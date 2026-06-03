W teście umieściłem linki do konkretnych badań naukowych.

Miód od tysięcy lat służy ludziom jako naturalne źródło energii. Teraz, w dobie social mediów, można znaleźć w nich opinie, że łyżka tego naturalnego produktu przed wysiłkiem daje szybki zastrzyk energii. Kolejna viralowa moda? Niekoniecznie. Jak wskazują naukowcy, miód dostarcza organizmowi łatwo przyswajalnych węglowodanów, które są podstawowym paliwem dla pracujących mięśni.

Podczas intensywnego wysiłku organizm korzysta z zapasów glikogenu zgromadzonych w mięśniach i wątrobie. Gdy zaczyna ich brakować, pojawia się zmęczenie, a wydolność spada. Dostarczenie węglowodanów przed treningiem lub w jego trakcie pomaga utrzymać dostęp do energii przez dłuższy czas.

To, co wyróżnia miód, to obecność dwóch cukrów prostych - glukozy i fruktozy. Są wchłaniane różnymi drogami w przewodzie pokarmowym, dzięki czemu organizm może wykorzystywać je jednocześnie. A to ułatwia dostarczanie energii do mięśni i może opóźniać pojawienie się zmęczenia.

Miód może wspierać trening i regenerację Gasfull Pixabay.com

Czy miód poprawia wyniki sportowe?

Jedna większa łyżka miodu zawiera około 20 gramów węglowodanów, czyli podobnie jak wiele sportowych żeli energetycznych. Badania pokazują jednak, że sama obecność energii nie zawsze przekłada się na lepsze wyniki.

W części eksperymentów nie stwierdzono przewagi miodu nad napojami sportowymi, a nawet nad samą wodą. Z drugiej strony są też prace naukowe, w których kolarze spożywający miód osiągali lepszą moc pod koniec długiego wysiłku. Inne badanie wykazało natomiast, że podczas wielogodzinnej jazdy na rowerze miód działał porównywalnie do tradycyjnych żeli sportowych.

Oznacza to, że nie ma mocnych dowodów na to, iż miód jest skuteczniejszy od innych źródeł węglowodanów. Może jednak stanowić ich tanią i naturalną alternatywę.

Największa zaleta? Regeneracja po wysiłku

Zdaniem naukowców prawdziwa siła miodu może ujawniać się po zakończeniu treningu. Badania pokazują, że napoje zawierające miód pomagają utrzymać wyższy poziom glukozy we krwi podczas regeneracji. Może to mieć znaczenie szczególnie wtedy, gdy organizm jest dodatkowo obciążony, na przykład wysoką temperaturą.

Miód zawiera także niewielkie ilości witamin, minerałów, aminokwasów oraz związków roślinnych, takich jak flawonoidy i kwasy fenolowe. Są one znane z działania przeciwutleniającego i przeciwzapalnego. Naukowcy przypuszczają, że mogą wspierać regenerację oraz ograniczać bolesność mięśni po wysiłku.

Choć różne rodzaje miodu mogą mieć nieco odmienny skład, obecne badania nie wskazują jednoznacznie, by któryś z nich był zdecydowanie lepszym paliwem dla sportowców. Jedno jest jednak pewne... zwykły miód może skutecznie konkurować z wieloma specjalistycznymi produktami sportowymi.

Źródło: The Conversation





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