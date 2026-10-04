W skrócie Analiza 42 badań wykazała, że aktywność fizyczna przed operacją może przyspieszyć rekonwalescencję i zmniejszyć ryzyko wystąpienia groźnych powikłań pooperacyjnych.

Prehabilitacja obejmuje m.in. ćwiczenia, odpowiednie żywienie oraz wsparcie psychiczne, mające na celu poprawę rezerwy krążeniowo-oddechowej pacjenta przed zabiegiem.

Treningi pod okiem specjalistów przyniosły lepsze rezultaty w redukcji powikłań, jednak zakres ćwiczeń zawsze powinien być skonsultowany z lekarzem prowadzącym.

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Przed operacją warto nie tylko zrobić niezbędne badania. Okazuje się, że ważną częścią przygotowań może być także ruch. Analiza kilkudziesięciu badań sugeruje, że ćwiczenia przed dużą operacją mogą przyspieszyć powrót do zdrowia, a w niektórych przypadkach także wiązać się z mniejszym ryzykiem powikłań.

Duża operacja mocno obciąża organizm

Ciało musi poradzić sobie z zabiegiem, stanem zapalnym i powrotem do ruchu. Dlatego znaczenie ma tzw. rezerwa krążeniowo-oddechowa, czyli zapas możliwości organizmu, który pozwala mu sprostać większemu zapotrzebowaniu na tlen.

Prehabilitacja to wykorzystanie czasu przed zabiegiem na poprawę kondycji. Może obejmować ćwiczenia, odpowiednie żywienie, przygotowanie psychiczne i kontrolę innych problemów zdrowotnych. W tym przypadku przegląd objął 42 badania z udziałem 4825 osób przygotowujących się m.in. do operacji jelita grubego, płuc, serca czy naczyń.

Ćwiczenia przed operacją mogą pomóc

Część programów ćwiczeń odbywała się pod okiem specjalistów, a część w domu, z wykorzystaniem instrukcji, dzienniczków treningowych lub innych form kontroli. W obu przypadkach obserwowano poprawę wyniku testu sześciominutowego marszu, który pozwala sprawdzić praktyczną sprawność fizyczną.

Różnica nie była jednak duża. Większy dystans nie musi oznaczać wyraźnej poprawy codziennego funkcjonowania. Ciekawsze wyniki pojawiły się przy powikłaniach pooperacyjnych. W badaniach z nadzorowanymi ćwiczeniami ich ryzyko było około 40 proc. niższe niż przy zwykłym przygotowaniu do operacji. Przy intensywnych ćwiczeniach zależność była jeszcze silniejsza.

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Dlaczego obecność specjalisty może mieć znaczenie?

Tu może pojawić się dość oczywiste pytanie. Czy mamy ćwiczyć z trenerem lub personelem medycznym czy postawić na trening w domu? Żadne z analizowanych badań nie porównywało bezpośrednio obu metod. Programy różniły się także intensywnością i rodzajem wsparcia, dlatego nie da się wskazać samego nadzoru jako przyczyny lepszych wyników.

Specjalista może obserwować objawy i bezpiecznie zwiększać intensywność ćwiczeń, co może mieć znaczenie przy bardziej wymagającym treningu. Ważne tylko, żeby wcześniej ustalić zakres ćwiczeń z lekarzem, aby dostosować go do możliwości organizmu i nie pogorszyć stanu zdrowia. Inaczej mówiąc, wszystko robić z głową.

Źródło: The Conversation, otwiera się w nowym oknie



