Przez lata uważano, że 150 minut ruchu tygodniowo wystarczy, by zadbać o serce. Nowe badanie pokazuje jednak, że organizm może czerpać jeszcze większe korzyści z większej dawki aktywności. Nie chodzi przy tym o wyczynowy sport czy codzienne maratony, ale o regularny ruch, który wykracza poza to wskazane minimum.

Naukowcy przeanalizowali dane 17 088 osób z brytyjskiego projektu UK Biobank. Ich zdrowie obserwowano przez niemal osiem lat. Osoby, które spełniały obecne zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, miały o 8-9 proc. niższe ryzyko poważnych problemów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał czy udar. Jeszcze ciekawsze okazały się wyniki osób ćwiczących trzy a nawet cztery razy więcej. W tej grupie ryzyko spadało o ponad 30 proc.

Każdy dodatkowy spacer ma znaczenie

Autorzy badania podkreślają jednak, że nie należy traktować tych wyników jako nakazu spędzania całych dni na siłowni. Prof. Aiden Doherty z Uniwersytetu Oksfordzkiego zwraca uwagę, że najważniejszy wniosek jest prostszy.

- Widać wyraźnie, że osoby, które są w stanie wykonywać więcej niż 1 godzinę i 20 minut aktywności dziennie o umiarkowanej lub wysokiej intensywności, mogą odnieść korzyści dla układu sercowo-naczyniowego, ale rozsądne przesłanie z punktu widzenia zdrowia publicznego - pisze profesor

Badacze zgadzają się, że obecne minimum 150 minut tygodniowo nadal ma ogromne znaczenie. Problem w tym, że wiele osób nawet tego poziomu nie osiąga.

150 minut ćwiczeń tygodniowo nadal ma ogromne znaczenie 123RF/PICSEL

Minimum to dopiero początek

Badanie pokazało też, że osoby o słabszej kondycji potrzebują nieco więcej ruchu, aby osiągnąć podobne efekty zdrowotne. To ważna informacja szczególnie dla ludzi pracujących siedząco lub wracających do aktywności po dłuższej przerwie.

Naukowcy podkreślają, że dużą zaletą badania było wykorzystanie danych z urządzeń mierzących aktywność, a nie samych deklaracji uczestników. Dzięki temu wyniki są bardziej wiarygodne.

Źródło: ScienceAlert

Publikacja: Liang Z, Du S, Zhao S, et alJoint non-linear dose-response associations of device-measured physical activity and cardiorespiratory fitness with cardiovascular disease: a cohort and Mendelian randomisation studyBritish Journal of Sports Medicine Published Online First: 19 May 2026. doi: 10.1136/bjsports-2025-111351





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