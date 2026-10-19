Robot zyskał zmysł dotyku. Naukowcy pokryli go skórą

Uniwersytet Nauki i Technologii w Hongkongu (HKUST) poinformował, że tamtejsza grupa naukowców stworzyła "czujące" ramię robotyczne, wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do interpretowania dotyku i sterowania ruchem. Projekt o nazwie EmArm integruje sztywną, mechaniczną konstrukcję robota z elastyczną skórą sensoryczną.

Dzięki specjalnemu materiałowi ramię potrafi odbierać dotyk nie tylko końcówką chwytającą, ale na całej długości. Całkowita powierzchnia skóry sensorycznej wynosi tu ponad 71 tysięcy mm².

Inspiracja zasadą "kości-mięśnie-skóra"

Uczelnia podała w komunikacie, otwiera się w nowym oknie, że do budowy "czującego" ramienia EmArm zespół naukowców inspirował się budową ludzkiego ciała opartą na zasadzie "kości-mięśnie-skóra". To kolejny projekt prowadzony w celu rozwoju ucieleśnionej sztucznej inteligencji, gdzie algorytmy i modele uczące się są połączone z fizyczną formą.

Specjalna skóra sensoryczna EmArm wykrywa kontakt i nacisk, a system oparty na AI przetwarza dane z czujników, rozpoznając rodzaj dotyku i sytuację. To wywołuje reakcję - ramię może zmienić tor ruchu, ominąć przeszkodę lub skorygować pozycję.

EmArm w testach odróżniał m.in. głaskanie, szczypanie, szturchanie, łaskotanie i uderzanie. Gdy na drodze robotycznego ramienia pojawiała się przeszkoda, sensory wykrywały kontakt, a następnie wyznaczana była nowa trasa.

W eksperymencie, w którym piłka do koszykówki została położona niesymetrycznie na maszynie, robot automatycznie dostosowywał swoją pozycję, by zachować równowagę piłki.

Według badaczy czułość dotykowa EmArm osiąga 97,9 procent przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej precyzji aktywacji.

W trakcie prezentacji robot był w stanie dopasować reakcje do rodzaju dotyku tak, jakby były to odruchy nacechowane emocjonalnie. Nie znaczy to, że robot doświadcza dotyku w taki sposób jak człowiek, nie odczuwa też przy okazji kontaktu emocji, które mają ludzie. Potrafi jednak analizować schematy nacisku i na ich podstawie dobierać odpowiednie reakcje.

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Czujące ramię robotyczne EmArm. Dlaczego to ważne osiągnięcie?

Z jakiego powodu jest to istotne? Większość robotów opiera się głównie na kamerach oraz czujnikach zamontowanych w określonych miejscach. Sensoryczna skóra EmArm to zmienia.

W przyszłości podobne technologie mogłyby podnosić poziom bezpieczeństwa robotów współpracujących z ludźmi, na przykład w zakładach produkcyjnych, placówkach medycznych czy domach.

Obecnie jednak jest to jeszcze projekt badawczy, a nie dopracowany robot dostępny do codziennego użytku.

Wyniki badań, otwiera się w nowym oknie nad EmArm opublikowano w czasopiśmie "Nature Sensors" pod tytułem "Embodied sensomotor integration for whole-arm tactile sensing and adaptive robotic manipulation".



