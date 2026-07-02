W skrócie Brytyjski rząd chce zalegalizować autonomiczne roboty dostawcze na chodnikach, pozwalając im poruszać się z prędkością powyżej 6 km/h - to szybciej, niż chodzi człowiek.

Koncepcja legalizacji wzbudziła sprzeciw organizacji Living Streets i części mieszkańców ze względu na obawy o bezpieczeństwo pieszych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.

W Polsce roboty dostawcze działają w prawnej szarej strefie, a brak dedykowanych regulacji powoduje, że odpowiedzialność za ewentualne szkody spoczywa bezpośrednio na właścicielu lub operatorze urządzenia.

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Z drogi śledzie, robot jedzie. UK szykuje zmianę przepisów

Wielka Brytania stoi w obliczu poważnych zmian w przepisach dotyczących ruchu pieszych. Rządząca obecnie Partia Pracy przygotowuje się do zalegalizowania autonomicznych robotów dostawczych - pomimo głośnych protestów organizacji charytatywnych i części mieszkańców.

Ministerstwo Transportu zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie planów zezwalających tym maszynom na poruszanie się po chodnikach z prędkością do 4 mil na godzinę (6,44 km/h), czyli szybciej niż wynosi średnia prędkość chodzącego człowieka (3 mph, czyli 4,83 km/h).

Obecnie urządzenia te, służące do przewozu jedzenia na wynos oraz zakupów spożywczych, działają w wielu brytyjskich miastach, w tym w Leeds, Sheffield, Barnsley, Milton Keynes, Reading, Cambridge i Bristolu. Dotychczasowe prawo pozostawało jednak niejednoznaczne w kwestii ich legalności. Nowe regulacje mają zażegnać tę niepewność, trwale wpisując roboty w krajobraz brytyjskich ulic.

"Chodniki są dla ludzi". Czy także dla robotów dostawczych?

Plany rządu laburzystów wywołały stanowczy sprzeciw organizacji charytatywnej Living Streets, zajmującej się ochroną praw pieszych i poprawą bezpieczeństwa na drogach. Aktywiści ostrzegają, że roboty dostawcze stanowią realne zagrożenie dla osób starszych, poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niedowidzących, a także wzywają do zatrzymania procesu legislacyjnego.

"Nasze chodniki są dla każdego, ale w przypadku użytkowników wózków inwalidzkich, osób niedowidzących i rodziców pchających wózki dziecięce mamy już i tak dość zatarasowane chodniki" - skomentował Zak Viney z Living Streets. "Chodniki są dla ludzi, a działanie robotów naraża bezpieczeństwo pieszych na ryzyko" - dodaje Catherine Woodhead z tej samej organizacji.

Przedstawiciele organizacji wskazuje również, że podobna technologia została już zakazana w niektórych miejscach w USA i Kanadzie po incydentach, w których roboty potrącały pieszych, blokowały przejścia lub wpadały na zwierzęta domowe. Według nich maszyny mogą dezorientować psy przewodniki, a osoby poruszające się z białą laską mogą się o nie potknąć.

Wśród mieszkańców zachwyt miesza się z niepokojem

Wśród mieszkańców brytyjskich miast, w których roboty są już codziennością, opinie pozostają mocno podzielone. Część osób postrzega je jako pożyteczną i uprzejmą innowację. Mieszkanka Leeds, Isobel, przyznaje, że choć na początku się wystraszyła, teraz uważa je za świetne rozwiązanie. "Jeśli są tam ludzie albo nadjeżdża samochód czy cokolwiek innego, one się zatrzymują. Myślę, że są niezwykle uprzejme" - powiedziała w rozmowie z BBC.

Z kolei inni uważają obecność robotów w mieście za uciążliwą i niepokojącą. Mieszkaniec Leeds, Marley, narzeka, że to piesi muszą ustępować im miejsca. "To ty masz się przesunąć" - skarży się. Mężczyzna obawia się też o prywatność i bezpieczeństwo danych z kamer zamontowanych na urządzeniach. Inny mieszkaniec, Oran, mówi już bez ogródek: "To robi naprawdę złowrogie wrażenie. Nie jestem fanem".

Główny operator robotów broni swojej technologii

Starship Technologies, firma będąca rynkowym liderem i operatorem większości robotów w Wielkiej Brytanii, twierdzi, że od 2018 r. zrealizowała w tym kraju już ponad 2 mln dostaw. Z jej danych wynika, że dostarcza ważną usługę dla 25 proc. stałych klientów, którzy deklarują, że sami są niepełnosprawni lub mieszkają z osobą z niepełnosprawnością.

Firma zapewnia również, że kamery i czujniki służą wyłącznie bezpiecznej nawigacji, a projekt maszyn powstaje we współpracy z organizacjami wspierającymi osoby z ograniczeniami ruchowymi. Co więcej, przedsiębiorstwo deklaruje, że jeśli zmiana przepisów otworzy drogę do ogólnokrajowego rozwoju projektu, przeniesie produkcję swoich urządzeń do Wielkiej Brytanii.

Rząd brytyjski zamierza zrealizować reformę poprzez stworzenie nowej kategorii pojazdów "o niskiej prędkości i zerowej emisji", wzorowanej na przepisach dla wózków inwalidzkich. Minister transportu Lord Hendy zaznaczył, że lokalne władze zachowają prawo głosu w kwestii wdrażania robotów na swoim terenie.

"Witamy innowacje i postępy w technologii, które mają potencjał, by ożywić naszą ekonomię, ale kluczowe jest, by bezpieczeństwo pieszych i wrażliwych użytkowników dróg stawiać na pierwszym miejscu" - skomentował rzecznik brytyjskiego rządu. Nowe prawo ma wejść w życie tak szybko, jak uda się je przepchnąć przez parlamentarny kalendarz.

Szara strefa robotów. Co mówią polskie przepisy?

W Polsce, podobnie jak wciąż jeszcze w Wielkiej Brytanii, autonomiczne roboty dostawcze poruszają się w prawnej szarej strefie. Prawo o ruchu drogowym nie definiuje pojęcia "robota dostawczego", przez co maszyny te są w praktyce traktowane na równi z pieszymi lub urządzeniami wspomagającymi ruch (UWR). W efekcie, aby legalnie korzystać z chodników, muszą one dostosować swoją prędkość do tempa spacerowiczów.

Choć polski ustawodawca podjął już próby uregulowania kwestii autonomicznych samochodów, przepisy te całkowicie pomijają mniejsze roboty kurierskie, co zmusza ich operatorów do indywidualnego uzgadniania wszelkich testów z lokalnymi zarządcami dróg. Brak dedykowanych regulacji niesie za sobą również poważne konsekwencje prawne w obszarze bezpieczeństwa i ubezpieczeń.

Ponieważ roboty dostawcze nie są rejestrowane jako pojazdy mechaniczne, nie obejmuje ich obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jeśli dojdzie do potrącenia pieszego lub zniszczenia mienia, poszkodowani nie mogą liczyć na standardowe odszkodowanie z ubezpieczenia komunikacyjnego. W takich przypadkach pełna odpowiedzialność finansowa spada bezpośrednio na właściciela lub operatora maszyny, a podstawą prawną staje się Art. 436 KC, według którego odpowiedzialność za szkodę ponosi "samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody".



