Spis treści: Mars w Krakowie? Zawody European Rover Challenge W jaki sposób projektuje się łaziki? Marsyard w tym roku przeniósł nas na południową półkulę Czy prawdziwe misje na Marsie są podobne do tych z konkursu? Wypowiedź zawodnika Jak to wygląda za kurtyną? Jak wyglądały tegoroczne łaziki? Goście specjalni w tegorocznej edycji ERC Rozstrzygnięcie konkursu. Kto wygrał w tym roku European Rover Challenge?

Mars w Krakowie? Zawody European Rover Challenge

W dniach 4-6 września w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej rozegrał się konkurs European Rover Challenge. Starło się w nim 25 zespołów z całego świata. Pięć z nich reprezentowało polskie uczelnie.

Łazik zaprojektowany przez drużynę musiał z jak największą precyzją wykonać zadania inspirowane prawdziwymi misjami kosmicznymi NASA i ESA. Jednocześnie w konkursie liczyły się umiejętności miękkie i analityczne. Główna część odbywała się na marsjańskim torze Marsyard, który został stworzony z myślą o jak najlepszym odwzorowaniu terenu Czerwonej Planety. Były tam m.in. kratery uderzeniowe.

W jaki sposób projektuje się łaziki?

Zespoły mają różne podejścia do budowania łazików, jak przypomnieli komentatorzy. Niektóre z nich budują je z roku na rok całkowicie od nowa. AGH Space Systems przyjął nieco inne podejście i łazik Kalman jest od dziewięciu lat rozwijany iteracyjnie. Po każdych zawodach zespół robi ewaluację tego, jak im poszło i jakie aspekty są do poprawy, a następnie podejmuje decyzję, które części łazika wymagają najpilniejszych usprawnień i nad nimi pracuje.

Same zawody również każdego roku wyglądają nieco inaczej. Organizatorzy rozumieją, że wszystkie łaziki ulegają poprawie, są modyfikowane, aby coraz lepiej działać i spełniać założenia misji, które są dla nich przygotowywane. Z tego powodu na European Rover Challenge możemy zobaczyć różne misje i różne wyzwania poszczególnych misji, a każde z nich jest trudniejsze niż rok wcześniej.

Marsyard w tym roku przeniósł nas na południową półkulę

Nie inaczej jest z Marsyardem. Teren, po którym poruszają się łaziki, także się zmienia. Są prezentowane inne struktury geologiczne i ułożenie, a za każdym razem wiernie odwzorowany jest danemu obszarowi na Marsie.

Do tej pory zawodnicy podczas konkursu byli w północnej części Marsa, a w tym roku po raz pierwszy przenieśli się na południową półkulę - do fragmentu krateru Hellas (Hellas Planitia). Jest to największy krater uderzeniowy na Czerwonej Planecie i jednocześnie obszar najniżej położony. Panuje tam wyższe ciśnienie atmosferyczne niż na pozostałych obszarach Marsa, co stanowi bazę do badań na temat warunków sprzyjających okresowemu istnieniu tam wody w stanie ciekłym. Badacze wskazują, że właśnie to miejsce jest jednym z najciekawszych punktów w kontekście poszukiwania śladów życia oraz planowania przyszłych misji eksploracyjnych.

W tym roku Marsyard odwzorowywał fragment krateru Hellas. Julia Król INTERIA.PL

Czy prawdziwe misje na Marsie są podobne do tych z konkursu? Wypowiedź zawodnika

Zapytałam zespół AGH Space Systems o to, w jakim stopniu konkurs odwzorowuje problemy, z którymi muszą się mierzyć łaziki podczas prawdziwych misji na Marsie.

- Konkurs jest w tym całkiem precyzyjny ze względu na Marsyard, który odwzorowuje realny teren marsjański. Same konkurencje także mają sens, bo faktycznie symulują to, co takie łaziki robią lub będą robić na powierzchni Marsa. Może to być na przykład badanie pH wszelkiego typu płynów czy zbieranie próbek regolitu i ich analiza - powiedział Jakub Bubak, inżynier systemowy sekcji łazika planetarnego.

Same zawody mają dużo wspólnego z tym, co takie roboty faktycznie robią czy to na Marsie, czy na Księżycu

Całe zawody zawierają w sobie kilka odrębnych zadań do wykonania. Pierwszym z nich jest wykonywanie zadań serwisowych przez łazika, czyli włączanie przełączników lub podłączanie wtyczek. Sprawdzana jest wtedy zdolność łazika do precyzyjnej pracy technicznej.

Łazik Kalman podczas konkurencji zadań serwisowych. Po lewej widać przyciski i przełączniki. Julia Król INTERIA.PL

Później łazik musiał przejechać wyznaczoną trasę, unikając wszelkich przeszkód, a punktowane były zdolność planowania i wybierania najlepszej ścieżki. Część zespołów wykorzystywała autonomiczne metody sterowania łazikiem.

Podczas konkursu liczyła się również współpraca łazika z dronem, aby zbierać dane z miejsc trudno dostępnych dla samego łazika. Do tego celu zbudowano specjalną klatkę, w której wykonywane były manewry maszyny.

Drony startowały w specjalnej klatce i miały różne zadania do wykonania. Niektóre, jak ten na zdjęciu, miały różne awarie podczas swoich lotów. Julia Król INTERIA.PL

Oprócz tego oceniano zdolności manipulowania przedmiotami w ruchu podczas zadań ze znalezieniem sondy i dostarczeniem jej do określonego miejsca, unikając zderzeń z innymi obiektami. Ważna była także umiejętność badania terenu, zbierania informacji o glebie, skałach i innych elementach środowiska.

Zespół musiał również przedstawić pracę nad swoim łazikiem oraz sposób realizacji wszystkich konkurencji. Opowiadał o problemach, które napotkał, i jak je rozwiązał.

Ostatnim zadaniem, z jakim przyszło się zmierzyć zespołom, było poszukiwanie śladów życia lub warunków sprzyjających życiu - łazik musiał analizować próbki pod kątem mikroorganizmów.

Dodatkową konkurencją było CREATIVITY, która wyróżniła najbardziej pomysłowe rozwiązania zastosowane w łazikach. Jury oceniało zarówno pojedyncze elementy, jak i sposób, w jaki cały system współpracował podczas wykonywania zadań ERC.

Jak to wygląda za kurtyną?

Zajrzałam także na zaplecze, gdzie zawodnicy przygotowywali się do wyjścia na Marsyard. Pracowali nad swoimi maszynami, aby jak najlepiej wypaść podczas zawodów.

Każdy zespół miał swoje stanowisko, gdzie mógł do ostatnich chwil pracować nad swoim łazikiem. Julia Król INTERIA.PL

Jak wyglądały tegoroczne łaziki?

Do konkursu stanęło 25 drużyn z całego świata. Podczas różnych konkurencji prezentowały umiejętności swoich łazików, pokonując kolejne bariery i wyzwania. Oto niektóre z nich uchwycone w akcji.

Łazik Ares 9 próbuje wydostać się z zagłębienia w terenie. Julia Król INTERIA.PL

Łazik Barbara podczas zawodów. Ma charakterystyczne, neonowo-żołte koła. Julia Król INTERIA.PL

Łazik ITU AXA ROVER pokonuje kolejne przeszkody podczas rywalizacji. Julia Król INTERIA.PL

Łazik Kairos szykuje się do startu. Julia Król INTERIA.PL

Łazik Indomitus podczas zawodów. Julia Król INTERIA.PL

Goście specjalni w tegorocznej edycji ERC

Na European Rover Challenge pojawili się goście specjalni związani z sektorem kosmicznym, popularyzacją nauki, a nawet astronauci. W tym roku byli to m.in. Łukasz Wilczyński i Pantelis Poulakis z European Space Foundation, Marc Van Impe - były pracownik SpaceX i Tesli czy Daniela Jović z Orbitalyx.

Rozstrzygnięcie konkursu. Kto wygrał w tym roku European Rover Challenge?

W tegorocznym ERC zwyciężył zespół EPFL Xplore, reprezentujący Politechnikę Federalną w Lozannie, uzyskując najwyższy wynik punktowy. Na drugim miejscu znaleźli się gospodarze - ekipa AGH Space Systems z Akademii Górniczo-Hutniczej. Trzecie miejsce zajął zespół DIANA z Politechniki Turyńskiej.

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