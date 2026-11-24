W skrócie Czarny Piątek przypada w tym roku 27 listopada, ale liczne okazje w ramach Black Week startują wcześniej w sklepach internetowych oraz na platformach streamingowych.

Serwisy takie jak Apple TV oraz HBO Max przygotowały dla nowych klientów obniżki sięgające 50 procent ceny subskrypcji na okres od 6 do 12 miesięcy.

Inne platformy, w tym Canal Plus Online, Disney Plus oraz Player, również oferują promocyjne pakiety czasowe, a Prime Video umożliwia tańszy dostęp do subskrypcji serwisów dostępnych na tej platformie.

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Kiedy jest Black Friday? Święto wyprzedaży zbliża się wielkimi krokami

Black Friday, czyli Czarny Piątek, to obchodzone co roku "święto zakupów", w którego trakcie w sklepach organizowane są liczne promocje. Zwyczaj ten ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych, jednak z czasem idea została spopularyzowana w wielu innych krajach. Tradycyjnie, Black Friday wypada w ostatni piątek listopada.

W 2026 roku Czarny Piątek obchodzimy 27 listopada.

Co ciekawe, przed Black Friday najczęściej możemy spotkać się z różnymi innymi okazjami oferowanymi w ramach Black Week. W praktyce - wyprzedaże nierzadko ruszają już w poniedziałek przed wyczekiwanym przez wielu piątkiem. Z kolei już na początku tygodnia następującego po Black Friday, wypada tak zwany Cyber Monday, który słynie z różnego rodzaju promocji organizowanych przez sklepy internetowe.

Promocje na Black Friday na streamingi. Apple TV, HBO Max i nie tylko

Black Friday to okazja do zakupu usług streamingowych po obniżonych cenach. Promocje z okazji święta zakupów organizują między innymi:

Apple TV - osoby zainteresowane zakupem streamingu, mogą uzyskać ponad 50 proc. zniżki przez 6 miesięcy, cena pakiety wynosi wówczas 16,99 zł miesięcznie;

HBO Max - serwis także przygotował rabat w wysokości 50 proc. na wszystkie pakiety przez pierwsze 12 miesięcy (przykładowo - pakiet standardowy za 19,99 zł - obniżka z 39,99 zł);

Canal Plus Online - pakiet Seriale i Filmy w ramach Black Week można nabyć po obniżonej cenie 29 zł na 2 miesiące;

Disney Plus - platforma oferuje promocję na poszczególne pakiety - Standard z reklamami za 16,99 zł miesięcznie przez 3 miesiące, Standard za 23,99 zł miesięcznie przez 3 miesiące i Premium za 39,99 zł miesięcznie przez 3 miesiące, akcja kończy się jednak 24 listopada i obecnie nie wiadomo, czy serwis szykuje kolejne rabaty na Black Friday;

Player - w ramach Black Week, serwis umożliwia zakup subskrypcji ze zniżką 33 proc. - za wariant z reklamami zapłacimy 30 zł za 3 miesiące (zamiast 45 zł), a za wariant bez reklam - 50 zł (zamiast 75 zł) za 3 miesiące.

Warto zwrócić uwagę na ofertę przygotowaną przez Prime Video. Obecnie cena w przypadku tego serwisu pozostaje na takim samym poziomie, jednak platforma (za dodatkową opłatą) obejmuje również treści z innych streamingów, takich jak SkyShowtime. Decydując się na zakup subskrypcji poprzez aplikację Prime Video, możemy uzyskać dostęp do SkyShowtime za 8,75 zł miesięcznie przez pierwsze 2 miesiące.

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