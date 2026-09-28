W skrócie Naukowcy przeanalizowali dane z ponad 124 badań z udziałem 18 tys. osób, aby sprawdzić wpływ aktywności fizycznej na gęstość mineralną kości.

Szybki marsz oraz jogging okazały się skutecznymi formami ruchu poprawiającymi wytrzymałość kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości udowej i stawu biodrowego.

Zdaniem badaczy optymalny poziom aktywności to około 600 MET-minut tygodniowo, co odpowiada mniej więcej 2-3 godzinom szybkiego marszu lub biegania.

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Mocne kości kojarzą się zwykle z wapniem i zdrową dietą, a ich osłabianie z upływem lat. Okazuje się, że równie ważne może być to, jak się poruszamy. Naukowcy przeanalizowali wyniki 124 badań z udziałem ponad 18 tys. osób i sprawdzili, które formy ćwiczeń najlepiej pomagają zachować gęstość mineralną kości.

Które formy ćwiczeń są najlepsze dla naszych kości?

Wyniki wskazują, że szczególnie korzystne dla kości są szybki marsz i jogging. Nie wymagają specjalnego sprzętu ani karnetu na siłownię. Dobre efekty dawało też połączenie ćwiczeń aerobowych (czyli takich, które poprawiają pracę układu krążenia) z treningiem oporowym, na przykład ćwiczeniami z obciążeniem.

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Naukowcy sprawdzali gęstość mineralną kości, czyli jeden z najważniejszych wskaźników ich wytrzymałości. Analizowali kręgosłup lędźwiowy, szyjkę kości udowej i cały staw biodrowy. Szybki marsz lub jogging wiązały się z poprawą wyników we wszystkich tych obszarach, chociaż skala zmian nie była duża.

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Ile trzeba ćwiczyć, żeby kości odczuły różnicę?

Według badań to około 600 MET-minut tygodniowo. MET to sposób określania, ile energii zużywamy podczas aktywności w porównaniu z odpoczynkiem. Spokojnie, to nie oznacza 10 godzin. W praktyce taki poziom odpowiada mniej więcej 2-3 godzinom szybkiego marszu lub joggingu w tygodniu.

Nie oznacza to, że każdy powinien już w tym momencie rzucić wszystko i zacząć intensywnie biegać. Zależność między ilością ćwiczeń a gęstością kości nie była taka prosta. Autorzy zaznaczają, że pewność części wyników jest niska lub umiarkowana. Efekty różniły się też między grupami uczestników.

Badacze przeanalizowali również dane dotyczące złamań. W tym przypadku wyniki były mniej jednoznaczne. Ćwiczenia łączące różne formy aktywności aerobowej oraz tak zwane ćwiczenia umysłowo-ruchowe wiązały się z mniejszym ryzykiem złamań. Autorzy podkreślają, że potrzeba kolejnych badań, aby lepiej potwierdzić te zależności.

To jak to z tym bieganiem?

Wniosek jest prosty. Nie tylko nasze mięśnie, ale i kości potrzebują regularnego ruchu. Szybki marsz okazuje się w tym wypadku formą aktywności, która może wspierać ich kondycję bez specjalistycznego sprzętu. Nie chodzi o bicie rekordów. Chodzi o regularność i aktywność dopasowaną do możliwości danej osoby.

Źródło: ScienceAlert

Badania zostały opublikowane w czasopiśmie BMJ, otwiera się w nowym oknie.



