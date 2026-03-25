Tego jeszcze nie było. Robot w polskim Sejmie

Dzisiaj w Sejmie doszło do nietypowego wydarzenia, które szybko przyciągnęło uwagę zarówno polityków, jak i internautów. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Konfederację pojawił się... robot. Maszyna o nazwie Edward Warchocki została zaprezentowana jako przykład rozwoju nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Nie była to jednak bierna demostracja - robot poruszał się po budynku i wchodził w interakcje z obecnymi tam politykami.

Kulminacyjnym momentem było jego krótkie wystąpienie. W dość zaskakującym tonie odniósł się do kwestii wynagrodzeń Straży Marszałkowskiej, co już samo w sobie wywołało zdziwienie wśród obserwatorów. Robot jednak zapewnił, że nie jest zainteresowany polityką i woli inne aktywności, jak choćby taniec.

Kim jest ta niezwykle uprzejma maszyna?

Edward Warchocki to robot-influencer, a swoją popularność w internecie zaczął zdobywać na początku marca tego roku. Na TikToku zaobserwowało go już prawie 170 tys. internautów. Projekt oparty jest na technologii modelu Unitree G1, a za jego stworzeniem stoją polscy twórcy Bartosz Idzik i Radosław Grzelaczyk. Ma około 132 centymetry i waży mniej więcej 35 kilogramów.

Polska robotyka coraz prężniej się rozwija

Pojawienie się robota w Sejmie nie było tylko medialną ciekawostką, ale dobrze pokazuje szerszy trend - stopniowe "oswajanie" ludzi z maszynami humanoidalnymi. To, co jeszcze niedawno wydawało się futurystyczną wizją, zaczyna coraz częściej funkcjonować w realnej przestrzeni publicznej.

Fascynacja humanoidami wcale nie jest nowa - jej początki sięgają pierwszej połowy XX wieku dzięki literaturze science-fiction, a później, w latach 80. eksploracja tego terenu była rozwijana i wraz z pierwszym działającym robotem, który grał na flecie, zakorzeniła się wśród ludzi na dobre. Wtedy jednak możliwości technologiczne były ograniczone, a konstrukcje raczej symboliczne niż praktyczne.

Dopiero współczesny rozwój sztucznej inteligencji, czujników i systemów sterowania sprawił, że takie roboty zaczęły wchodzić co ludzkiego codziennego funkcjonowania. Dzisiejsze maszyny nie tylko same się poruszają, ale potrafią analizować otoczenie, reagować na ludzi i wykonywać konkretne zadania.

W wielu krajach takie rozwiązania są już czymś więcej niż eksperymentem. Humanoidalne roboty można spotkać na ulicach - pomagają w kierowaniu ruchem, wspierają logistykę czy dostarczają przesyłki. Szczególnie intensywnie rozwijane są w Chinach, gdzie testuje się ich zastosowania na szeroką skalę - od usług miejskich po przemysł i obsługę klienta.

Na tym tle Polska wciąż znajduje się na wcześniejszym etapie adaptacji. To dlaczego dzisiejsza wizyta robota w Sejmie wywołała tak duże zainteresowanie. To pokazuje, że zmiany, które już gdzieś indziej się dokonują, zaczynają być widoczne także tutaj.

Można więc tę sytuację traktować nie tylko jako jednorazowy epizod, ale także jako zapowiedź szerszego procesu. Humanoidy w perspektywie kilkunastu lat mogą stać się równie powszechne jak automatyczne kasy czy aplikacje mobilne.

