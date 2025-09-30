Disney+ w październiku ma świetną nowość. Już nie tylko filmy i seriale

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Październik na Disney+ jest bardzo różnorodny: od filmów i seriali po transmisje wszystkich meczów Ligi Mistrzyń UEFA na żywo. Widzowie mogą liczyć na powrót "Genialnej Morgan", zagadki w true crime "Murdaugh: Śmierć w rodzinie" oraz fascynującą podróż do świata animacji w "Gwiezdnych Wojnach: Wizjach" i "Disney Twisted-Wonderland". Co jeszcze obejrzymy w październiku w streamingu?

Disney+ ogłosił nowości na październik. Co obejrzymy w streamingu?
Disney+ ogłosił nowości na październik. Co obejrzymy w streamingu?Dawid DługoszINTERIA.PL

Co oglądać w październiku w streamingu? Disney+ ma propozycję

Disney+ to niezwykle popularna platforma, która oferuje ogrom produkcji - od kultowych bajek Disneya, przez produkcje z różnych uniwersów (Marvel, Star Wars) po wciągające dokumenty (np. National Geographic). Obecnie Disney+ w Polsce oferuje dwa pakiety: standardowy w cenie 29,99 zł miesięcznie lub 299,90 zł rocznie oraz premium w cenie 49,99 zł miesięcznie lub 499,90 zł rocznie.

Październik na Disney+ przynosi kryminalne zagadki i sportowe emocje. Na platformę wraca drugi sezon "Genialnej Morgan", a fani true crime mogą obejrzeć inspirowany podcastem "Murdaugh Murders" serial "Murdaugh: Śmierć w rodzinie". Ponadto od 7 października wszystkie mecze Ligi Mistrzyń UEFA - 75 rozgrywek aż po finał w Oslo - będzie można śledzić na żywo w Disney+. Co jeszcze zobaczymy w serwisie w październiku 2025 r.?

Srebrny puchar sportowy umieszczony na zielonej murawie stadionu, w tle trybuny i jasne niebo, sugerujące atmosferę oczekiwania na ważne rozstrzygnięcie sportowe.
Arsenal, Lyon, Barcelona, Bayern, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Madryt, Roma, Juventus, Manchester United i inne drużyny powalczą o tytuł, a wszystkie mecze aż po finał w Oslo będzie można obejrzeć na żywo w Disney+.Disneymateriały prasowe

Filmy i seriale na październik. Premiery, kontynuacje, hity w Disney+

Jakie nowości obejrzymy w Disney+ w październiku? Twórca "Dobrego Miejsca" i "Marsjanina", Drew Goddard, przedstawia drugi sezon serialu "Genialna Morgan" z Kaitlin Olson w roli głównej. Produkcja opowiada o samotnej matce z niezwykłym umysłem, której talent do rozwiązywania zbrodni tworzy niepowstrzymany duet z doświadczonym detektywem Karadecem (Daniel Sunjata). Serial powstał na podstawie francuskiej produkcji "Haut Potentiel Intellectuel (HPI)".

Dwie osoby, mężczyzna w szarej kurtce i kobieta w jasnej bluzce z nadrukiem, stoją przy blacie kuchennym. Na blacie stoi szklana misa z owocami, w tle widać dwa obrazy oraz lampę wiszącą pod sufitem.
Występują: Kaitlin Olson jako Morgan, Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev "Oz" Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot, Steve Howey jako Nick Wagner i Judy Reyes jako Selena.Disneymateriały prasowe

"Murdaugh: Śmierć w rodzinie" to natomiast serial, który opowiada o wpływowej rodzinie prawniczej z Karoliny Południowej. Po tragicznym wypadku na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wychodzą na jaw dawne tajemnice i seria niewyjaśnionych zgonów. Serial jest inspirowany popularneym podcastem "Murdaugh Murders".

Młody mężczyzna ubrany w polarową bluzę z pomarańczowym paskiem stoi przy dużym ognisku, trzymając patyk nad płomieniami jedną ręką, a w drugiej puszkę napoju
Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze?Disneymateriały prasowe

"Disney Twisted-Wonderland" to animacja, w której poznajemy Yukena, zwykłego licealistę, który trafia do Akademii Nocnego Kruka. Szkoła nazwała swoje domy na cześć członków legendarnej Wielkiej Siódemki panującej niegdyś w Mrocznej Krainie Czarów. Yuken musi stawić czoła potworom i uczniom magii, jednocześnie próbując znaleźć sposób, by wrócić do swojego świata.

Trzech młodych mężczyzn w eleganckich kamizelkach i mundurach z akcentami zwierzęcymi, stojących pewnie przed monumentalnym budynkiem z wielkimi schodami, ozdobionym skrzydlatymi rzeźbami i zielonymi kryształami w intensywnym, ciepłym świetle zachodząc...
Poznaj członków Wielkiej Siódemki: Królowej Kier, Władcy Zwierząt, Morskiej Wiedźmy, Czarnoksiężnika Piasków, Najpiękniejszej Królowej, Króla Zaświatów i Ciernistej WróżkiDisneymateriały prasowe

"Gwiezdne Wojny: Wizje" wraca natomiast z dziewięcioma nowymi odcinkami anime w trzeciej części antologii. Zachwyć się obrazami stworzonymi przez legendarne japońskie studia, które w unikatowy sposób ukazują świat "Gwiezdnych wojen" w nowych opowieściach.

Postać ludzka z mieczem świetlnym oraz robot przypominający droida BB-8 przemierzają skalisty krajobraz, otoczeni mgłą i oświetleni światłem, całość utrzymana w stylu animacji.
Od 29 października będą dostępne wszystkie odcinki w Disney+.Disneymateriały prasowe

Film "Baloniarz" pokazuje, jak życie Gaby zmienia się, gdy arogancki baloniarz pojawia się w jej sąsiedztwie - a dokładnie, ląduje na jej kurniku. Kobieta, samotnie opiekująca się synem i chorą matką, stopniowo otwiera się na nietuzinkowego sąsiada, który zbliża się również do jej dziecka. Czy Gaby pozwoli sobie na zmianę i szansę na lepsze życie dla siebie i syna?

Disney+ w październiku. Pełna lista filmów i seriali

Pełna lista produkcji na październik:

  • Baloniarz [The Balloonist] - od 3 października
  • Family Guy: Głowa rodziny - Przebój na Halloween [Family Guy: A Little Fright Music] - od 6 października
  • Genialna Morgan - Sezon 2 [High Potential - S2] - od 7 października
  • Liga Mistrzyń UEFA [UEFA Women's Champions League] - start 7 października (rozgrywki na żywo)
  • Toreador i taksówkarz [La Suerte] - od 8 października
  • Stacja zaginionych [The Lost Station Girls] - od 8 października
  • Ugotować niedźwiedzia [To Cook a Bear] - od 15 października
  • Murdaugh: Śmierć w rodzinie [Murdaugh: Death in the Family] - od 15 października
  • LEGO Disney Kraina Lodu: Nalot maskonurów [LEGO Frozen: Operation Puffins] - od 24 października
  • Gwiezdne Wojny: Wizje - Seria 3 [Star Wars: Visions Volume 3] - od 29 października
  • Disney Twisted-Wonderland: Animacja [Disney Twisted-Wonderland: The Animation] - od 29 października

Zobacz również:

Disney Plus podnosi ceny. Ile zapłacimy w Polsce i do kiedy promocja?
Technologia

Disney Plus znów drożeje. Można jeszcze załapać się na promocję

Dawid Długosz
Dawid Długosz
''Wydarzenia'': Rekord na aukcji w Polsce. Rzeźba za kilka milionów złotychPolsat NewsPolsat News

Najnowsze