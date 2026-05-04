Spis treści: Ile kosztuje Netflix? Ile kosztuje Disney Plus? Ile kosztuje Canal+ Online? Ile kosztuje Polsat Box Go? Ile kosztuje SkyShowtime? Ile kosztuje Amazon Prime Video? Ile kosztuje HBO Max? Ile zapłacimy za wszystkie najpopularniejsze streamingi?

Ile kosztuje Netflix?

Od 1 maja 2026 roku Netflix podniósł ceny poszczególnych pakietów. Koszt usługi zależy w głównej mierze od wybranego wariantu planu. Za plan podstawowy należy zapłacić 37 zł miesięcznie. Plan standardowy to koszt 55 zł miesięcznie, a premium - 75 zł miesięcznie. Ponadto, trzeba pamiętać o dodatkowej opłacie, jeśli chcemy przyłączyć do subskrypcji użytkownika spoza gospodarstwa domowego. W tym przypadku opłata wynosi 16 zł za miesiąc.

Ile kosztuje Disney Plus?

Podobnie jak w przypadku Netflixa, cena subksrypcji Disney Plus także zależy od konkretnego planu. Disney Plus Standard to koszt 34,99 zł miesięcznie. Istnieje również możliwość zakupu Disney Plus Premium w cenie 59,99 zł miesięcznie. W obydwóch przypadkach, subskrybenci mogą zdecydować się na opłatę roczną - wówczas całość kosztuje odpowiednio 349,99 zł (w przypadku planu Standard) lub 599,99 zł (w przypadku planu Premium). Za przyłączenie dodatkowego użytkownika musimy zapłacić 20,99 zł miesięcznie.

Ile kosztuje Canal+ Online?

W przypadku Canal+ Online, mamy do czynienia z pakietem Seriale i Filmy, który kosztuje 29 zł miesięcznie (po uwzględnieniu rabatu za zgody marketingowe w wysokości 5 zł miesięcznie). Fani sportu mogą nabyć droższy pakiet Super Sport za 69 zł miesięcznie po uwzględnieniu rabatu. Z kolei ci, którym wystarczy telewizja internetowa, mogą rozważyć zakup tańszego pakietu za 19 zł miesięcznie (po uwzględnieniu rabatu).

Ile kosztuje Polsat Box Go?

W przypadku Polsat Box Go możemy skorzystać z trzech pakietów: Lovers (20 zł), Premium (35 zł) i Premium Sport (55 zł). Każdy zawiera zestaw programów telewizyjnych i produkcji Polsatu bez reklam.

Ile kosztuje SkyShowtime?

SkyShowtime to serwis, który umożliwia nabycie trzech wariantów planu subskrypcyjnego. Mowa o planie Standard z reklamami za 24,99 zł miesięcznie, Standard zwykły (bez reklam) za 34,99 zł miesięcznie lub planie Premium za 49,99 zł miesięcznie. Cena może być niższa, o ile zdecydujemy się na zakup planu sześcio- lub dwunastomiesięcznego.

Ile kosztuje Amazon Prime Video?

W przypadku Amazon Prime Video istnieje możliwość zakupu subskrypcji Prime, która oferowana jest w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to plan miesięczny i kosztuje 15,50 za miesiąc. Z kolei drugi to plan roczny. Jego cena to 69 zł za rok. Co ciekawe, użytkownicy Prime mogą również korzystać z dostawy premium na Amazonie oraz grać w gry za pomocą usługi Amazon Luna.

Ile kosztuje HBO Max?

HBO Max to platforma streamingowa umożliwiająca zakup jednego z trzech planów. To plan Podstawowy w cenie 29,99 zł miesięcznie, plan Standardowy w cenie 39,99 zł miesięcznie lub plan Premium za 49,99 zł miesięcznie. Warto wspomnieć, że plany roczne mogą pomóc zaoszczędzić (jak wynika z informacji podanych na stronie - nawet 16%).

Ile zapłacimy za wszystkie najpopularniejsze streamingi?

Jeśli chcemy korzystać ze wszystkich najpopularniejszych streamingów, musimy przygotować się na dość wysokie koszty. Przy założeniu wyboru najtańszych planów i zsumowaniu ich, miesięczny wydatek wyniesie 191,47 zł. Cena oczywiście wzrasta, o ile zdecydujemy się na droższe pakiety. Wówczas miesięczny koszt wyniesie 374,47 zł. Pewną oszczędność może przynieść skorzystanie z oferty planów rocznych.

Pamiętajmy o tym, że biblioteki filmów i seriali niektórych usług mogą się zazębiać. Przed wykupieniem któregoś planu warto zapoznać się z ofertą danej platformy. Może się zdarzyć, że w danym miejscu nie znajdziemy dla siebie nic ciekawego. Wówczas nabycie subskrypcji mija się z celem.

Warto przy tej okazji dodać, że pakiety streamingów można mieć taniej z ofertą Polsat Box lub Plusa.

Ziarna pszenicy sprzed 8000 lat znalezione w Gruzji stanowią najwcześniejsze dowody na wypiekanie chleba © 2026 Associated Press