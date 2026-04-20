W tegorocznych zawodach udział wzięło około 100 zespołów i 300 robotów z 26 marek, w tym pięć drużyn międzynarodowych z Francji, Niemiec i Brazylii. Tym samym skala wydarzenia była kilkukrotnie większa niż podczas debiutu w 2025 roku, co pokazuje, jak szybko rozwija się sektor robotyki humanoidalnej.

Zwycięzca z czasem poniżej 51 minut

Triumfatorem wydarzenia została drużyna Honor, której robot o nazwie "Lightning" pokonał dystans półmaratonu w 50 minut i 26 sekund. Co ciekawe, jeszcze szybciej trasę pokonała wersja sterowana zdalnie (48 minut i 19 sekund), jednak zgodnie z regulaminem nagrodę otrzymują wyłącznie konstrukcje działające autonomicznie.

Robot mierzący około 1,69 m wysokości był pierwszym humanoidem klasy konsumenckiej, który ukończył taki bieg. Co więcej, jak podaje The Guardian, taki czas oznacza pobicie ludzkiego rekordu świata, ustanowionego przez Jacoba Kiplimo w Lizbonie.

Maszyny coraz bliżej ludzi

W zawodach brały udział również inne zaawansowane konstrukcje, m.in. Unitree H1, Tiangong Ultra oraz B2 od Noetix Robotics. Niektóre modele osiągały prędkości rzędu 10 m/s. Dla porównania, najszybsi sprinterzy świata, jak Usain Bolt, osiągają maksymalnie około 12,40 metra na sekundę. Oznacza to, że humanoidalne maszyny zaczynają zbliżać się do ludzkich możliwości w sprincie, przynajmniej na krótkich dystansach.

Zawody nie były jedynie pokazem szybkości. Roboty musiały działać autonomicznie lub być sterowane zdalnie, jednak priorytetem były systemy samodzielnej nawigacji oparte o AI i czujniki. Organizatorzy oceniali przede wszystkim zdolność utrzymania stabilnego tempa, orientację w terenie oraz odporność na zakłócenia.

Jeszcze w 2025 roku zwycięski robot Tiangong Ultra potrzebował aż 2 godzin i 40 minut, by ukończyć trasę. W 2026 roku najlepszy wynik wyniósł nieco ponad 50 minut, co oznacza niemal trzykrotną poprawę wydajności w zaledwie rok. Poprzednia edycja była jednak mocno eksperymentalna i wiele robotów nie wystartowało lub nie ukończyło biegu.

I choć wydarzenie ma charakter bardziej rozrywkowy, to w rzeczywistości jego znaczenie jest znacznie większe. Bieganie humanoidów wymaga zaawansowanej kontroli równowagi, analizy terenu i odporności na zakłócenia, a te same technologie mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w ratownictwie, logistyce, przemyśle czy nawet działaniach militarnych.

