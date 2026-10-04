Naukowcy z Soft Robotics Lab na Politechnice Federalnej w Zurychu opracowali unikalną robotyczną rękę, która może poruszać się samodzielnie na opuszkach palców. Dłoń potrafi utrzymywać równowagę, dostosowywać się do podłoża i używać palców do nawigacji i interakcji z otoczeniem.

Podczas testów robot nie tylko przemieszczał się po różnych powierzchniach, ale także naciskał wybrane klawisze na klawiaturze, grając w prostą grę na komputerze.

Sztuczna inteligencja tchnęła nowe życie w robotyczną kończynę

Do eksperymentów zespół wykorzystał gotową, humanoidalną dłoń robota i postanowił nie zmieniać długości jej palców ani jednostki sterującej. Umieszczono w niej za to akumulator, mały komputer i zestaw czujników. Następnie wykorzystano metodę uczenia się, a podczas treningu system sztucznej inteligencji był nagradzany za udane ruchy. Po licznych próbach algorytm nauczył się samodzielnie wybierać trajektorie zapewniające równowagę i gotowy model został przeniesiony na urządzenie fizyczne.

Podczas testów praktycznych robo-ręka była w stanie poruszać się po ponad dziesięciu różnych rodzajach powierzchni, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Potrafiła przemieszczać się po płytkach, trawie i kamieniach, dostosowując ruchy palców do obecnych warunków.

Zbadano również jej koordynację ruchową podczas sterowania komputerem. W trakcie tego eksperymentu ręka, nie tracąc równowagi, naciskała kolejno klawisze strzałek na klawiaturze, samodzielnie przechodząc poziom gry logicznej.

Czy to przyszłość robotyki?

Autorzy projektu podkreślają, że w kolejnych latach robotyczna dłoń mogłaby wykonywać pracę w warunkach, gdzie nie ma przestrzeni na ramię, które zresztą zazwyczaj służy głównie do jej transportu. Kolejnym krokiem będzie połączenie samodzielnego ruchu ręki z bardziej złożonymi manipulacjami palców. Być może w przyszłości robo-ręka będzie mogła nie tylko samodzielnie dotrzeć do celu, ale także bezbłędnie wykonać tam złożone operacje.



