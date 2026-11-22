Przełom w druku 3D. Naukowcy stworzyli robota poruszającego się bez elektroniki

Prawie 5 metrów na sekundę? Tak szybko może poruszać się robot wykonany w całości z materiałów wydrukowanych w 3D. W dodatku nie potrzebuje żadnej elektroniki do działania - zasilany jest powietrzem.

Inżynierowie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego stworzyli sześcionożnego robota, mogącego poruszać się po zróżnicowanym terenie - od piasku po beton. Potrafi także pływać oraz chodzić pod wodą.

Robot napędzany powietrzem może poruszać się po zróżnicowanym terenie, w tym po piasku. David Baillot/UC San Diego Jacobs School of Engineering materiał zewnętrzny

Nowy robot drukowany w 3D wykorzystuje mechanikę silnika parowego

Wcześniejsze próby zbudowania robota w 2022 roku skończyły się miernym wynikiem. Ówczesna maszyna zdolna była do poruszania się z prędkością zaledwie 4 centymetry na sekundę. Zespół kierowany przez badacza Yichena Zhai i profesora Michaela T. Tolleya postawił sobie za cel przekroczenie tego limitu prędkości.

Wnętrze nowego robota składa się z połączonego szeregu komór, zaworów i rur, które napędzają ruch nóg po przepłynięciu przez nie sprężonego powietrza. Naukowcy musieli powiększyć całą konstrukcję, aby zwiększyć prędkość. Jednocześnie trzeba było pamiętać o tym, że wyższe ciśnienie może sprawić, iż robot będzie poruszać się zbyt szybko - na tyle, że będzie bardzo nieefektywny.

Aby zwiększyć więc wydajność robota, zespół sięgnął po konstrukcję złożonego silnika parowego. Dzięki temu sprężone powietrze dwukrotnie obiegało wszystkie zawory, co pozwalało na ponad 100 razy szybsze poruszanie się niż pierwotna wersja opracowana w 2022 roku.

Na razie robot może działać tylko po podłączeniu do źródła sprężonego powietrza, np. tradycyjnej sprężarki. Planuje się jednak zbadać konstrukcje zużywające mniej sprężonego powietrza, aby robot mógł działać bezprzewodowo, korzystając z przenośnego źródła paliwa, np. naboju ze sprężonym powietrzem. Naukowcy planują stworzyć konstrukcje zdolne do wykonywania jeszcze bardziej złożonych ruchów, umożliwiające sterowanie i manipulowanie przedmiotami.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Science Robotics, otwiera się w nowym oknie.



