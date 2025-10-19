Czy osiem tygodni na siłowni może wpłynąć nie tylko na mięśnie, ale też na bakterie w Twoim jelicie? Okazuje się, że jak najbardziej. Według nowego badania osoby, które wcześniej prowadziły raczej zasiedziały tryb życia i nagle zaczęły regularnie podnosić ciężary, doświadczyły widocznych zmian w swoim mikrobiomie jelitowym już po dwóch miesiącach.

Trening siłowy ma wpływ na bakterie jelitowe

- Podnoszenie ciężarów zaledwie dwa lub trzy razy w tygodniu może znacząco zmienić biliony bakterii żyjących w twoim jelicie, i może się to zdarzyć w ciągu zaledwie ośmiu tygodni - pisze Rosie Young, doktorantka z Instytutu Quadram i autorka badania opublikowanego w serwisie jeszcze niezrecenzowanych preprintów biorxiv.org. Mikrobiom jelitowy, czyli różne mikroorganizmy (bakterie, grzyby, wirusy) żyjące głównie w jelicie grubym, pomaga rozkładać pokarmy, których organizm sam nie potrafi strawić.

Naukowcy z Uniwersytetu w Tybindze zrekrutowali 150 osób, które nie ćwiczyły wcześniej regularnie. Przez osiem tygodni wykonywały one trening oporowy (siłowy) dwa lub trzy razy w tygodniu. Część uczestników używała lżejszych ciężarów z większą liczbą powtórzeń (15-20), inni z kolei cięższych, ale z mniejszą (8-10) liczbą powtórzeń. "Oba podejścia dały podobną poprawę siły i składu ciała", jak czytamy w opisie na The Conversation.

Ilość bakterii rośnie wraz z siłą. Ale to nie takie proste, jak się wydaje

Badacze pobierali próbki kału na początku eksperymentu, po czterech i ośmiu tygodniach. Uczestnicy różnili się tempem przyrostu siły, dlatego podzielono ich na dwie grupy. Ci, którzy zwiększyli swoją siłę najbardziej, mieli również "subtelne, ale znaczące zmiany w bakteriach jelitowych, których nie zaobserwowano u pozostałych".

Co ciekawe, w trakcie badania ilość niektórych bakterii zwykle kojarzonych ze zdrowiem spadała, inne (wcześniej łączone ze złym stanem zdrowia) rosła. To pokazuje, że każdy mikrobiom jest unikalny i może reagować inaczej.

Nie wiadomo też, czy to bakterie pomogły uczestnikom zyskać siłę, czy odwrotnie - zwiększona siła wpłynęła na mikrobiom. Wyniki wymagają potwierdzenia, ale badanie pokazuje, że nasze bakterie jelitowe reagują nie tylko na to, co jemy, ale też na to, jak się ruszamy.

Źródło: Rosie Young, Lifting Weights Could Change Your Gut Microbiome Within Weeks, The Conversation

