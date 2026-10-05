Chcesz mieć prawidłowe ciśnienie? Zrób to, a szybko zobaczysz duże efekty

Karol Kubak

Karol Kubak

Nadciśnienie to jedna z najpowszechniejszych chorób XXI wieku. Nowe badanie pokazuje, że prosty trening izometryczny, czyli między innymi przysiady przy ścianie, może przynieść wyraźny efekt. Co ciekawe, później część korzyści dało się utrzymać nawet przy ćwiczeniu tylko raz w tygodniu.

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Ramię osoby z mankietem ciśnieniomierza elektronicznego spoczywa na stole obok wyświetlacza aparatu.
Naukowcy odkryli, że kolejnym czynnikiem zwiększającym ryzyko nadciśnienia, może być ekspozycja na nadmierny hałas123RF/PICSEL

Problemy z ciśnieniem to plaga współczesnego społeczeństwa. Według WHO w 2024 r. nadciśnienie miało około 1,4 mld osób w wieku 30-79 lat. W Polsce skala problemu jest także gigantyczna. Na nadciśnienie tętnicze może cierpieć nawet 32 proc. Polaków w wieku 20-75 lat i co dziesiąty między 20. i 35. rokiem życia. Dane dotyczące Polski pochodzą z najnowszego badania WOBASZ III przedstawionego 18 września podczas odbywającej się w Warszawie XXV Ogólnopolskiej Konferencji "Polka w Europie".

WOBASZ III to najnowsza edycja Ogólnopolskiego Badania Stanu Zdrowia Ludności, realizowanego w latach 2025-2026. Raport ten potwierdził częste występowanie w naszej populacji nadciśnienia tętniczego, za jakie uznaje się takie, które przekracza 130/80 mmHg.

Niepokojące jest, że rozpowszechnienie nadciśnienia, które dotyczy co najmniej jednej trzeciej dorosłej populacji, stale się zwiększa.
Powiedział dr hab. Piotr Jędrusik z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który przedstawił wyniki badań

Jeszcze nie tak dawno sam zasilałem tę grupę osób, mój ciśnieniomierz zaczynał coraz częściej pokazywać nieprawidłowe wartości. M.in. dzięki zrzuceniu nadmiarowych kilogramów udało mi się poprawić wyniki i muszę przyznać, że wolę utrzymać takie ciśnienie, niż w przyszłości martwić się zbyt dużymi wskazaniami. I wiecie co? Jest coś, co może pomóc, a nie wymaga codziennych, długich treningów. I najnowsze badania potwierdzają skuteczność tej metody.

Kilka minut przy ścianie może zrobić różnicę

Naukowcy sprawdzili prosty rodzaj ćwiczeń izometrycznych. Chodzi o sytuację, w której mięśnie pracują, ale ciało pozostaje prawie nieruchome lub inaczej - mięśnie są napięte, ale nie zmienia się ich długość. Przykładem może być deska, ściskanie uchwytu albo krzesełko przy ścianie.

Osoba wykonująca deskę na macie do ćwiczeń, ułożona w pozycji podporu przodem, z wyprostowanymi nogami i ramionami, w sportowym stroju, na jasnej drewnianej podłodze w pomieszczeniu.
Przykład ćwiczenia izometrycznego, tzw. deskaJaykayfit/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)Wikimedia Commons

W badaniu wzięło udział 100 osób w średnim wieku 37,4 roku. Miały prawidłowe lub wysokie prawidłowe ciśnienie skurczowe, wynoszące 120-140 mmHg.

Przez pierwsze cztery tygodnie wszyscy wykonywali w domu cztery serie przysiadów przy ścianie. Ćwiczyli trzy razy w tygodniu. Po tym czasie ich ciśnienie spadło w porównaniu z grupą kontrolną.

Dwoje młodych ludzi w sportowych ubraniach wykonuje ćwiczenie typu wall sit, opierając plecy o betonową ścianę i trzymając ramiona wyprostowane przed sobą.
Przysiad przy ścianie/"krzesełko"123RF/PICSEL

Nawet jeden trening tygodniowo utrzymywał efekt

Po czterech tygodniach część badanych nadal ćwiczyła trzy razy w tygodniu, inni robili to dwa razy albo tylko raz. Była też grupa, która całkowicie przerwała trening.

Po kolejnych czterech tygodniach okazało się, że nawet jeden trening tygodniowo pozwalał utrzymać część korzyści. U osób ćwiczących raz w tygodniu ciśnienie skurczowe było średnio o 6,56 mmHg niższe niż na początku badania. Przy dwóch treningach różnica wynosiła 6,95 mmHg.

Największą zmianę odnotowano u osób ćwiczących trzy razy w tygodniu. Ich ciśnienie skurczowe spadło średnio o 13,73 mmHg.

Jeden trening to nie wszystko

Naukowcy sprawdzali utrzymanie efektu tylko przez kolejne cztery tygodnie. Nie wiadomo więc, czy podobne korzyści utrzymałyby się przez wiele miesięcy.

- Badanie pokazuje, że choć ćwiczenia izometryczne wykonywane rzadziej mogą wystarczyć do utrzymania obniżenia ciśnienia w krótkim okresie, większa częstotliwość jest potrzebna, aby zachować te korzyści oraz związane z nimi zmiany naczyniowe i autonomiczne w pracy serca - napisali autorzy.

Nie trzeba od razu planować codziennych treningów, żeby zacząć działać. Przysiady przy ścianie mogą być łatwym sposobem na wprowadzenie ruchu do tygodnia.

Ale pamiętaj. Jeśli ktoś ma nadciśnienie, ćwiczenia nie powinny zastępować zaleconego leczenia.

Źródła: PAP, WHO, British Medical Journal
Publikacja: Isometric exercise training and blood pressure control: exploring the dose-response to training frequency in a randomised controlled trial, BMJ Open Sport & Exercise Medicine (2026). DOI: 10.1136/bmjsem-2025-003172

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