W skrócie Maja Chwalińska zagra w finale Roland Garros z Mirrą Andriejewą. Rozgrywki toczą się na charakterystycznych czerwonych kortach.

Nawierzchnia kortów w kompleksie Stade Roland Garros składa się z pięciu warstw, w tym z drobno zmielonej cegły, co ma wpływ na grę.

Każdego roku do przygotowania i utrzymania kortów paryskiego kompleksu zużywa się niemal 50 ton mączki ceglanej.

Finał singla kobiet odbędzie się w sobotę 6 czerwca o godzinie 15:00 i będzie transmitowany w Eurosporcie, TVN, Playerze oraz HBO Max.

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Polka w finale Roland Garros. Niezłomna na korcie ziemnym

Maja Chwalińska z Polski jako pierwsza kwalifikantka w tzw. Erze Open awansowała do finału Roland Garros, gdzie w sobotę zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Media sportowe komentują, że Polka dokonała tego, wykazując się wysoką umiejętnością gry, kondycją, sprytem i różnorodnością.

Jest to szczególnie podkreślane m.in. ze względu na fakt, że Roland Garros to jedyny turniej wielkoszlemowy rozgrywany na kortach ziemnych. Mączka ceglana różni się od nawierzchni twardych czy trawiastych i w znaczący sposób oddziałuje na przebieg gry. Nawierzchnia z mączki ceglanej wymusza szczególną adaptację fizyczną i stosowanie określonych taktyk.

Korty Stade Roland Garros to test wytrzymałości i techniki

Jak wyglądają korty kompleksu Stade Roland Garros? Wymiary kortów są standaryzowane przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF). Kort tenisowy to prostokątny obszar do gry w tenisa o wymiarach 23,77 m długości na 8,23 m szerokości w grze pojedynczej i na 10,97 m szerokości przy deblu. Pole gry przedzielone jest na środku siatką i opatrzone różnymi liniami, np. serwisowymi.

Obiekty te różnią się liczbą oferowanych miejsc dla widowni. W przypadku Roland Garros kort Philippe Chatrier ma największą liczbę miejsc siedzących (15 225) i rozgrywane są na nim mecze finałowe. Korty tenisowe różnią się również stosowaną nawierzchnią - te paryskie mają charakterystyczny czerwony kolor.

Wielki finał Roland Garros odbędzie się na korcie im. Philippe'a Chatriera - również pokrytym charakterystyczną mączką. Autorstwa François GOGLINS - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79329113 Wikimedia Commons

Nawierzchnia kortów ma wpływ na grę

Każdy z czterech turniejów wielkoszlemowych rozgrywany jest na innej nawierzchni - a rodzaj nawierzchni, na której trwa rywalizacja, ma ogromny wpływ na dynamikę i przebieg gry. Widać to podczas rozgrywek na trawiastych kortach Wimbledonu, nawierzchni twardej Australian Open i US Open, oraz na czerwonych kortach ziemnych French Open.

Ten ostatni turniej zasłynął z długich wymian, wysokich odbić piłki i wymaga od zawodników zarówno dużej wytrzymałości, jak i umiejętności gry z rotacją, co czyni korty ceglane szczególnym testem dla tenisistów.

Mączka, czyli 50 ton drobno zmielonej cegły na kortach w Paryżu

Kultowe korty kompleksu Stade Roland Garros składają się w rzeczywistości z pięciu różnych warstw - w tym m.in. kamienia i żużlu - z których każda zapewnia odpowiednią trwałość, odprowadzanie wody oraz elastyczność. Całość wieńczy cieniutka, zaledwie ok. 2 mm warstwa charakterystycznej czerwonej mączki.

Według "Le Parisien" do przygotowania i utrzymania nawierzchni paryskich kortów co roku zużywa się łącznie niemal 50 ton drobno zmielonej cegły. Pochodzi ona z wyselekcjonowanej cegielni w Oise, gdzie wypala się ją w odpowiedniej temperaturze, a następnie precyzyjnie kruszy i przesiewa, by uzyskać odpowiednią strukturę.

Wielki finał Roland Garros. Kiedy mecz Chwalińskiej z Andriejewą?

Na kortach z powierzchnią wykonaną z mączki ceglanej odbijająca się piłka unosi się wyżej i porusza wolniej, ponieważ powierzchnia jest chropowata i wykazuje duży opór, wyjaśnia Tenes. Utrzymany w dobrym stanie kort pokryty cegłą gwarantuje jednolitą powierzchnię do gry, podczas gdy zaniedbany może być pełen nierówności, które komplikują poruszanie się i utrudniają precyzyjne zagrania.

By nie dopuścić do takich problemów, przez cały French Open podłoże kortów jest regularnie wyrównywane i uzupełniane. Dzięki tym zabiegom obecnie możemy śledzić emocjonujące zmagania uczestników na doskonale utrzymanych kortach w Paryżu - i trzymać kciuki za Polkę, Maję Chwalińską. Finał singla kobiet zostanie rozegrany w sobotę 6 czerwca. Mecz Chwalińskiej z Andriejewą rozpocznie się o godzinie 15:00. Będzie go można oglądać w Eurosporcie, TVN, Playerze i HBO Max.

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