Co dalej ze SkyShowtime? Fatalne wieści dla widzów

Anna Gburek

Anna Gburek

Aktualizacja

SkyShowtime może zniknąć z rynku. Tak wynika z notatki przesłanej przez właścicieli - Comcast i Paramount - do szefa serwisu streamingowego Monty'ego Sarhana. Zamknięcie to jedna z rozważanych opcji.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
SkyShowtime może zniknąć, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadłaDawid DługoszINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Koniec SkyShowtime? Właściciele rozważają sprzedaż lub zamknięcie serwisu
  2. Co to jest SkyShowtime?

Koniec SkyShowtime? Właściciele rozważają sprzedaż lub zamknięcie serwisu

Właściciele SkyShowtime, popularnej platformy streamingowej w Europie, zastanawiają się nad jej zamknięciem. Jak wspominają w notatce skierowanej do Monty'ego Sarhana, jest to spowodowane dużą konkurencją na rynku streamingowym. Media branżowe jednak podkreślają, że decyzja o "przyjrzeniu się opcjom strategicznym firmy" zbiega się z decyzją Paramount o przejęciu Warner Bros. Discovery. Często wspomina się również o opłacalności utrzymania własnych platform streamingowych przez duże wytwórnie. W obliczu rosnącej konkurencji - Netflixa, Disney+, czy Prime Video - korzystniejsze może okazać się sprzedawanie własnych produkcji większym graczom na rynku.

Zobacz również:

SkyShowtime idzie śladem Disney+ i Prime Video. Podwyżka cen.
Streaming

Masz SkyShowtime? Podwyżka i nowy cennik od 24 lutego

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski

Niezależnie od powodów decyzja o zamknięciu jeszcze nie zapadła. Stanowi jedną z opcji strategicznych spółki. Jak donosi "The Hollywood Reporter", w notatce zarząd docenia wspólną pracę nad platformą i prosi o utrzymanie wysokiej jakości usług do 2027 roku.

W oficjalnym newsroomie SkyShowtime jeszcze we wrześniu 2026 roku informowało o nowych tytułach, w tym o polskim serialu "Zwierzak", który obecnie jest w fazie produkcji.

Co to jest SkyShowtime?

SkyShowtime jest platformą streamingową typu SVOD, co oznacza, że subskrybenci opłacając abonament, otrzymują dostęp do katalogu filmów i seriali. Platforma została założona przez dwa konglomeraty medialne: Comcast (właściciela m.in. NBCUniversal) oraz Paramount Global. Rozpoczęła działalność w Europie 20 września 2022 roku. Początkowo działała w kilku krajach, z czasem rozszerzając swój zasięg. W Polsce została uruchomiona 14 lutego 2023 roku. Obecnie działa w 20 krajach Europy.

Na platformie udostępniane są produkcje:

  • Paramount Pictures,
  • Universal Pictures,
  • SHOWTIME,
  • Sky Studios,
  • Peacock i Paramount+,
  • Nickelodeon,
  • DreamWorks Animation.

Na platformie można oglądać filmy, seriale, produkcje oryginalne, dokumenty, ale także programy dla dzieci i starsze popularne tytuły filmów.

Produkcje udostępniane przez SkyShowtime można oglądać przez stronę internetową, aplikacje mobilne czy telewizory Smart TV. Abonament wynosi od 24,99 zł do 49,99 zł za miesiąc.

Zobacz również:

Apple TV i Prime Video dołączają do streamingów w Plusie i Polsat Box.
Streaming

Trzy streamingi za 40 zł. Nowa opcja u dwóch operatorów

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski


"Strefa gangsterów": Mandeep Dhillon i Anson Boon o hicie SkyShowtimeAgnieszka SkierczyńskaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze