Co dalej ze SkyShowtime? Fatalne wieści dla widzów

Spis treści: Koniec SkyShowtime? Właściciele rozważają sprzedaż lub zamknięcie serwisu Co to jest SkyShowtime?

Koniec SkyShowtime? Właściciele rozważają sprzedaż lub zamknięcie serwisu

Właściciele SkyShowtime, popularnej platformy streamingowej w Europie, zastanawiają się nad jej zamknięciem. Jak wspominają w notatce skierowanej do Monty'ego Sarhana, jest to spowodowane dużą konkurencją na rynku streamingowym. Media branżowe jednak podkreślają, że decyzja o "przyjrzeniu się opcjom strategicznym firmy" zbiega się z decyzją Paramount o przejęciu Warner Bros. Discovery. Często wspomina się również o opłacalności utrzymania własnych platform streamingowych przez duże wytwórnie. W obliczu rosnącej konkurencji - Netflixa, Disney+, czy Prime Video - korzystniejsze może okazać się sprzedawanie własnych produkcji większym graczom na rynku.

Niezależnie od powodów decyzja o zamknięciu jeszcze nie zapadła. Stanowi jedną z opcji strategicznych spółki. Jak donosi "The Hollywood Reporter", w notatce zarząd docenia wspólną pracę nad platformą i prosi o utrzymanie wysokiej jakości usług do 2027 roku.

W oficjalnym newsroomie SkyShowtime jeszcze we wrześniu 2026 roku informowało o nowych tytułach, w tym o polskim serialu "Zwierzak", który obecnie jest w fazie produkcji.

Co to jest SkyShowtime?

SkyShowtime jest platformą streamingową typu SVOD, co oznacza, że subskrybenci opłacając abonament, otrzymują dostęp do katalogu filmów i seriali. Platforma została założona przez dwa konglomeraty medialne: Comcast (właściciela m.in. NBCUniversal) oraz Paramount Global. Rozpoczęła działalność w Europie 20 września 2022 roku. Początkowo działała w kilku krajach, z czasem rozszerzając swój zasięg. W Polsce została uruchomiona 14 lutego 2023 roku. Obecnie działa w 20 krajach Europy.

Na platformie udostępniane są produkcje:

Paramount Pictures,

Universal Pictures,

SHOWTIME,

Sky Studios,

Peacock i Paramount+,

Nickelodeon,

DreamWorks Animation.

Na platformie można oglądać filmy, seriale, produkcje oryginalne, dokumenty, ale także programy dla dzieci i starsze popularne tytuły filmów.

Produkcje udostępniane przez SkyShowtime można oglądać przez stronę internetową, aplikacje mobilne czy telewizory Smart TV. Abonament wynosi od 24,99 zł do 49,99 zł za miesiąc.



