To koniec Stadionu Narodowego jaki znamy? Ministerstwo Sportu i Turystyki chce areny przystosowanej do zawodów olimpijskich. Czy to oznacza wyburzenie i budowę nowego obiektu? Nie tym razem. Pracownia JSK Architekci otrzymała prośbę o przeanalizowania możliwości tak, aby wykorzystać istniejący obiekt i ograniczyć się do modernizacji. Ale zmiany mogą być całkiem spore. W grę wchodzi nie tylko powiększenie trybun, ale też powrót do lekkoatletyki.

Więcej miejsc i bieżnia. Co się zmieni na PGE Narodowym?

Według wstępnych analiz liczba miejsc mogłaby wzrosnąć nawet do 80 tysięcy. Kluczowa byłaby jednak budowa bieżni lekkoatletycznej. - Istnieją techniczne możliwości, aby obecny Stadion Narodowy przygotować pod kątem igrzysk - tłumaczy główny projektant stadionu, Mariusz Rutz. Dodaje jednak, że wymagałoby to zmian w układzie trybun, w tym demontażu części pierwszych rzędów.

Plan zakłada także powiększenie trybun poprzez dobudowanie nowych sektorów. - Dobudowanie dodatkowej trybuny pozwoliłoby na zwiększenie pojemności obiektu o około 35 tysięcy miejsc dla widzów - wyjaśnia architekt. W tym scenariuszu konieczne byłoby także usunięcie dachu, a następnie na dodatkowych podwieszanych filarach dobudowanie sektorów z miejscami siedzącymi.

Po igrzyskach powrót do piłki

Co ważne, stadion nie zmieniłby swojego charakteru na stałe. Bieżnia miałaby charakter tymczasowy. - Po igrzyskach bieżnia lekkoatletyczna zostałaby zdemontowana - podkreśla Rutz. Większa liczba miejsc zostałaby jednak na stałe, co mogłoby otworzyć drogę do organizacji największych wydarzeń piłkarskich, jak finał Ligi Mistrzów.

Sam projekt może potrwać do dwóch lat, a realizacja kolejne dwa. W tym czasie część wydarzeń musiałaby zostać ograniczona, choć, jak zapewnia operator obiektu, działalność stadionu nie zostanie wstrzymana. - Obecnie operator obiektu nie planuje wstrzymywania rezerwacji ani rezygnacji z organizacji wydarzeń - mówi Małgorzata Bajer.

Od Stadionu Dziesięciolecia do PGE Narodowego

Dzisiejszy stadion powstał w miejscu dawnego Stadionu Dziesięciolecia. Budowę rozpoczęto w 2008 roku, a zakończono w listopadzie 2011. Obiekt otwarto przed Euro 2012, które Polska współorganizowała z Ukrainą. Koszt inwestycji wyniósł blisko dwa miliardy złotych, a stadion od lat pełni rolę najważniejszej areny sportowej i koncertowej w kraju.

Źródła: PAP, propertydesign.pl

