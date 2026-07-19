Robo-pies wchodzi na nowy poziom. Dzięki AI maszyna sama decyduje, kiedy przeskoczyć przeszkodę

Naukowcy zbudowali czworonożnego robota, który sam decyduje "jak chodzić" - autonomicznie wybiera odpowiednią strategię chodu w swoim otoczeniu. Oznacza to, że po schodach będzie poruszać się inaczej, nad przepaścią przeskoczy, a na leśnych ścieżkach utrzyma równowagę.

KAIST ogłosił, że zespół badawczy pod kierownictwem profesora Hae-Won Park z Wydziału Inżynierii Mechanicznej opracował technologię sterowania robotami czworonożnymi, która umożliwia pojedynczemu sterownikowi wybieranie i przełączanie w czasie rzeczywistym między chodzeniem, bieganiem, skakaniem i innymi formami poruszania się. Dzięki temu robot może poruszać się szybko i stabilnie.

W trudnym terenie roboty na czterech nogach mają przewagę w poruszaniu się nad robotami wykorzystującymi koła do ruchu. W rzeczywistych warunkach jednak przeszkody zewnętrzne, takie jak schody, kamienie, szczeliny czy gałęzie, pojawiają się jedna po drugiej w różnych formach. Umiejętność szybkiego chodzenia i biegania więc nie wystarczy.

Powstały już wcześniej roboty, które doskonale radziły sobie z szybkim biegiem po płaskim terenie lub pokonywaniem prostych przeszkód, ale w rzeczywistych warunkach otoczenia miały problem. Naukowcy chcieli pokonać te ograniczenia, więc opracowali nową technologię sterowania opartą na uczeniu się, zwaną APT-RL (Action Pretrained Transformer-based Reinforcement Learning).

Jest to technologia zaprojektowana po to, by umożliwić robotowi najpierw nauczenie się szeregu umiejętności poruszania się - takich jak chodzenie, bieganie i skakanie - a następnie swobodne łączenie i przechodzenie między nimi w rzeczywistych środowiskach, zależnie od potrzeb.

Zamiast filmować ruchy prawdziwych ludzi lub zwierząt, zespół wygenerował ponad 15 godzin danych treningowych obejmujących różnorodne chody, wykorzystując wyłącznie symulacje komputerowe, w zaledwie osiem minut. Następnie wykorzystano je do nauki robota, który robił to metodą prób i błędów. Dzięki temu mógł autonomicznie wybierać i zmieniać chód dostosowany do złożonego terenu. Na koniec zespół połączył kamerę głębi ze specjalnym czujnikiem wykorzystującym lasery do pomiaru odległości i kształtu otaczającego środowiska w trzech wymiarach.

KAIST HOUND demonstruje swoją zdolność do pokonywania różnych przeszkód dzięki zastosowaniu nowej technologii sterowania. Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) materiał zewnętrzny

Autonomiczny robot czworonożny potrafi biegać 22 km/h

Podczas eksperymentów zarówno na torze przeszkód, jak i w rzeczywistych warunkach na zewnątrz, robot KAIST HOUND dostosowywał swój chód w czasie rzeczywistym do warunków. W trudnym terenie z przeszkodami osiągnął maksymalną prędkość 22 kilometrów na godzinę (6 metrów na sekundę). Autonomicznie wybierał i przełączał się między różnymi sposobami poruszania się, wliczając w to przeskakiwanie obiektu.

- Oczekujemy, że stanie się to fundamentalną technologią, która rozszerzy potencjalne zastosowania kroczących robotów opartych na sztucznej inteligencji w trudnych warunkach - podsumował profesor Hae-Won Park.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Science Robotics.