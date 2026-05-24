Testy robotów humanoidalnych na plantacjach herbaty

Chiny coraz intensywniej testują humanoidalne roboty w realnych warunkach pracy. Tym razem maszyny trafiły na plantacje herbaty, gdzie sprawdzano, jak poradzą sobie z zadaniami wykonywanymi zwykle przez ludzi. To element szerszych przygotowań do drugiej edycji World Humanoid Robot Games, które odbędą się w Pekinie w sierpniu tego roku.

Podczas pierwszego etapu zawodów, które rozpoczęły się 10 maja, zespoły robotów zostały rozmieszczone bezpośrednio na plantacjach herbaty i w zakładach przetwórczych, gdzie współpracowały z lokalnymi mistrzami herbaty przez cały cykl produkcyjny.

Podczas prób roboty nie ograniczały się wyłącznie do prostego poruszania się po polach. Ich zadaniem było identyfikowanie i zrywanie liści, przenoszenie ładunków po nierównym terenie górskim, rozkładanie liści do suszenia na słońcu oraz udział w kolejnych etapach przetwarzania, w tym prażenia i prasowania. Testy miały pokazać, czy humanoidalne konstrukcje są w stanie funkcjonować w środowisku pełnym nierówności, zmiennej pogody i konieczności wykonywania precyzyjnych ruchów.

Czy to przyszłość rolnictwa?

Nie chodzi jednak wyłącznie o widowiskowy pokaz technologii - dla Chin to także sposób na przyśpieszenie rozwoju robotów zdalnych do pracy poza laboratoriami i sterylnymi halami produkcyjnymi. Rolnictwo, podobnie jak przemysł, coraz częściej zmaga się niedoborem pracowników, dlatego automatyzacja staje się strategicznym kierunkiem rozwoju. Testowanie maszyn w tak wymagających warunkach ma pomóc sprawdzić, gdzie technologia nadal zawodzi i jakie elementy trzeba ulepszyć.

World Humanoid Robot Games 2026 jest kontynuacją zeszłorocznej edycji. W pierwszych zawodach wzięło udział 280 drużyn i ponad 500 robotów humanoidalnych z 16 krajów. Tegoroczna edycja obejmie 32 konkurencje, w tym zadania rywalizacyjne, m.in. lekkoatletykę, piłkę nożną, gimnastykę czy zawody taneczne. Będą również konkurencje polegające na praktycznym zastosowaniu robota w codziennym życiu.





