W skrócie Inżynierowie z MIT i NYU stworzyli platformę FLEX, która umożliwia robotom rozumienie intencji zawartych w naturalnych poleceniach językowych.

System wykorzystuje model językowy GPT-4o, dzięki czemu maszyny samodzielnie wyciągają wnioski i dostosowują trasę ruchu do kontekstu otoczenia.

Podczas testów robot wyposażony w to oprogramowanie automatycznie omijał przedmioty podobne do wskazanych przez użytkownika, na przykład nie tylko laptopa, ale też smartfon.

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Roboty zaczynają rozumieć intencje ludzi dzięki AI

Inżynierowie z Massachusetts Institute of Technology (MIT) i New York University (NYU) opracowali nową platformę edukacyjną wspomaganą przez sztuczną inteligencję, która pozwala robotom wykraczać poza dosłowne rozumienie poleceń. Rozwiązanie nazywa się FLEX, co jest skrótem od flexible feature-editing pipeline for robot motion-planning (elastyczna ścieżka edycji cech do planowania ruchu robota).

System umożliwia maszynom wchodzenie w interakcje z ludźmi przy użyciu naturalnego języka potocznego. Urządzenia wyposażone w to oprogramowanie nie tylko realizują instrukcje krok po kroku, ale też samodzielnie wyciągają szersze wnioski, co znacząco usprawnia proces planowania ruchu w skomplikowanym otoczeniu.

Dotychczasowe metody sterowania robotem wymagały skrupulatnego wprowadzania każdej reguły i ograniczenia. Nowe podejście bazuje na założeniu, że ludzka mowa niesie ze sobą dodatkowe znaczenia, które robot powinien sam zinterpretować. Badania prowadzone przez zespół z Collaborative Learning and Autonomy Research Lab mają na celu stworzenie maszyn wspomagających i domowych, które potrafią reagować na dynamicznie zmieniające się warunki bez konieczności ciągłego modyfikowania ich kodu. Dzięki nowej technologii maszyna stanie się bardziej intuicyjnym partnerem w codziennych obowiązkach.

Tradycyjne programowanie ścieżki ruchu opiera się na skomplikowanych obliczeniach matematycznych, co uniemożliwia większości użytkowników bezpośrednie dostosowywanie zachowania maszyny. Twórcy FLEX postanowili zastąpić to interfejsem konwersacyjnym. "Idea polega na tym, że za wypowiadanymi słowami stoi intencja wyższego poziomu" - wyjaśnia dr Nathan Dennler, robotyk z MIT i jeden z autorów badania. Ludzie naturalnie odczytują kontekst wypowiedzi, podczas gdy robotom trzeba to było dotychczas precyzyjnie tłumaczyć, co wymagało dużego nakładu czasu i pracy.

LLM-y wchodzą na roboty domowe

Platforma FLEX bazuje na procesie złożonym z trzech głównych etapów, które pozwalają maszynie rozszerzyć listę istotnych parametrów otoczenia. Pierwszy krok polega na dodaniu konkretnego obiektu wskazanego w poleceniu do rejestru rzeczy wymagających uwagi.

Gdy użytkownik prosi o ostrożność przy określonym przedmiocie, robot rejestruje go na liście przeszkód do ominięcia. Systemy uciekające się wyłącznie do tej metody z czasem stają się niewydajne, bowiem nagromadzenie pojedynczych cech ogranicza płynność działania, a zmienność otoczenia sprawia, że część wpisów traci aktualność.

W drugim etapie do głosu dochodzi duży model językowy GPT-4o od OpenAI (jeden z poprzedników aktualnego GPT-6), który odpowiada za analizę wzorców i uogólnianie zebranych informacji. Na podstawie wskazanych wcześniej obiektów model odnajduje powiązania logiczne i dochodzi do wniosku, że należy unikać całej kategorii podobnych przedmiotów.

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Dane zebrane z internetu pozwalają maszynie wykazać się czymś na kształt zdrowego rozsądku bez potrzeby ręcznego definiowania wszystkich zasad. Trzeba jednak uważać, by roboty nie inspirowały się czarnymi charakterami z science fiction, jak to mają w zwyczaju zbuntowane agenty oparte na LLM-ach, otwiera się w nowym oknie, co omawialiśmy wcześniej w GeekWeeku.

Trzeci krok procesu wykorzystuje standardowy system wizyjny komputera do analizy przestrzeni i usuwania nieaktualnych elementów z listy cech. Cała procedura oceny środowiska i aktualizacji trasy zajmuje około pięciu sekund.

"Każdy dom jest inny i każdy dba o inne rzeczy, więc żaden robot po wyjęciu z pudełka nie wie, co jest dla ciebie ważne" - zauważa dr Andreea Bobu z MIT, kierująca badaniami w Collaborative Learning and Autonomy Research Lab. Dzięki zdolności do błyskawicznego wyciągania wniosków z pojedynczych zdań maszyna potrafi dostosować się do preferencji domowników bez konieczności dyktowania jej szczegółowych instrukcji.

FLEX pozwala naturalnie komunikować się z robotem

Działanie platformy FLEX zostało przetestowane w symulacjach komputerowych z wykorzystaniem ramienia robotycznego wykonującego trzy różne zadania. Maszyna miała za zadanie zaserwować filiżankę kawy, przenieść świecę i przetransportować kulę do kręgli.

Wolontariusze biorący udział w doświadczeniu wydawali polecenia tekstowe w języku naturalnym, prosząc m.in. o unikanie wylania płynu na komputer czy zachowanie ostrożności w pobliżu kartek papieru. Robot poprawnie zrealizował polecenia dosłowne, a jednocześnie samoczynnie rozszerzył ograniczenia ruchu na inne przedmioty o podobnych właściwościach.

W scenariuszu z serwowaniem kawy użytkownik poprosił jedynie o ominięcie laptopa leżącego na zagraconym stole. Model językowy połączony z systemem nawigacji wywnioskował, że rozlanie płynu na sprzęt elektroniczny prowadzi do jego uszkodzenia. W efekcie ramię robota zmodyfikowało swoją trasę w taki sposób, aby ominąć zarówno wskazanego laptopa, jak i leżący w pobliżu telefon komórkowy, mimo że o smartfonie nikt wcześniej nie wspominał. Podobne zależności zaobserwowano przy przenoszeniu ognia obok materiałów łatwopalnych czy przy transportowaniu ciężkich obiektów nad przedmiotami podatnymi na stłuczenie.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe m.in. ze strony MIT Generative AI Impact Consortium oraz programu Social and Ethical Responsibilities of Computing działającego w ramach MIT Schwarzman College of Computing. Udane próby pokazują, że wykorzystanie obszernych baz wiedzy zawartych w modelach LLM otwiera nowe możliwości dla robotyki domowej. System FLEX przybliża inżynierów do stworzenia robotycznych asystentów, z którymi komunikacja przypomina naturalną rozmowę między ludźmi i nie wymaga od użytkowników znajomości języków programowania.



