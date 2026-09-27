Chcesz schudnąć, ale nie tracić mięśni? Ta substancja działa nawet bez treningu

W skrócie Badania wskazują, że kreatyna przyjmowana podczas odchudzania wspiera zachowanie beztłuszczowej masy ciała, a u ćwiczących pomaga ją nawet zwiększyć.

Uczestnicy badania przyjmujący 10 gramów monohydratu kreatyny dziennie odnotowali poprawę siły, nawet jeśli nie przestrzegali regularnego planu treningowego.

Największe korzyści, w tym poprawę siły nóg i górnych partii ciała oraz zwiększoną odporność na zmęczenie, zaobserwowano u osób łączących suplementację z treningami.

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Kreatyna może pomagać nie tylko w budowaniu mięśni. Nowe badanie sugeruje, że ten suplement może być szczególnie interesujący dla osób, które chcą schudnąć, ale zależy im na zachowaniu siły i mięśni. Naukowcy sprawdzili, co dzieje się, gdy kreatynę połączą z ćwiczeniami i dietą odchudzającą.

Kreatyna a odchudzanie. Co dzieje się z mięśniami?

Badanie zespołu z Texas A&M University trwało 12 tygodni i objęło 64 zdrowe osoby w wieku od 45 do 65 lat. Część uczestników ćwiczyła i stosowała dietę powodującą niewielki deficyt kalorii. Czyli, prościej mówiąc, dostarczała organizmowi mniej energii, niż zużywała. Pozostali nie mieli ustalonego programu treningowego.

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Uczestnicy otrzymywali codziennie 10 gramów monohydratu kreatyny albo placebo. Najciekawsze wyniki pojawiły się w grupie, która ćwiczyła i jednocześnie próbowała schudnąć. Osoby przyjmujące kreatynę zwiększyły beztłuszczową masę ciała o niemal 1,4 kg i zmniejszyły ilość tkanki tłuszczowej. W grupie otrzymującej placebo zmiana ilości tkanki mięśniowej była niewielka.

Więcej siły bez dodatkowego treningu

Kreatyna nie ograniczała się jednak do ochrony mięśni podczas odchudzania. Badacze odnotowali też poprawę siły. U osób, które nie wykonywały zaplanowanych ćwiczeń, przyjmowanie suplementu wiązało się ze zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała o około 1,1 kg oraz poprawą wyników w ćwiczeniach na nogi i klatkę piersiową.

Jeszcze większe korzyści pojawiły się u uczestników trenujących trzy razy w tygodniu. Połączenie ćwiczeń z kreatyną przyniosło większy wzrost siły nóg i górnej części ciała, a także pozwalało dłużej wykonywać wysiłek do momentu zmęczenia. Nie zaobserwowano natomiast dodatkowej poprawy wydolności tlenowej, ale tak na prawdę to jest zgodne z dotychczasową wiedzą. Kreatyna przede wszystkim wspiera mięśnie podczas wysiłków wymagających siły i mocy.

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Dlaczego kreatyna może mieć znaczenie?

Jak wyjaśnia prof. Richard Kreider z Texas A&M University, kreatyna jest naturalnie występującym związkiem, który pomaga uzupełniać energię potrzebną komórkom. Organizm sam ją wytwarza, można ją też dostarczać wraz z mięsem i rybami.

Badacze zaznaczają, że potrzeba kolejnych badań, ale wyniki pokazują ciekawy kierunek. No i pamiętajmy, że podczas odchudzania celem nie musi być wyłącznie mniejsza liczba na wadze. Równie ważne może być to, co dzieje się z mięśniami i siłą.

Badania opublikowano w czasopiśmie Journal of the International Society of Sports Nutrition, otwiera się w nowym oknie.

Źródło: Texas A&M University



