząstka materii" ma budowę "radialną". Oznacza to, że elektrony w atomach poruszają się wokół jądra po torach przypominających hiperbole, a nie okręgi. Profesor nazwał tę hipotezę "modelem swobodnego spadku", a całość opisał w książce "Sprawa Atomu".



Zdjęcie W książce "Sprawa Atomu" profesor Michał Gryziński zakwestionował nieprzekraczalność prędkości światła / archiwum prywatne

Elektron w modelu atomu Gryzińskiego podobnie jak w modelu Bohra jest zlokalizowany i punktowy. Gryziński w swojej książce "Sprawa Atomu" stawia jednak bulwersującą hipotezę, że elektrony nie krążą wcale po orbicie, lecz w pewien sposób "spadają" na jądro, a następnie są od niego odpychane przez siłę Lorentza. Dzieje się tak ze względu na posiadany przez nie i przez jądro atomowe moment magnetyczny. Zgodnie z kontrowersyjną teorią polskiego naukowca w atomie wodoru elektrony poruszają się zatem po trajektorii, którą Gryziński nazwał radiolą.



Zdjęcie Na zdjęciu profesor Michał Gryziński i jego model atomu. Polski uczony uważał, że wnętrza atomu wygląda zupełnie inaczej niż zakłada to model Nielsa Bohra. / archiwum prywatne

Ten pozorny "drobiazg" w postaci innego sposobu krążenia elektronów wokół jądra atomu mógłby wywrócić do góry nogami teorię Alberta Einsteina i podważyć całą wiedzę ludzkości o budowie materii. Gryziński mówił, że nie tylko należy zakwestionować słynny wzór teorii względności, czyli E=mc², ale także przekraczalna jest prędkość światła. Postawił również hipotezę, która oburzyła innych fizyków. Według niej do opisania budowy atomu nie trzeba używać mechaniki kwantowej, ale wystarczą zwykłe równania znane z mechaniki klasycznej opisanej równaniami Isaaca Newtona.

Tego już było za dużo - profesor Michał Gryziński został uznany za człowieka o poglądach nie tylko kontrowersyjnych, ale wręcz szalonych. On jednak tym się nie zraził i z zadziwiającą konsekwencją prowadził dalsze badania nad budową atomu. Pod koniec życia doszedł do kolejnych, bulwersujących wniosków, które zahaczają wręcz o sferę religijną ludzkości. Uznał, że natrafił na ślad... boga, o którym mówią wszystkie religie. Był także bliski zrealizowania wielkiego marzenia Alberta Einsteina, czyli stworzenia tzw. teorii wszystkiego. Są nawet tacy, którzy do dziś twierdzą, że mu się to udało.

Zdjęcie Wszystkie punkty tworzące wszechświat mają swoje świadome centrum? Profesor Michał Gryziński twierdził, że w swoich rozważaniach natrafił na ślad Boga / East News

Otacza nas ocean energii?

Próba zrozumienia teorii profesora Michała Gryzińskiego to poważne wyzwanie. Jest to świat skomplikowanych, bardzo długich wzorów i wyliczeń, które dla zwykłego laika są niczym niezbadana i nieprzebyta dżungla. Zachowała się jedynie jego książka "Sprawa Atomu", a także nieliczne relacje dawnych studentów czy współpracowników profesora. To od nich wiemy, że podczas rozmów o budowie atomu mówił o tajemniczej energii, która jest zamrożona w każdym punkcie czasoprzestrzeni. Nawet pustka kosmiczna wypełniona próżnią jest wręcz oceanem energii, który można uwolnić i w ten sposób rozwiązać wszystkie problemy energetyczne świata. Ale profesor Michał Gryziński poszedł krok dalej w swoich rozważaniach. I natrafił na coś, co można nazwać "śladem transcendencji" w materii. Ta informacja na pewno zaciekawi ludzi wierzących, że istnieje bóg, choć według polskiego uczonego jego zrozumienie przekracza możliwości ludzkiego umysłu.



Zdjęcie Profesor Michał Gryziński podczas wykładu. Jedno z nielicznych zdjęć profesora, które zachowały się w archiwach zwolenników jego niezwykłej teorii o budowie atomu / archiwum prywatne

Wszechświat ma świadomość?

Profesor Michał Gryziński doszedł do wniosku, że cała materia wszechświata jest ze sobą połączona i stanowi nierozerwalną całość. Dowolne wydarzenie w każdym punkcie dowolnej galaktyki ma wpływ na całą resztę materii we wszechświecie, jest przez nią rejestrowane i odczuwane. Ale zgodnie z jego teorią jest także centrum, swoisty punkt centralny wszechrzeczy, który ma świadomość i jest warunkiem koniecznym do tego, aby we wszechświecie powstała inna świadomość, czyli na przykład takie istoty jak ludzie.

Brzmi to może dość zagadkowo, ale profesor Michał Gryziński uznał, że natrafił na ślad boga, o którym mówią największe światowe religie. Istnienie inteligentnego, świadomego bytu istniejącego przed wszystkimi innymi świadomymi bytami (i będącego jednocześnie warunkiem ich powstania) była dla niego efektem nie wiary, ale wiedzy. W tej sytuacji trudno się dziwić, że jego hipotezy spotkały się z potępieniem naukowców reprezentujących tzw. naukę akademicką.



Profesor Michał Gryziński: zapomniany geniusz

Niewiele wiemy o życiu profesora Michała Gryzińskiego, choć wszystko wskazuje na to, że był bardzo ciekawym człowiekiem. Uwielbiał podróże i odwiedzanie egzotycznych, wręcz mistycznych miejsc, gdzie z pewnością mógł spokojnie myśleć o szczegółach swojej "teorii wszystkiego". Odwiedził m.in. Nepal, był na Ałtaju i Kaukazie. Jako zapalony sportowiec uprawiał siatkówkę, pływanie, wioślarstwo, żeglarstwo i narciarstwo. Zmarł 1 czerwca 2004 roku w Warszawie. Wraz z jego odejściem świat być może stracił niepowtarzalną szansę poznania prawdy o otaczającej nas materii.