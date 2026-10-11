Roboty na budowie. Projekty SCALAR i COBRAS

Place budowy mogą wkrótce wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. Zamiast pojedynczych maszyn obsługiwanych przez ludzi pojawią się na nich całe zespoły robotów, które będą współpracować ze sobą podczas realizacji kolejnych zadań.

Taki scenariusz będą badać dwa nowe europejskie projekty, SCALAR i COBRAS, które mają wykorzystać roje robotów na placach budowy.

Badacze otrzymali wielomilionowe finansowanie na rozwój tych koncepcji, które mają zrewolucjonizować proces budowy i modernizacji wybranych konstrukcji. Projekty wystartują w listopadzie 2026 roku.

Autonomiczne maszyny i armie robotów do budowy i renowacji

Uniwersytet w Stuttgarcie w Niemczech bada dwa uzupełniające się modele "robotów na budowie" - projekt SCALAR stawia na współpracę różnych typów dużych i małych maszyn, a COBRAS na rój wielu jednakowych robotów.

SCALAR koncentruje się na modułowym budownictwie drewnianym. Zmodernizowane autonomiczne maszyny mają odpowiadać za transport i wstępne ustawienie elementów konstrukcyjnych, a mobilne roboty za precyzyjny montaż. Proces ma być wcześniej symulowany cyfrowo, a następnie koordynowany na budowie. System pracy zespołowej autonomicznych maszyn budowlanych i robotów mobilnych ma nadawać się zarówno do nowych inwestycji, jak i renowacji istniejących obiektów.

COBRAS zakłada natomiast stworzenie inteligentnego roju identycznych robotów mobilnych, które montują lekkie konstrukcje przestrzenne. Liczbę autonomicznych maszyn będzie można dostosowywać do skali zadania. Konstrukcje montowne przez te roboty mają przy tym być projektowane tak, aby można było je również z pomocą maszyn demontować, ponownie wykorzystywać i dostosowywać do nowych wymagań lub innych lokalizacji.

Rozwiń

Celem obu projektów jest zwiększenie produktywności budownictwa również przy niedoborze pracowników, a jednocześnie ograniczenie zużycia materiałów i rozwój nowych metod pozwalających na gospodarkę obiegu zamkniętego. Roboty mają być częścią zintegrowanego procesu.

- Złożony proces montażu, obejmujący wiele pojedynczych komponentów, sprawia, że budowa jest bardzo pracochłonna. Naszym celem jest fundamentalna transformacja tego procesu za pomocą autonomicznych rojów robotów - wyjaśnia, otwiera się w nowym oknie Samuel Leder, kierownik grupy badawczej.

Miliony euro na rozwój projektów

Oba projekty otrzymały po około 4 mln euro finansowania z programu Europejskiej Rady ds. Innowacji - EIC Pathfinder Challenge - i ruszą w listopadzie 2026 roku na trzy lata. Sukces badaczy ze Stuttgartu jest znaczący: do danego konkursu EIC zgłoszono 93 projekty, a finansowanie uzyskało tylko osiem, w tym właśnie COBRAS i SCALAR.

- To niezwykłe podwójne osiągnięcie podkreśla wiodącą pozycję Uniwersytetu w Stuttgarcie na arenie międzynarodowej w dziedzinie architektury, inżynierii i budownictwa. Jednocześnie te nowe projekty zwiększają naszą globalną widoczność jako centrum badawczego cyfrowej transformacji branży budowlanej - mówi w komunikacie, otwiera się w nowym oknie uczelni prof. Achim Menges, dyrektor Instytutu Projektowania Obliczeniowego i Budownictwa na Uniwersytecie w Stuttgarcie.



