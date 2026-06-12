W skrócie W Babicy pod Wadowicami w województwie małopolskim powstanie pierwszy w Polsce całoroczny kryty stok narciarski.

Nowoczesny obiekt może stać się najdłuższą tego typu atrakcją na świecie, prześcigając rekordowo długą trasę w Szanghaju.

Projekt obejmuje kompleks na obszarze około czterech hektarów, z krytym stokiem narciarskim o długości 650 m oraz zapleczem gastronomicznym i usługowym.

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Wielka inwestycja w Polsce. Jest pozwolenie na budowę

W Polsce rusza wielka inwestycja. Oficjalnie wydano pozwolenie na budowę krytego stoku narciarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nowoczesny kompleks stanie w Babicy pod Wadowicami (woj. małopolskie).

Będzie to pierwszy taki projekt w Polsce - całoroczny, całkowicie niezależny od pogody kryty stok, utrzymywany w temperaturze od -2 do -5°C. Pojawiają się doniesienia o rekordowej długości trasy - kryty stok w Babicy może stać się najdłuższym tego typu obiektem na świecie.

Zadaszony stok o długości nawet 650 metrów

Starostwo Powiatowe w Wadowicach zatwierdziło już projekt budowlany krytego stoku w Babicy i wydało pozwolenie na realizację inwestycji, która wcześniej przeszła pozytywnie wszelkie procedury środowiskowe. Plan zakłada budowę ogromnego kompleksu ulokowanego pomiędzy ulicami Podlesie i Graniczną. Zabudowa ma powstać na zalesionym terenie o powierzchni około czterech hektarów.

Centralnym elementem atrakcji będzie ogromna hala o powierzchni około 27 tys. m², w której znajdzie się stok narciarski. Ma on funkcjonować niezależnie od pory roku i warunków pogodowych. W mediach pojawiają się doniesienia o możliwym rekordzie.

Ma powstać zadaszony stok o imponującej długości około 650 metrów i nachyleniu od 10 do 35 stopni

W takiej formie kryty stok pod Wadowicami prześcignąłby dotychczasowego rekordzistę - kompleks L+Snow w Szanghaju, z najdłuższą trasą o długości 460 m.

W kompleksie w Babicy ma znaleźć się m.in. nowoczesna kolej krzesełkowa, osobny stok dla początkujących, czy strefa zabaw dla dzieci. Powstanie też rozbudowane zaplecze gastronomiczne i rekreacyjne dla odwiedzających. Przewidziano wypożyczalnię sprzętu, restauracje, sklepy, i strefy odpoczynku. W projekcie ujęto też parking z 700 miejscami postojowymi.

Kompleks pod Wadowicami. Kryty stok może być najdłuższy na świecie

Inwestycja dołączy do niewielkiej grupy podobnych hal w Europie. Jeśli projekt zostanie faktycznie zrealizowany w sugerowanej formie, obiekt w Babicy będzie najdłuższym krytym stokiem na świecie. Taki kompleks mógłby stać się nie tylko wielką atrakcją dla pasjonatów zimowych sportów z Polski, ale i przyciągać turystów z całego świata.

Za realizacją projektu stoi lokalny przedsiębiorca Wacław Prorok (firma P.P.U.H. Wakom), a koncepcję architektoniczną przygotowało Studio Architektoniczne LA. Na stronie studia można obejrzeć wizualizacje kompleksu. Inwestor nie zdradza na ten moment szczegółowego harmonogramu prac ani daty otwarcia obiekty.

- Na razie nie wypowiadam się publicznie na temat inwestycji w Babicy. Najpóźniej za kilka miesięcy wszystko będzie jasne nie tylko odnośnie ostatecznego kształtu stoku, ale także i terminu rozpoczęcia prac - powiedział Prorok w rozmowie z "Gazetą Krakowską".





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