W skrócie Inżynierowie z Uniwersytetu Stanowego Kolorado stworzyli elastyczne roboty TeCoBot, które dzięki konstrukcji opartej na sieci linek mogą wyginać się i składać niczym harmonijka.

Moduły TeCoBot są wyposażone w specjalne pazury, które pozwalają im łączyć się w większe, wielofunkcyjne konstrukcje zdolne do wspinaczki i przenoszenia przedmiotów.

Konstrukcja inspirowana trąbą słonia łączy siłę z precyzją, co w przyszłości pozwoli robotom wspierać akcje ratunkowe oraz eksplorację kosmosu w trudnych warunkach.

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Elastyczne roboty TeCoBot łączą się pazurami w większe konstrukcje

Przypadkowy wędrowiec idący leśnym szlakiem mógłby stanąć jak wryty na widok mierzącego blisko dwie stopy (ok. 58 cm) urządzenia z plastiku i gumy, przypominającego popularną zabawkę sprężynę, które pełznie po ziemi niczym ślimak lub gąsienica. Zdezorientowanie szybko przerodziłoby się w niepokój po dostrzeżeniu giętkiego korpusu na wzór trąby słonia i par kłapiących pazurów na obu jego końcach.

Prawdziwe przerażenie wywołałaby jednak chwila, w której z lasu wypełzają kolejne identyczne konstrukcje, zbliżają się do siebie i sczepiają pazurami, tworząc wielkiego, wijącego się ślimaka albo przypominającą jaszczurkę hybrydę rozmiarów małego niedźwiedzia. Nie, to nie halucynacja ani koszmarny sen. Te wyposażone w chwytaki maszyny istnieją naprawdę i stanowią najnowsze osiągnięcie inżynierów z Wydziału Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie Stanowym Kolorado.

Wydrukowane w technologii 3D roboty o nazwie TeCoBot powstały z myślą o przełamaniu sztywnych ograniczeń, z jakimi zmagają się tradycyjni konstruktorzy. Inżynierowie zastosowali koncepcję "tensegrity", w której cylindryczne pręty wewnątrz korpusu nie są ze sobą sztywno połączone, lecz utrzymuje je w ryzach sieć napiętych linek. Taka budowa nadaje maszynie sprężystość pozwalającą na swobodne wyginanie się wokół przeszkód lub całkowite składanie w harmonijkę. Podczas testów terenowych zdalnie sterowany robot sprawnie pokonał grubą gałąź, a ponadto potrafi się wielokrotnie przetaczać, wspinać po rurach i pełzać jak wąż.

Prawdziwy potencjał tych urządzeń ujawnia się jednak przy współpracy w grupie, bowiem ich pazury zaprojektowane są do wzajemnego chwytania i łączenia poszczególnych modułów w jedną całość. Takie ogniwa mogą poruszać się wspólnie lub działać niezależnie, realizując złożone zadania.

W badaniu opublikowanym 11 listopada 2026 r. na łamach czasopisma "Nature Machine Intelligence", otwiera się w nowym oknie autorzy wskazują, że pojedyncze roboty o elastycznej strukturze dotychczas nie potrafiły samodzielnie zmieniać konfiguracji w wielomodułowe układy. "Tutaj wprowadzamy modułowego robota rekonfigurowalnego, który łączy zalety obu architektur poprzez zestawienie podatnego korpusu opartego na 'tensegrity' z mechanizmami łączącymi opartymi na pazurach" - piszą autorzy badania.

Na nagraniach dołączonych do pracy widać grupy połączonych robotów TeCoBot, które wspólnie wspinają się na biurko po długopis, otwierają zakręcony słoik albo przenoszą przedmioty przez pokój. Twórcy zaznaczają, że za tym projektem stoją praktyczne zastosowania przydatne ludziom. Elastyczna konstrukcja sprawdzi się w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, umożliwiając robotom dotarcie do ciasnych szczelin niedostępnych dla ratowników, a w przyszłości roje takich maszyn mogłyby wyręczać astronautów na statkach kosmicznych i obcych planetach.

Budowa inspirowana siłą i zwinnością trąby słonia

Projekt TeCoBot powstał, by wypełnić luki w dotychczasowej robotyce. Współczesne maszyny powstają zazwyczaj z wytrzymałych, ale sztywnych materiałów, co mocno ogranicza ich swobodę ruchu. Dodatkowo konstruktorzy skupiają się przeważnie albo na przemieszczaniu się urządzenia, albo na chwytaniu obiektów, przez co rzadko udaje się połączyć obie te funkcje w jednej maszynie.

Rozwiązania tego problemu dostarczyła natura, a konkretnie - budowa trąby słonia, która łączy potężną siłę z niezwykłą precyzją. Ten narząd pozwala największym lądowym ssakom zarówno podnosić głazy ważące kilkaset funtów, jak i delikatnie obierać banany. Taki zakres możliwości okazał się idealnym wzorcem dla wszechstronnego robota.

Gotowy moduł TeCoBot mierzy ok. 58 cm, ma niecałe 11 cm średnicy i bez baterii waży ok. 600 gramów. Każdy egzemplarz składa się z sześciu prętów z włókna węglowego i ciągłego, rozciągliwego elementu napinającego wydrukowanego w 3D. Dzięki temu maszyna zgina się w dowolnym kierunku, rozciąga niczym akordeon lub składa na płasko.

"Mogą wyginać się, aby podnosić i przenosić obiekty o różnych rozmiarach swoim ciałem lub poruszać się w trudnym terenie, tak jak zrobiłby to wąż" - tłumaczy prof. Jianguo Zhao z Uniwersytetu Stanowego Kolorado, jeden z autorów badania.

Inspiracje anatomią słoni pojawiały się w robotyce już wcześniej. Naukowcy z Japońskiego Zaawansowanego Instytutu Nauki i Technologii stworzyli chwytak EleTac wyposażony w zintegrowany czujnik wyczuwający fakturę przedmiotów, dzięki czemu maszyna potrafiła umyć gąbką brudne talerze czy odnaleźć długopis zakopany w piasku.

Z kolei zespół z Uniwersytetu w Hongkongu opracował chwytaki Aerial Elephant Trunk montowane do dronów jako giętkie ogony, a inni badacze analizowali prawdziwe próbki skóry trąby słonia, projektując materiały jednocześnie twarde z jednej strony oraz miękkie i wrażliwe na dotyk z drugiej.

Konstrukcje przydatne w ratownictwie i eksploracji kosmosu

Pazury umieszczone na obu końcach "węża" lub "ślimaka" stanowią fundament systemu łączenia się robotów w większe struktury. Chwytaki zaciskają się bezpośrednio na sobie, co eliminuje potrzebę stosowania magnesów lub innych złączy podatnych na awarie mechaniczne. Po złączeniu się ze sobą poszczególne moduły przenoszą część obciążeń fizycznych na sąsiednie ogniwa, odciążając się nawzajem i tworząc układ obdarzony formą "ucieleśnionej inteligencji".

Współpracujące ze sobą jednostki radzą sobie z zadaniami całkowicie nieosiągalnymi dla pojedynczego robota. Na materiałach wideo widać, jak urządzenia toczą się ku sobie i łączą w długi łańcuch, który z łatwością owija się wokół rury, a w innym teście kilka modułów tworzy kształt litery H, aby wspinać się wzdłuż kanału wentylacyjnego.

"W przyszłości możemy sobie wyobrazić w większości autonomiczne zespoły złożone z dziesiątek, a nawet setek takich urządzeń - połączonych pazurami - przemieszczających się w dane miejsce, a następnie rozdzielających do konkretnego celu. Są one bardzo podatne na adaptację do sytuacji i celów" - komentuje prof. Zhao.

Połączone w łańcuch maszyny nadal wykorzystują wolne pazury na skrajnych końcach do precyzyjnego chwytania przedmiotów. Zespół zademonstrował to na przykładzie wielomodułowej konstrukcji, która weszła na biurko, wyjęła długopis z pojemnika, zeszła na podłogę i wrzuciła go do kosza na śmieci. Takie wyniki potwierdzają potencjał wszechstronnych kolektywów robotycznych m.in. w przemyśle produkcyjnym, eksploracji kosmosu czy ratownictwie.



