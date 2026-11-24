W skrócie Rosyjski robot humanoidalny Teledroid startuje 24 listopada na pokładzie statku Progress MS-36, przy czym misja odbywa się w warunkach nietypowej blokady informacyjnej.

Robot Teledroid waży 105 kg i został stworzony do pracy w otwartej przestrzeni kosmicznej, aby wyręczyć astronautów w rutynowych zadaniach serwisowych na zewnątrz stacji ISS.

Misja Progress MS-36 obejmuje unikalne manewry dokowania wymuszone przez nieszczelny tunel w module Zwiezda, co utrudnia tradycyjne procedury transportowe na stację ISS.

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Tajemniczy start statku Progress MS-36 z Bajkonuru

We wtorek (24 listopada 2026 r.) z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie wystartuje bezzałogowy statek transportowy Progress MS-36, oznaczany przez NASA jako Progress 97. Na jego pokładzie znajdzie się humanoidalny robot Teledroid, który ma zostać zamontowany na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Według analityka Anatolija Zaka z serwisu RussianSpaceWeb start zaplanowano na godz. 10:13 UTC (11:13 czasu polskiego), choć inne serwisy śledzące loty kosmiczne podawały godz. 5:03 UTC (6:03 w Polsce), co daje różnicę pięciu godzin i dziesięciu minut.

Startowi rakiety towarzyszy nietypowa blokada informacyjna ze strony obu agencji kosmicznych - rosyjskiej i amerykańskiej. Podczas poniedziałkowej telekonferencji prasowej NASA menedżer programu niskiej orbity okołoziemskiej Gaurang Patel odmówił podania daty i godziny startu rosyjskiego statku, odsyłając dziennikarzy bezpośrednio do Roskosmosu. NASA nie wpisała też transmisji ze startu w swój harmonogram relacji na żywo, mimo że jeszcze we wrześniu relacjonowała poprzednią misję Progressa i zapowiadała kolejne aktualizacje.

W ostatnich miesiącach Roskosmos drastycznie ograniczył informowanie o swoich kampaniach startowych, a na oficjalnym kanale korporacji na Telegramie, otwiera się w nowym oknie nie ma żadnej wzmianki o misji MS-36. Wcześniej w listopadzie Rosja wystrzeliła rakietę Sojuz, otwiera się w nowym oknie z kosmodromu Wostoczny bez uprzedniego podania dokładnego czasu startu, potwierdzając lot dopiero po oderwaniu się rakiety od ziemi.

Zaostrzenie polityki informacyjnej nastąpiło po atakach ukraińskich dronów na kosmodrom w Plesiecku na północy Rosji, otwiera się w nowym oknie, o których informowaliśmy w GeekWeeku, i prawdopodobnie zostało rozszerzone na inne ośrodki startowe. NASA najpewniej dostosowała się do rosyjskich wymogów, aby utrzymać współpracę na orbicie, choć utrzymanie takiej tajemnicy będzie trudne w marcu 2027 r., gdy na pokładzie Sojuza MS-30 na stację ma polecieć amerykańska astronautka Deniz Burnham.

Rosyjski robot Teledroid przygotowany do pracy w próżni

Głównym ładunkiem technologicznym misji MS-36 jest ważący blisko 105 kg robot Teledroid, skonstruowany w formie humanoidalnego torsu przez firmę NPO Android Technics we współpracy z instytutem TsNIIMash.

Urządzenie ma pracować w trzech trybach: automatycznym, nadzorowanym komendami głosowymi z wykorzystaniem wizji maszynowej do podawania narzędzi oraz w trybie kopiowania ruchów operatora. Do sterowania w tym ostatnim trybie służą egzoszkielet i gogle wirtualnej rzeczywistości (VR, otwiera się w nowym oknie), które trafiły na ISS wcześniej na pokładzie statku Progress MS-35.

Rozwiń

Eksperyment podzielono na trzy etapy obejmujące testy na modelu wirtualnym, pracę wewnątrz stacji i montaż na zewnątrz modułu Nauka. Według majowego raportu z treningów w hydrolaboratorium instalację przeprowadzą kosmonauci Anna Kikina, obsługująca Europejskie Ramię Robotyczne, oraz Piotr Dubrow, poruszający się po poręczach stacji.

Docelowo Teledroid ma przejąć rutynowe prace w otwartej przestrzeni kosmicznej, podczas gdy ludzie zajmą się zadaniami wymagającymi podejmowania decyzji. Wyjście w przestrzeń kosmiczną w celu zamontowania robota na zewnątrz ISS zaplanowano na koniec 2026 r.

Skuteczność Teledroida w warunkach orbitalnych pozostaje na razie niezweryfikowana, a wszystkie informacje o jego możliwościach pochodzą od producenta i rosyjskich instytucji państwowych. Poprzedni robot tego samego producenta, FEDOR, poleciał na stację w sierpniu 2019 r. na pokładzie statku Sojuz MS-14, dokując dopiero przy drugim podejściu.

Choć zapowiadano go jako wsparcie dla załogi, w raporcie z maja 2026 r. wskazano, że kosmonauci uznali go za bezużytecznego. W przeciwieństwie do amerykańskiego robota Robonaut 2, który nie posiadał osłon pozwalających na pracę w próżni, Teledroid został zaprojektowany specjalnie do działania w otwartej przestrzeni kosmicznej i w warunkach promieniowania.

Pionierskie manewry między portami dokującymi na ISS

Misja Progress MS-36 ma być pierwszym lotem zaopatrzeniowym, w którym statek rozładuje towar w jednym porcie stacji, a następnie przemieści się do drugiego w celu wykonania manewrów korekty orbity.

Statek najpierw przycumuje do modułu Poisk, gdzie załoga wyładuje suchy ładunek, a dopiero później przeleci do rufowego portu modułu Zwiezda. Powodem takiej zmiany jest wieloletni wyciek powietrza w przedziale transferowym PrK modułu Zwiezda, przez który dotychczas przenoszono zaopatrzenie ze statków Progress.

Zewnętrzne przewody paliwowe, wodne i gazowe łączą się automatycznie na styku portu dokującego, dzięki czemu tankowanie stacji i odpalanie silników statku nie wymaga otwierania włazu do przedziału ładunkowego. Rufowy port Zwiezdy pozostaje najlepszym miejscem do podnoszenia orbity stacji, ponieważ ustawia silniki Progressa wzdłuż głównej osi ISS.

W sierpniu 2024 r. statek Progress MS-28 odpalił z tego miejsca silniki na 1075 sekund, podnosząc orbitę ISS o 3,4 km do wysokości 419,41 km. Tymczasem w nowej misji po wykonaniu manewrów Progress MS-36 ma wrócić do modułu Poisk, aby załadować odpady przed odłączeniem od stacji. Niewyjaśnioną kwestią pozostaje jednak to, jak statek skorzysta z portu Poisk, skoro od 19 września cumuje tam już Progress 96 w ramach pięciomiesięcznej misji.

Spór wokół wyłączenia nieszczelnego tunelu PrK

Przyszłość przedziału PrK budzi rozbieżne komunikaty ze strony Moskwy i nieoficjalnych źródeł w USA. W czerwcu 2026 r. serwis Ars Technica podał, powołując się na anonimowych przedstawicieli NASA, że Rosja poinformowała partnerów o planach trwałego wyłączenia tunelu z eksploatacji.

W październiku informacje o permanentnym zamknięciu włazu potwierdził dziennikarz Anatolij Zak, wskazując misję MS-36 jako pierwszą objętą nowymi zasadami. Dwa dni później szef Roskosmosu Dmitrij Bakanow nazwał te doniesienia bzdurami, zapewniając, że nic nie zostało zakonserwowane, a prace przebiegają jak dawniej, co w lipcu częściowo potwierdziła również sama NASA.

Obawy dotyczące stanu technicznego tunelu mają oparcie w danych z raportów. W czerwcu NASA poinformowała, że podczas operacji statku Progress 95 tempo wycieku powietrza wzrosło do ok. 0,9 kg dziennie, a na kadłubie pojawiły się nowe podejrzane obszary.

Roskosmos planował wówczas wycięcie jednego ze wsporników, co według amerykańskiej agencji mogło zwiększyć ryzyko strukturalne, dlatego załoga misji Crew-12 oraz astronauta Chris Williams schronili się w statku Crew Dragon Freedom do czasu wstrzymania prac. W raporcie z września 2024 r. inspektor generalny NASA przyznał wyciekowi najwyższą ocenę 5 na 5 w swojej matrycy ryzyka, odnotowując w kwietniu 2024 r. ubytek powietrza na poziomie 1,7 kg na dobę.

Część komentatorów zwraca uwagę, że przeniesienie rozładunku do modułu Poisk nie eliminuje wszystkich zagrożeń. Wielokrotne dokowanie zwiększa ryzyko awarii, a przy cumowaniu do rufy Zwiezdy obciążenia dynamiczne podczas pracy silników nadal działają na tę samą część modułu z pękniętym tunelem.

Choć nie potwierdzono oficjalnie, że to właśnie odpalenia silników odpowiadają za pęknięcia, po stronie amerykańskiej istnieją już alternatywne metody korekty orbity, takie jak zmodyfikowany statek Cargo Dragon oraz Cygnus XL, którego start w misji NG-25 zaplanowano najwcześniej na 29 listopada 2026 r.



