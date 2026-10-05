Problemy z ciśnieniem to plaga współczesnego społeczeństwa. Według WHO w 2024 r. nadciśnienie miało około 1,4 mld osób w wieku 30-79 lat. W Polsce skala problemu jest także gigantyczna. Na nadciśnienie tętnicze może cierpieć nawet 32 proc. Polaków w wieku 20-75 lat i co dziesiąty między 20. i 35. rokiem życia. Dane dotyczące Polski pochodzą z najnowszego badania WOBASZ III przedstawionego 18 września podczas odbywającej się w Warszawie XXV Ogólnopolskiej Konferencji "Polka w Europie".

WOBASZ III to najnowsza edycja Ogólnopolskiego Badania Stanu Zdrowia Ludności, realizowanego w latach 2025-2026. Raport ten potwierdził częste występowanie w naszej populacji nadciśnienia tętniczego, za jakie uznaje się takie, które przekracza 130/80 mmHg.

Niepokojące jest, że rozpowszechnienie nadciśnienia, które dotyczy co najmniej jednej trzeciej dorosłej populacji, stale się zwiększa.

Jeszcze nie tak dawno sam zasilałem tę grupę osób, mój ciśnieniomierz zaczynał coraz częściej pokazywać nieprawidłowe wartości. M.in. dzięki zrzuceniu nadmiarowych kilogramów udało mi się poprawić wyniki i muszę przyznać, że wolę utrzymać takie ciśnienie, niż w przyszłości martwić się zbyt dużymi wskazaniami. I wiecie co? Jest coś, co może pomóc, a nie wymaga codziennych, długich treningów. I najnowsze badania potwierdzają skuteczność tej metody.

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Kilka minut przy ścianie może zrobić różnicę

Naukowcy sprawdzili prosty rodzaj ćwiczeń izometrycznych. Chodzi o sytuację, w której mięśnie pracują, ale ciało pozostaje prawie nieruchome lub inaczej - mięśnie są napięte, ale nie zmienia się ich długość. Przykładem może być deska, ściskanie uchwytu albo krzesełko przy ścianie.

Przykład ćwiczenia izometrycznego, tzw. deska Jaykayfit/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

W badaniu wzięło udział 100 osób w średnim wieku 37,4 roku. Miały prawidłowe lub wysokie prawidłowe ciśnienie skurczowe, wynoszące 120-140 mmHg.

Przez pierwsze cztery tygodnie wszyscy wykonywali w domu cztery serie przysiadów przy ścianie. Ćwiczyli trzy razy w tygodniu. Po tym czasie ich ciśnienie spadło w porównaniu z grupą kontrolną.

Przysiad przy ścianie/"krzesełko" 123RF/PICSEL

Nawet jeden trening tygodniowo utrzymywał efekt

Po czterech tygodniach część badanych nadal ćwiczyła trzy razy w tygodniu, inni robili to dwa razy albo tylko raz. Była też grupa, która całkowicie przerwała trening.

Po kolejnych czterech tygodniach okazało się, że nawet jeden trening tygodniowo pozwalał utrzymać część korzyści. U osób ćwiczących raz w tygodniu ciśnienie skurczowe było średnio o 6,56 mmHg niższe niż na początku badania. Przy dwóch treningach różnica wynosiła 6,95 mmHg.

Największą zmianę odnotowano u osób ćwiczących trzy razy w tygodniu. Ich ciśnienie skurczowe spadło średnio o 13,73 mmHg.

Jeden trening to nie wszystko

Naukowcy sprawdzali utrzymanie efektu tylko przez kolejne cztery tygodnie. Nie wiadomo więc, czy podobne korzyści utrzymałyby się przez wiele miesięcy.

- Badanie pokazuje, że choć ćwiczenia izometryczne wykonywane rzadziej mogą wystarczyć do utrzymania obniżenia ciśnienia w krótkim okresie, większa częstotliwość jest potrzebna, aby zachować te korzyści oraz związane z nimi zmiany naczyniowe i autonomiczne w pracy serca - napisali autorzy.

Nie trzeba od razu planować codziennych treningów, żeby zacząć działać. Przysiady przy ścianie mogą być łatwym sposobem na wprowadzenie ruchu do tygodnia.

Ale pamiętaj. Jeśli ktoś ma nadciśnienie, ćwiczenia nie powinny zastępować zaleconego leczenia.

Źródła: PAP, WHO, British Medical Journal

Publikacja: Isometric exercise training and blood pressure control: exploring the dose-response to training frequency in a randomised controlled trial, BMJ Open Sport & Exercise Medicine (2026). DOI: 10.1136/bmjsem-2025-003172



