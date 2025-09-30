Co oglądać w październiku w streamingu? Disney+ ma propozycję

Disney+ to niezwykle popularna platforma, która oferuje ogrom produkcji - od kultowych bajek Disneya, przez produkcje z różnych uniwersów (Marvel, Star Wars) po wciągające dokumenty (np. National Geographic). Obecnie Disney+ w Polsce oferuje dwa pakiety: standardowy w cenie 29,99 zł miesięcznie lub 299,90 zł rocznie oraz premium w cenie 49,99 zł miesięcznie lub 499,90 zł rocznie.

Październik na Disney+ przynosi kryminalne zagadki i sportowe emocje. Na platformę wraca drugi sezon "Genialnej Morgan", a fani true crime mogą obejrzeć inspirowany podcastem "Murdaugh Murders" serial "Murdaugh: Śmierć w rodzinie". Ponadto od 7 października wszystkie mecze Ligi Mistrzyń UEFA - 75 rozgrywek aż po finał w Oslo - będzie można śledzić na żywo w Disney+. Co jeszcze zobaczymy w serwisie w październiku 2025 r.?

Arsenal, Lyon, Barcelona, Bayern, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Madryt, Roma, Juventus, Manchester United i inne drużyny powalczą o tytuł, a wszystkie mecze aż po finał w Oslo będzie można obejrzeć na żywo w Disney+. Disney materiały prasowe

Filmy i seriale na październik. Premiery, kontynuacje, hity w Disney+

Jakie nowości obejrzymy w Disney+ w październiku? Twórca "Dobrego Miejsca" i "Marsjanina", Drew Goddard, przedstawia drugi sezon serialu "Genialna Morgan" z Kaitlin Olson w roli głównej. Produkcja opowiada o samotnej matce z niezwykłym umysłem, której talent do rozwiązywania zbrodni tworzy niepowstrzymany duet z doświadczonym detektywem Karadecem (Daniel Sunjata). Serial powstał na podstawie francuskiej produkcji "Haut Potentiel Intellectuel (HPI)".

Występują: Kaitlin Olson jako Morgan, Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev "Oz" Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot, Steve Howey jako Nick Wagner i Judy Reyes jako Selena. Disney materiały prasowe

"Murdaugh: Śmierć w rodzinie" to natomiast serial, który opowiada o wpływowej rodzinie prawniczej z Karoliny Południowej. Po tragicznym wypadku na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wychodzą na jaw dawne tajemnice i seria niewyjaśnionych zgonów. Serial jest inspirowany popularneym podcastem "Murdaugh Murders".

Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Disney materiały prasowe

"Disney Twisted-Wonderland" to animacja, w której poznajemy Yukena, zwykłego licealistę, który trafia do Akademii Nocnego Kruka. Szkoła nazwała swoje domy na cześć członków legendarnej Wielkiej Siódemki panującej niegdyś w Mrocznej Krainie Czarów. Yuken musi stawić czoła potworom i uczniom magii, jednocześnie próbując znaleźć sposób, by wrócić do swojego świata.

Poznaj członków Wielkiej Siódemki: Królowej Kier, Władcy Zwierząt, Morskiej Wiedźmy, Czarnoksiężnika Piasków, Najpiękniejszej Królowej, Króla Zaświatów i Ciernistej Wróżki Disney materiały prasowe

"Gwiezdne Wojny: Wizje" wraca natomiast z dziewięcioma nowymi odcinkami anime w trzeciej części antologii. Zachwyć się obrazami stworzonymi przez legendarne japońskie studia, które w unikatowy sposób ukazują świat "Gwiezdnych wojen" w nowych opowieściach.

Od 29 października będą dostępne wszystkie odcinki w Disney+. Disney materiały prasowe

Film "Baloniarz" pokazuje, jak życie Gaby zmienia się, gdy arogancki baloniarz pojawia się w jej sąsiedztwie - a dokładnie, ląduje na jej kurniku. Kobieta, samotnie opiekująca się synem i chorą matką, stopniowo otwiera się na nietuzinkowego sąsiada, który zbliża się również do jej dziecka. Czy Gaby pozwoli sobie na zmianę i szansę na lepsze życie dla siebie i syna?

Disney+ w październiku. Pełna lista filmów i seriali

Pełna lista produkcji na październik:

Baloniarz [The Balloonist] - od 3 października

Family Guy: Głowa rodziny - Przebój na Halloween [Family Guy: A Little Fright Music] - od 6 października

Genialna Morgan - Sezon 2 [High Potential - S2] - od 7 października

Liga Mistrzyń UEFA [UEFA Women's Champions League] - start 7 października (rozgrywki na żywo)

Toreador i taksówkarz [La Suerte] - od 8 października

Stacja zaginionych [The Lost Station Girls] - od 8 października

Ugotować niedźwiedzia [To Cook a Bear] - od 15 października

Murdaugh: Śmierć w rodzinie [Murdaugh: Death in the Family] - od 15 października

LEGO Disney Kraina Lodu: Nalot maskonurów [LEGO Frozen: Operation Puffins] - od 24 października

Gwiezdne Wojny: Wizje - Seria 3 [Star Wars: Visions Volume 3] - od 29 października

Disney Twisted-Wonderland: Animacja [Disney Twisted-Wonderland: The Animation] - od 29 października

