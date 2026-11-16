Robot AI ruszył do pracy na odległej wyspie

Robot Lynx M20 chińskiej firmy Deep Robotics został pomocnikiem latarników na odległej wyspie na Morzu Wschodniochińskim - w zachodniej części Oceanu Spokojnego.

Przedsiębiorstwo przeprowadziło testy terenowe maszyny na Qiliyu. Robot-pies ruszył do pracy w znajdującej się tam historycznej, 160-letniej latarni morskiej. Próby te wykazały, jak maszyny mogą wspierać pracowników w trudnych warunkach przybrzeżnych.

Lynx pomagał tamtejszym latarnikom w transporcie zaopatrzenia po 145 schodach oraz w inspekcji urządzeń latarni. Przeprowadzone testy "stworzyły praktyczne warunki do oceny, w jaki sposób ucieleśniona sztuczna inteligencja może wspierać zdalne utrzymanie infrastruktury", podaje firma.

Transport ładunków i kontrola sprzętów. Sukces testów Lynx M20

Latarnicy na Qiliyu mierzą się z wysoką wilgotnością powietrza, zasoleniem, wymagającymi, stromymi schodami i ograniczonym dostępem do zapasów, podaje firma Deep Robotics w komunikacie.

Działania z Lynx M20 koncentrowały się na praktycznych zadaniach, które mogłyby odciążyć pracowników latarni, np. zmniejszając powtarzalne obciążenia fizyczne. Robot może pomagać przy rozładunku zapasów, które są dostarczane łodzią mniej więcej raz w tygodniu, zależnie od warunków na morzu.

To miałoby dać latarnikom więcej czasu na konserwację urządzeń i podejmowanie decyzji operacyjnych, zdejmując z nich obowiązek powtarzalnego, obciążającego fizycznie przenoszenia ładunków.

Podczas testów terenowych Lynx transportował ładunek o masie 15 kg po wyspie i wnosił go pokonując wszystkie 145 schodów. Konstrukcja robota umożliwia bowiem zarówno toczenie się po płaskich powierzchniach jak i wspinanie po schodach.

Ponadto sprawdzono działanie robota we wsparciu monitorowania sprzętu. Rutynowe kontrole wymagają od latarników wielu kroków, często w gorącym i hałaśliwym pomieszczeniu z agregatami. Robot ma wesprzeć pracowników dzięki kamerom wysokiej rozdzielczości z termowizją, odczytując dane operacyjne i identyfikując nieprawidłowe wzorce temperatur. Obrazowanie akustyczne może stanowić dodatkowe wsparcie w wykrywaniu nietypowych dźwięków, które mogą sygnalizować awarię urządzenia.

Inspekcje wykonywane przez robota prowadzono też po zmroku, kiedy strome ścieżki i luźne kamienie są trudniejsze do pokonania dla człowieka. Deep Robotics via AccessNewswire materiał prasowy

Wszystkie dane z inspekcji robot przesyła do cyfrowej platformy zarządzania, która automatycznie generowała dla personelu raporty z inspekcji.

- Dzięki rutynowemu gromadzeniu danych robot może pomóc opiekunom skupić się na interpretacji ustaleń i podejmowaniu decyzji o konieczności przeprowadzenia konserwacji lub interwencji - twierdzi, otwiera się w nowym oknie Deep Robotics.

Teraz przedsiębiorstwo zamierza poszerzyć obszary wykorzystania robotów, kierując je do bardziej skomplikowanych zadań, w których wsparcie techniczne, zdolności kontrolne oraz fizyczna pomoc usprawnią codzienną pracę.



