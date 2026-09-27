Chcesz schudnąć, ale nie tracić mięśni? Ta substancja działa nawet bez treningu

W skrócie
- Badania wskazują, że kreatyna przyjmowana podczas odchudzania wspiera zachowanie beztłuszczowej masy ciała, a u ćwiczących pomaga ją nawet zwiększyć.
- Uczestnicy badania przyjmujący 10 gramów monohydratu kreatyny dziennie odnotowali poprawę siły, nawet jeśli nie przestrzegali regularnego planu treningowego.
- Największe korzyści, w tym poprawę siły nóg i górnych partii ciała oraz zwiększoną odporność na zmęczenie, zaobserwowano u osób łączących suplementację z treningami.
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Kreatyna może pomagać nie tylko w budowaniu mięśni. Nowe badanie sugeruje, że ten suplement może być szczególnie interesujący dla osób, które chcą schudnąć, ale zależy im na zachowaniu siły i mięśni. Naukowcy sprawdzili, co dzieje się, gdy kreatynę połączą z ćwiczeniami i dietą odchudzającą.
Kreatyna a odchudzanie. Co dzieje się z mięśniami?
Badanie zespołu z Texas A&M University trwało 12 tygodni i objęło 64 zdrowe osoby w wieku od 45 do 65 lat. Część uczestników ćwiczyła i stosowała dietę powodującą niewielki deficyt kalorii. Czyli, prościej mówiąc, dostarczała organizmowi mniej energii, niż zużywała. Pozostali nie mieli ustalonego programu treningowego.
Uczestnicy otrzymywali codziennie 10 gramów monohydratu kreatyny albo placebo. Najciekawsze wyniki pojawiły się w grupie, która ćwiczyła i jednocześnie próbowała schudnąć. Osoby przyjmujące kreatynę zwiększyły beztłuszczową masę ciała o niemal 1,4 kg i zmniejszyły ilość tkanki tłuszczowej. W grupie otrzymującej placebo zmiana ilości tkanki mięśniowej była niewielka.
Więcej siły bez dodatkowego treningu
Kreatyna nie ograniczała się jednak do ochrony mięśni podczas odchudzania. Badacze odnotowali też poprawę siły. U osób, które nie wykonywały zaplanowanych ćwiczeń, przyjmowanie suplementu wiązało się ze zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała o około 1,1 kg oraz poprawą wyników w ćwiczeniach na nogi i klatkę piersiową.
Jeszcze większe korzyści pojawiły się u uczestników trenujących trzy razy w tygodniu. Połączenie ćwiczeń z kreatyną przyniosło większy wzrost siły nóg i górnej części ciała, a także pozwalało dłużej wykonywać wysiłek do momentu zmęczenia. Nie zaobserwowano natomiast dodatkowej poprawy wydolności tlenowej, ale tak na prawdę to jest zgodne z dotychczasową wiedzą. Kreatyna przede wszystkim wspiera mięśnie podczas wysiłków wymagających siły i mocy.
Dlaczego kreatyna może mieć znaczenie?
Jak wyjaśnia prof. Richard Kreider z Texas A&M University, kreatyna jest naturalnie występującym związkiem, który pomaga uzupełniać energię potrzebną komórkom. Organizm sam ją wytwarza, można ją też dostarczać wraz z mięsem i rybami.
Badacze zaznaczają, że potrzeba kolejnych badań, ale wyniki pokazują ciekawy kierunek. No i pamiętajmy, że podczas odchudzania celem nie musi być wyłącznie mniejsza liczba na wadze. Równie ważne może być to, co dzieje się z mięśniami i siłą.
Badania opublikowano w czasopiśmie Journal of the International Society of Sports Nutrition, otwiera się w nowym oknie.
Źródło: Texas A&M University