Disney+ to jeden z najpopularniejszych serwisów streamingowych w Polsce. W jego bibliotece jest coś dla każdego - przed telewizorem miejsce dla siebie znajdą zarówno dzieci, jak i dorośli. W ostatnim czasie na platformę trafił między innymi film "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" Marvela, ale i "Państwo Rose" z niesamowitą Olivią Colman i Benedictem Cumberbatchem czy piąty sezon szalenie popularnych "Zbrodni po sąsiedzku".

To oczywiście tylko promil tego, co znajdziemy w katalogu Disney Plus, a kolejne premiery już wkrótce. Jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać, zanim aura na dworze będzie zachęcała do wyjścia z domu, zatem chwytajcie za popcorn, koc i… promocję!

Nawet 54 zł oszczędności. Disney Plus z nową promocją

To doskonały moment na to, by nadrobić filmowe zaległości. Dodatkowym czynnikiem, który może nas do tego zachęcić, jest aktualna promka na Disney+. Promocja trwa od 15 do 28 stycznia 2026 roku, a skorzystają z niej nowi oraz powracający subskrybenci, którzy spełniają warunki. Aby ją zgarnąć, trzeba mieć 18 lat, a także nie posiadać aktywnej subskrypcji.

Do wyboru mamy dwa plany: standard oraz premium.

W ramach planu standardowego mamy możliwość jednoczesnego oglądania na 2 urządzeniach materiałów w jakości wideo do 1080p Full HD. Możemy też pobierać treści. Cena promocyjna wynosi 23,99 zł przez 3 miesiące, dzięki czemu oszczędzamy 11 zł miesięcznie i 33 zł łącznie (czyli prawie tyle, ile normalnie zapłacilibyśmy za miesiąc dostępu do katalogu - bazowa cena to 34,99 zł).

W przypadku planu premium materiały w jakości 4K UHD i HDR obejrzymy jednocześnie na 4 urządzeniach. Naturalnie możemy też pobierać treści, dostępna jest również obsługa Dolby Atmos. Za plan premium w cenie promocyjnej zapłacimy 41,99 zł przez trzy miesiące. W ten sposób zaoszczędzimy łącznie 54 zł - i tu znowu sytuacja wygląda podobnie, tj. oszczędzamy prawie tyle, ile musielibyśmy zapłacić za cały miesiąc, bo standardowa cena wynosi 59,99 zł.

Co istotne - Disney zastrzega sobie prawo do wyświetlania materiałów promocyjnych podczas transmisji na żywo, wydarzeń specjalnych oraz przed i po odtwarzaniu treści. Nie martwcie się jednak, nie jest to specjalnie uciążliwe, a wyświetlane reklamy są najczęściej po prostu zwiastunami innych produkcji filmowych. Całkiem przypadkiem można zatem trafić na propozycję na kolejny seans.

Pamiętajcie jednak, że po 3 miesiącach promocji plany automatycznie odnowią się w aktualnej na tamten moment cenie aż do momentu odwołania subskrypcji. To znaczy, że po tym czasie za plany zapłacimy już analogicznie 34,99 zł za standardowy i 59,99 zł za premium, chyba że z nich zrezygnujemy. Możemy to zrobić w każdym momencie ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

Jedna promka to za mało. Przestańcie przepłacać za serwisy streamingowe

Jeżeli chcecie w nowym roku przyjrzeć się swoim finansom, z pewnością warto zwrócić uwagę na to, ile przeznaczacie na serwisy streamingowe. Z naszych wyliczeń wynika, że niektórzy mogą płacić nawet 3329 zł rocznie, a to, jakby nie patrzeć, spora kwota. Jeśli zatem chcecie wiedzieć, jak zaoszczędzić w tej materii, przeczytajcie także nasz najnowszy materiał na ten temat.

