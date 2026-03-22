Roboty do zbierania truskawek wygrywają w Wielkiej Brytanii

Uniwersytet w Essex umocnił swoją pozycję lidera w dziedzinie technologii rolniczych. Inicjatywa jego inżynierów o nazwie Sustainable smArt Robotic Agriculture (SARA), która obejmuje innowacyjne roboty wspomagające zbiory, zdobyła wyróżnienie na UK Research and Innovation AI & Robotics Research Awards 2026 jako najlepszy projekt badawczy w kategorii współpracy z przemysłem. To już kolejne zwycięstwo zespołu. W ubiegłym roku triumfował w kategorii najlepszej demonstracji, a niedawno zaprezentował swoje możliwości podczas pokazu Innovate UK Robotics Industry Showcase.

Prototypowe roboty rewolucjonizują zbiory truskawek, umożliwiając ich błyskawiczne zrywanie, ważenie i pakowanie. Technologia ta ma stanowić odpowiedź na palące problemy współczesnego rolnictwa, takie jak niedobory siły roboczej czy potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego.

Jak podkreślił współprojektant robotów, dr Vishwanathan Mohan z UoE, nagroda jest wyrazem uznania dla wizji przekształcenia sposobu produkcji żywności w obliczu współczesnych wyzwań. Jego zespół przez wiele lat współpracował z plantatorami przy rozwiązywaniu złożonych wyzwań technologicznych, by lepiej zrozumieć ich potrzeby.

Nowe technologie w rolnictwie. Zabłysnęli również Polacy

Wspomniane systemy robotyczne opuściły uniwersyteckie laboratoria i ruszyły w świat. To znaczy na pola. Maszyny pracują już u renomowanego producenta dżemów Wilkin & Sons w Tiptree oraz w firmie JEPCO w Thorrington (Wielka Brytania). Wykorzystują one sztuczną inteligencję, która pozwala na automatyzację żmudnych i powtarzalnych czynności, a to przekłada się na wzrost plonów oraz redukcję odpadów i śladu węglowego.

Innowacyjne wykorzystanie nowych technologii oraz realny wpływ na bezpieczeństwo i klimat zostały dostrzeżone przez jury prestiżowego konkursu. W uzasadnieniu werdyktu czytamy: "Projekt SARA wykorzystuje robotykę i AI, by odpowiedzieć na trzy krytyczne wyzwania społeczne: bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo pracy i klimat/zrównoważony rozwój. Prace badawcze zademonstrowały głębokie współtworzenie z przemysłem, oparte na współpracy z nowatorskimi i zmieniającymi rynek plantatorami".

Sukces komercyjny przedsięwzięcia doprowadził do powstania spółki spin-out Versatile RobotX, która ma na celu przyspieszenie komercjalizacji oraz globalnego wdrożenia robotów do zbioru owoców.

Na styku nowych technologii i rolnictwa zabłysnęli niedawno także Polacy. Piotr Lazarek, założyciel startupu Nirby, zdobył prestiżową nagrodę "President's Sustainability Prize" w USA jako pierwsza osoba bez amerykańskiego obywatelstwa. O sukcesie naszego rodaka pisaliśmy niedawno w Interii GeekWeek. Jego rozwiązanie łączy sztuczną inteligencję, autonomiczne drony, dane satelitarne i bezpośrednią analizy gleby, by rewolucjonizować uprawy rolnicze, zmniejszając ich koszty i zanieczyszczenia oraz zwiększając plony.

