Czy uwierzysz, że już sam zapach jedzenia może wpłynąć na wyniki treningu? Naukowcy przekonują na łamach Frontiers in Physiology , że tak, a przynajmniej w przypadku gorzkiej czekolady. Okazuje się, że intensywny aromat tabliczki z wysoką zawartością kakao pomagał uczestnikom ograniczyć uczucie głodu i wykonać więcej ćwiczeń (w tym przypadku nóg), mimo że wcześniej nie jedli przez co najmniej 10 godzin.

W eksperymencie wzięło udział 23 zdrowych, umiarkowanie aktywnych mężczyzn w wieku około 20 lat. Przed treningiem oraz pomiędzy kolejnymi seriami wąchali próbki zapachu gorzkiej czekolady z 90 proc. kakao, mlecznej czekolady z 60 proc. kakao albo wodę, która stanowiła próbę kontrolną. Następnie wykonywali wyprosty nóg na maszynie.

Więcej powtórzeń bez większego wysiłku

Najciekawsze okazały się wyniki osób, które miały kontakt z aromatem gorzkiej czekolady. Badacze odnotowali, że wykonywały one średnio 18 powtórzeń więcej niż uczestnicy z grupy kontrolnej. W przypadku zapachu mlecznej czekolady różnica wyniosła około dziewięciu powtórzeń. Co ważne, ćwiczący nie mieli wrażenia, że trening był bardziej wymagający.

- Wystawienie umiarkowanie wytrenowanych mężczyzn na działanie zapachu czekolady tuż przed oraz pomiędzy seriami ćwiczeń oporowych znacząco zwiększyło całkowitą objętość treningu, nie powodując wzrostu odczuwanego wysiłku. Zaobserwowanie wyraźnego wzrostu liczby powtórzeń bez poczucia cięższej pracy to fascynujący efekt psychobiologiczny - powiedział autor badania, dr Mohamed Nashrudin bin Naharudin, adiunkt na Wydziale Nauk o Sporcie i Ćwiczeniach Fizycznych Uniwersytetu Malajskiego.

Mózg, płuca, serca. Co wiesz o tych trzech kluczowych narządach? Rozpocznij quiz

Dlaczego działa właśnie gorzka czekolada?

Zdaniem autorów zapach może uruchamiać w mózgu skojarzenia związane z jedzeniem jeszcze przed posiłkiem. Aromat gorzkiej czekolady prawdopodobnie wywołuje poczucie sytości, dzięki czemu uczestnicy odczuwali mniejszy głód. Naukowcy podkreślają jednak, że to dopiero wstępne wyniki. W badaniu nie analizowano hormonów ani aktywności mózgu, a eksperyment przeprowadzono na niewielkiej grupie młodych mężczyzn.

To ciekawe wyniki badań, ale zanim rozwiązanie oficjalnie trafi do sportowej praktyki, potrzebne będą kolejne badania.

Źródło: Frontiers

Publikacja: Chocolate Odor Enhances Resistance Exercise Performance through Appetite Suppression in the Fasted State: An Exploratory Study, Frontiers in Physiology (2026). DOI: 10.3389/fphys.2026.1834757



