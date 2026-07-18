Sztuczna inteligencja z przytupem wkroczyła do naszego życia, nie omijając naszego zdrowia i aktywności fizycznej. Chatboty (jak choćby ChatGPT) potrafią przygotować plan treningowy i odpowiadać na pytania dotyczące aktywności fizycznej. Czy mogą też zastąpić trenera personalnego? Naukowcy przeanalizowali temat na łamach Journal of Medical Internet Research, zestawiając wyniki najnowszych badań oraz opinie specjalistów.

Czy AI potrafi ułożyć skuteczny plan treningowy?

Jedną z największych zalet sztucznej inteligencji jest łatwy i tani dostęp do wiedzy. Tradycyjne treningi personalne bywają kosztowne, dlatego chatboty mogą stać się atrakcyjną alternatywą dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na regularną współpracę z trenerem. Jak opisuje Anna Zucker, w dwóch badaniach porównano odpowiedzi ChatGPT z poradami profesjonalnych trenerów oraz oceniono przygotowane przez nich indywidualne plany treningowe. W obu przypadkach sztuczna inteligencja dorównywała specjalistom, a niekiedy nawet uzyskiwała lepsze wyniki.

Autorka zwraca uwagę, że takie narzędzia mogą upowszechnić dostęp do wiedzy o aktywności fizycznej, szczególnie tam, gdzie profesjonalna pomoc jest trudno dostępna lub zbyt droga.

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To koniec zawodu trenera personalnego? Nic bardziej mylnego

Eksperci podkreślają, że samo przekazywanie informacji nie wystarcza. W pracy trenera ogromną rolę odgrywa obserwacja ćwiczącej osoby, dostosowywanie programu do jej postępów oraz reagowanie na ból, kontuzje czy spadek motywacji. Tej wartości dodanej sztuczna inteligencja nie zastąpi.

- Dostęp do wiedzy o aktywności fizycznej nie musi oznaczać dostępu do prawdziwego treningu personalnego. Pomaganie klientom w utrzymaniu motywacji, omijaniu skutków urazów i bezpiecznym przesuwaniu własnych granic wymaga stałego monitorowania, komunikacji oraz oceny wzrokowej i praktycznej - podkreśla Anna Zucker, powołując się na fizjoterapeutów, trenerów i biegaczy.

AI i trener personalny mogą się uzupełniać

Opisane w publikacji badanie pokazało, że sztuczna inteligencja potrafi analizować ruch człowieka na nagraniu ze smartfona z dokładnością sięgającą 97,2 proc. Autorzy zaznaczają jednak, że nie zastąpi ona doświadczenia specjalistów. Zamiast tego proponują model hybrydowy, w którym AI zapewnia codzienne wskazówki, a certyfikowany trener regularnie kontroluje postępy i wprowadza niezbędne zmiany. Taki podział może połączyć niskie koszty nowoczesnych narzędzi z wiedzą i doświadczeniem człowieka.

Źródło: Anna Zucker, Should AI Be Your Personal Trainer?, Journal of Medical Internet Research (2026), DOI: 10.2196/106128



