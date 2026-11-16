Robot trafił na odległą wyspę. Ruszył na pomoc latarnikom

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Chińska firma Deep Robotics sprawdziła, jak ucieleśniona sztuczna inteligencja radzi sobie w trudnych warunkach przybrzeżnych. Robot Lynx M20 z sukcesem wsparł ludzi w kontrolach sprzętu i transportowaniu ładunków po stromych schodach.

Robot Lynx M20 i latarnik na schodach przy latarni morskiej na wyspie Qiliyu
Robot-pies ruszył do pracy jako pomocnik latarników na odległej wyspie.Deep Robotics via AccessNewswiremateriał prasowy

Robot AI ruszył do pracy na odległej wyspie

Robot Lynx M20 chińskiej firmy Deep Robotics został pomocnikiem latarników na odległej wyspie na Morzu Wschodniochińskim - w zachodniej części Oceanu Spokojnego.

Przedsiębiorstwo przeprowadziło testy terenowe maszyny na Qiliyu. Robot-pies ruszył do pracy w znajdującej się tam historycznej, 160-letniej latarni morskiej. Próby te wykazały, jak maszyny mogą wspierać pracowników w trudnych warunkach przybrzeżnych.

Lynx pomagał tamtejszym latarnikom w transporcie zaopatrzenia po 145 schodach oraz w inspekcji urządzeń latarni. Przeprowadzone testy "stworzyły praktyczne warunki do oceny, w jaki sposób ucieleśniona sztuczna inteligencja może wspierać zdalne utrzymanie infrastruktury", podaje firma.

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Transport ładunków i kontrola sprzętów. Sukces testów Lynx M20

Latarnicy na Qiliyu mierzą się z wysoką wilgotnością powietrza, zasoleniem, wymagającymi, stromymi schodami i ograniczonym dostępem do zapasów, podaje firma Deep Robotics w komunikacie.

Działania z Lynx M20 koncentrowały się na praktycznych zadaniach, które mogłyby odciążyć pracowników latarni, np. zmniejszając powtarzalne obciążenia fizyczne. Robot może pomagać przy rozładunku zapasów, które są dostarczane łodzią mniej więcej raz w tygodniu, zależnie od warunków na morzu.

To miałoby dać latarnikom więcej czasu na konserwację urządzeń i podejmowanie decyzji operacyjnych, zdejmując z nich obowiązek powtarzalnego, obciążającego fizycznie przenoszenia ładunków.

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Podczas testów terenowych Lynx transportował ładunek o masie 15 kg po wyspie i wnosił go pokonując wszystkie 145 schodów. Konstrukcja robota umożliwia bowiem zarówno toczenie się po płaskich powierzchniach jak i wspinanie po schodach.

Ponadto sprawdzono działanie robota we wsparciu monitorowania sprzętu. Rutynowe kontrole wymagają od latarników wielu kroków, często w gorącym i hałaśliwym pomieszczeniu z agregatami. Robot ma wesprzeć pracowników dzięki kamerom wysokiej rozdzielczości z termowizją, odczytując dane operacyjne i identyfikując nieprawidłowe wzorce temperatur. Obrazowanie akustyczne może stanowić dodatkowe wsparcie w wykrywaniu nietypowych dźwięków, które mogą sygnalizować awarię urządzenia.

Mężczyzna pracujący przy dużym silniku przemysłowym, obok niego czworonożny robot inspekcyjny, na pierwszym planie widoczna niebieska maszyna z żółtą tabliczką.
Inspekcje wykonywane przez robota prowadzono też po zmroku, kiedy strome ścieżki i luźne kamienie są trudniejsze do pokonania dla człowieka.Deep Robotics via AccessNewswiremateriał prasowy

Wszystkie dane z inspekcji robot przesyła do cyfrowej platformy zarządzania, która automatycznie generowała dla personelu raporty z inspekcji.

- Dzięki rutynowemu gromadzeniu danych robot może pomóc opiekunom skupić się na interpretacji ustaleń i podejmowaniu decyzji o konieczności przeprowadzenia konserwacji lub interwencji - twierdzi, otwiera się w nowym oknie Deep Robotics.

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