Chcesz mieć wszystkie streamingi? Tyle wydasz miesięcznie

Tomasz Kromp

Platformy streamingowe umożliwiają dostęp do wielu rozmaitych filmów i seriali. Zdarza się jednak, że niektóre produkcje są dostępne tylko w wybranych serwisach. Co w przypadku, gdy chcemy mieć dostęp do wszystkich tego rodzaju usług? Ile konkretnie zapłacimy za najpopularniejsze streamingi? Odpowiadamy!

  1. Ile kosztuje Netflix?
  2. Ile kosztuje Disney Plus?
  3. Ile kosztuje Canal+ Online?
  4. Ile kosztuje Polsat Box Go?
  5. Ile kosztuje SkyShowtime?
  6. Ile kosztuje Amazon Prime Video?
  7. Ile kosztuje HBO Max?
  8. Ile zapłacimy za wszystkie najpopularniejsze streamingi?

Ile kosztuje Netflix?

Od 1 maja 2026 roku Netflix podniósł ceny poszczególnych pakietów. Koszt usługi zależy w głównej mierze od wybranego wariantu planu. Za plan podstawowy należy zapłacić 37 zł miesięcznie. Plan standardowy to koszt 55 zł miesięcznie, a premium - 75 zł miesięcznie. Ponadto, trzeba pamiętać o dodatkowej opłacie, jeśli chcemy przyłączyć do subskrypcji użytkownika spoza gospodarstwa domowego. W tym przypadku opłata wynosi 16 zł za miesiąc.

Ile kosztuje Disney Plus?

Podobnie jak w przypadku Netflixa, cena subksrypcji Disney Plus także zależy od konkretnego planu. Disney Plus Standard to koszt 34,99 zł miesięcznie. Istnieje również możliwość zakupu Disney Plus Premium w cenie 59,99 zł miesięcznie. W obydwóch przypadkach, subskrybenci mogą zdecydować się na opłatę roczną - wówczas całość kosztuje odpowiednio 349,99 zł (w przypadku planu Standard) lub 599,99 zł (w przypadku planu Premium). Za przyłączenie dodatkowego użytkownika musimy zapłacić 20,99 zł miesięcznie.

Ile kosztuje Canal+ Online?

W przypadku Canal+ Online, mamy do czynienia z pakietem Seriale i Filmy, który kosztuje 29 zł miesięcznie (po uwzględnieniu rabatu za zgody marketingowe w wysokości 5 zł miesięcznie). Fani sportu mogą nabyć droższy pakiet Super Sport za 69 zł miesięcznie po uwzględnieniu rabatu. Z kolei ci, którym wystarczy telewizja internetowa, mogą rozważyć zakup tańszego pakietu za 19 zł miesięcznie (po uwzględnieniu rabatu).

Ile kosztuje Polsat Box Go?

W przypadku Polsat Box Go możemy skorzystać z trzech pakietów: Lovers (20 zł), Premium (35 zł) i Premium Sport (55 zł). Każdy zawiera zestaw programów telewizyjnych i produkcji Polsatu bez reklam.

Ile kosztuje SkyShowtime?

SkyShowtime to serwis, który umożliwia nabycie trzech wariantów planu subskrypcyjnego. Mowa o planie Standard z reklamami za 24,99 zł miesięcznie, Standard zwykły (bez reklam) za 34,99 zł miesięcznie lub planie Premium za 49,99 zł miesięcznie. Cena może być niższa, o ile zdecydujemy się na zakup planu sześcio- lub dwunastomiesięcznego.

Ile kosztuje Amazon Prime Video?

W przypadku Amazon Prime Video istnieje możliwość zakupu subskrypcji Prime, która oferowana jest w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to plan miesięczny i kosztuje 15,50 za miesiąc. Z kolei drugi to plan roczny. Jego cena to 69 zł za rok. Co ciekawe, użytkownicy Prime mogą również korzystać z dostawy premium na Amazonie oraz grać w gry za pomocą usługi Amazon Luna.

Ile kosztuje HBO Max?

HBO Max to platforma streamingowa umożliwiająca zakup jednego z trzech planów. To plan Podstawowy w cenie 29,99 zł miesięcznie, plan Standardowy w cenie 39,99 zł miesięcznie lub plan Premium za 49,99 zł miesięcznie. Warto wspomnieć, że plany roczne mogą pomóc zaoszczędzić (jak wynika z informacji podanych na stronie - nawet 16%).

Ile zapłacimy za wszystkie najpopularniejsze streamingi?

Jeśli chcemy korzystać ze wszystkich najpopularniejszych streamingów, musimy przygotować się na dość wysokie koszty. Przy założeniu wyboru najtańszych planów i zsumowaniu ich, miesięczny wydatek wyniesie 191,47 zł. Cena oczywiście wzrasta, o ile zdecydujemy się na droższe pakiety. Wówczas miesięczny koszt wyniesie 374,47 zł. Pewną oszczędność może przynieść skorzystanie z oferty planów rocznych.

Pamiętajmy o tym, że biblioteki filmów i seriali niektórych usług mogą się zazębiać. Przed wykupieniem któregoś planu warto zapoznać się z ofertą danej platformy. Może się zdarzyć, że w danym miejscu nie znajdziemy dla siebie nic ciekawego. Wówczas nabycie subskrypcji mija się z celem.

Warto przy tej okazji dodać, że pakiety streamingów można mieć taniej z ofertą Polsat Box lub Plusa.

