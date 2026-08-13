W skrócie Analiza danych niemal pół miliona osób wskazuje, że regularne wchodzenie po schodach znacząco zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia, w tym zawału, udaru i niewydolności serca.

Badacze z University of East Anglia ustalili, że regularne korzystanie ze schodów wiąże się z blisko 40-procentowym spadkiem ryzyka śmierci z powodu chorób układu krążenia u badanych osób.

Naukowcy sugerują, że wchodzenie po około sześciu piętrach dziennie przynosi najlepsze efekty zdrowotne, jednak każda dodatkowa aktywność tego typu poprawia ogólną kondycję.

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Co wybierasz na co dzień - schody czy winda? Okazuje się, że ta decyzja ma większe znaczenie dla zdrowia, niż mogłoby się wydawać. Analiza danych blisko pół miliona osób sugeruje, że regularne wchodzenie po schodach wiąże się z niższym ryzykiem chorób serca, udaru, niewydolności serca, a także przedwczesnej śmierci.

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Schody zmniejszają ryzyko śmierci

Zespół brytyjskich naukowców przeanalizował niemal 1900 prac, a następnie wybrał dziewięć badań obejmujących ponad 480 tys. uczestników. Obserwacja trwała średnio 14 lat.

Wyniki wskazują, że osoby regularnie korzystające ze schodów były o 39 proc. mniej narażone na śmierć z powodu chorób układu krążenia. Ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny było o 24 proc. niższe niż u osób, które rzadziej wybierały schody. Autorzy zauważyli również mniejsze ryzyko zawału serca, udaru i niewydolności serca.

Siedzący tryb życia, stres, niezdrowa dieta. Sami fundujemy sobie choroby układu krążenia, które są główną przyczyną zgonów na świecie. materiały promocyjne

Prof. Vassilios Vassiliou z Norwich Medical School podkreśla, że choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów na świecie. Można w dużej mierze im zapobiegać dzięki zdrowemu stylowi życia i regularnej aktywności fizycznej.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów na świecie. Liczba przypadków wzrosła prawie dwukrotnie między 1990 a 2019 rokiem. Można im jednak w dużej mierze zapobiegać poprzez zdrowy styl życia, w tym regularną aktywność fizyczną, zdrową dla serca dietę, niepalenie tytoniu, utrzymywanie prawidłowej masy ciała oraz kontrolowanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu i cukru we krwi.

No dobra, ale czy pierwsze piętro też się liczy?

Schody są ciekawą formą ruchu, ponieważ nie wymagają specjalnego sprzętu ani planowania treningu. Można korzystać z nich w domu, pracy, gdziekolwiek.

W jednym z badań najlepsze efekty wiązały się z wchodzeniem po około sześciu piętrach dziennie. Naukowcy zaznaczają jednak, że potrzeba dalszych badań, aby ustalić optymalną "dawkę". Wcześniejsze prace wskazywały, że już parę minut wchodzenia po schodach kilka razy w tygodniu może poprawiać wydolność i obniżać cholesterol.

Konsumpcyjny styl życia nie ułatwia zachowania zdrowia 123RF/PICSEL

Dlaczego to takie ważne?

Prof. Vassiliou zwraca uwagę, że ponad jedna czwarta dorosłych na świecie nie osiąga zalecanego poziomu aktywności fizycznej. Zachęcanie do korzystania ze schodów może więc być elementem strategii ograniczania chorób serca.

Wiadomo, że schody nie są rozwiązaniem dla każdego. Osoby z problemami z poruszaniem się lub chorobami stawów mogą potrzebować innej formy aktywności.

Źródło: Uniwersytet Wschodniej Anglii

Publikacja: Evaluating the Impact of Stair Climbing on Cardiovascular Risk Reduction: A Systematic Review and Meta-analysis, American Journal of Cardiovascular Drugs (2026).



