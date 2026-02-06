Nowy humanoidalny robot. Czym wyróżnia się Moya?

Shanghai DroidUp Robotics Co. Ltd. to innowacyjna firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i sprzedażą humanoidalnych robotów ogólnego przeznaczenia. Przedsiębiorstwo właśnie zaprezentowało swoje nowe dzieło - robota Moya.

Robot Moya został niedawno zaprezentowany w Szanghaju - firma przedstawiła maszynę jako "pierwszego na świecie wysoce bionicznego robota, który głęboko integruje ludzką estetykę z zaawansowanymi ruchami humanoidalnymi". Moya bowiem porusza się, reaguje i wchodzi w interakcje społeczne w sposób wyjątkowo przypominający człowieka, a do tego ma temperaturę zbliżoną do ludzkiej.

Frima DroidUp stworzyła niezwykle realistycznego robota Moya

Moya to humanoidalny robot o wzroście 165 cm i wadze ok. 32 kg. Twórcy utrzymują, że innowacyjna maszyna utrzymuje temperaturę w zakresie od 32 do 36 stopni Celsjusza, co ma sprzyjać realizmowi podczas interakcji z robotem. Moya potrafi też naśladować ludzkie mikroekspresje twarzy i utrzymywać kontakt wzrokowy, co sprzyja poczuciu bardziej naturalnych interakcji. Chód robota jest według twórców zbliżony do ludzkiego z dokładnością na poziomie 92 proc. To wszystko zdaniem DroidUp plasuje innowacyjną maszynę wśród najbardziej ludzkich robotów, jakie dotychczas stworzono.

DroidUp nie ujawnił wielu szczegółów na temat komponentów wykorzystanych do budowy nowego robota. Podano jednak, że Moya została zaprojektowana w sposób modułowy, co pozwala na dopasowanie wyglądu zewnętrznego robota do własnych preferencji bez ingerowania w główną konstrukcję mechaniczną. Przekazano też szczątkowe informacje o tym, że pod obudową znajduje się ulepszona wersja Walker 3, która jest ewolucją modelu Walker 2. Szkielet charakteryzuje się wzmocnionym chłodzeniem i lepszą wytrzymałością oraz bardziej naturalnymi ruchami, dzięki zastosowaniu nowych materiałów.

Biznes, edukacja, medycyna. Robot Moya ma kosztować ponad milion

Zdaniem DroidUp robot ma być przydatny w szerokim zakresie, nie tylko jako urządzenie na użytek domowy, ale i w służbie zdrowia, edukacji i środowiskach komercyjnych, gdzie interakcja człowiek-robot odgrywa kluczową rolę.

Reakcje na prezentację robota są zróżnicowane - od głębokiej fascynacji po swego rodzaju dyskomfort, który często towarzyszy odbiorcom w przypadku styczności z wytworami z obszaru tzw. doliny niesamowitości (uncanny valley). Jest to termin stosowany m.in. w odniesieniu do robotów, które przesadnie przypominają człowieka, budząc tym niepokój i inne nieprzyjemne odczucia. Internauci w komentarzach na temat wyglądu i zachowania Moya często odnoszą się właśnie do tego określenia.

Nie ma jeszcze szczegółów na temat wejścia robota Moya do sprzedaży, ale padają sugestie, że stanie się to pod koniec 2026 roku. "Interesting Engineering" podaje, że cena początkowa ma wynieść około 1,2 miliona juanów (ok. 620 tys. zł według aktualnego kursu), ale na oficjalne informacje trzeba jeszcze poczekać.

Ogromny humanoidalny robot będzie naprawiał linie kolejowe w Japonii interia AFP