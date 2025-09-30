Disney+ w październiku ma świetną nowość. Już nie tylko filmy i seriale
Październik na Disney+ jest bardzo różnorodny: od filmów i seriali po transmisje wszystkich meczów Ligi Mistrzyń UEFA na żywo. Widzowie mogą liczyć na powrót "Genialnej Morgan", zagadki w true crime "Murdaugh: Śmierć w rodzinie" oraz fascynującą podróż do świata animacji w "Gwiezdnych Wojnach: Wizjach" i "Disney Twisted-Wonderland". Co jeszcze obejrzymy w październiku w streamingu?
Co oglądać w październiku w streamingu? Disney+ ma propozycję
Disney+ to niezwykle popularna platforma, która oferuje ogrom produkcji - od kultowych bajek Disneya, przez produkcje z różnych uniwersów (Marvel, Star Wars) po wciągające dokumenty (np. National Geographic). Obecnie Disney+ w Polsce oferuje dwa pakiety: standardowy w cenie 29,99 zł miesięcznie lub 299,90 zł rocznie oraz premium w cenie 49,99 zł miesięcznie lub 499,90 zł rocznie.
Październik na Disney+ przynosi kryminalne zagadki i sportowe emocje. Na platformę wraca drugi sezon "Genialnej Morgan", a fani true crime mogą obejrzeć inspirowany podcastem "Murdaugh Murders" serial "Murdaugh: Śmierć w rodzinie". Ponadto od 7 października wszystkie mecze Ligi Mistrzyń UEFA - 75 rozgrywek aż po finał w Oslo - będzie można śledzić na żywo w Disney+. Co jeszcze zobaczymy w serwisie w październiku 2025 r.?
Filmy i seriale na październik. Premiery, kontynuacje, hity w Disney+
Jakie nowości obejrzymy w Disney+ w październiku? Twórca "Dobrego Miejsca" i "Marsjanina", Drew Goddard, przedstawia drugi sezon serialu "Genialna Morgan" z Kaitlin Olson w roli głównej. Produkcja opowiada o samotnej matce z niezwykłym umysłem, której talent do rozwiązywania zbrodni tworzy niepowstrzymany duet z doświadczonym detektywem Karadecem (Daniel Sunjata). Serial powstał na podstawie francuskiej produkcji "Haut Potentiel Intellectuel (HPI)".
"Murdaugh: Śmierć w rodzinie" to natomiast serial, który opowiada o wpływowej rodzinie prawniczej z Karoliny Południowej. Po tragicznym wypadku na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wychodzą na jaw dawne tajemnice i seria niewyjaśnionych zgonów. Serial jest inspirowany popularneym podcastem "Murdaugh Murders".
"Disney Twisted-Wonderland" to animacja, w której poznajemy Yukena, zwykłego licealistę, który trafia do Akademii Nocnego Kruka. Szkoła nazwała swoje domy na cześć członków legendarnej Wielkiej Siódemki panującej niegdyś w Mrocznej Krainie Czarów. Yuken musi stawić czoła potworom i uczniom magii, jednocześnie próbując znaleźć sposób, by wrócić do swojego świata.
"Gwiezdne Wojny: Wizje" wraca natomiast z dziewięcioma nowymi odcinkami anime w trzeciej części antologii. Zachwyć się obrazami stworzonymi przez legendarne japońskie studia, które w unikatowy sposób ukazują świat "Gwiezdnych wojen" w nowych opowieściach.
Film "Baloniarz" pokazuje, jak życie Gaby zmienia się, gdy arogancki baloniarz pojawia się w jej sąsiedztwie - a dokładnie, ląduje na jej kurniku. Kobieta, samotnie opiekująca się synem i chorą matką, stopniowo otwiera się na nietuzinkowego sąsiada, który zbliża się również do jej dziecka. Czy Gaby pozwoli sobie na zmianę i szansę na lepsze życie dla siebie i syna?
Disney+ w październiku. Pełna lista filmów i seriali
Pełna lista produkcji na październik:
- Baloniarz [The Balloonist] - od 3 października
- Family Guy: Głowa rodziny - Przebój na Halloween [Family Guy: A Little Fright Music] - od 6 października
- Genialna Morgan - Sezon 2 [High Potential - S2] - od 7 października
- Liga Mistrzyń UEFA [UEFA Women's Champions League] - start 7 października (rozgrywki na żywo)
- Toreador i taksówkarz [La Suerte] - od 8 października
- Stacja zaginionych [The Lost Station Girls] - od 8 października
- Ugotować niedźwiedzia [To Cook a Bear] - od 15 października
- Murdaugh: Śmierć w rodzinie [Murdaugh: Death in the Family] - od 15 października
- LEGO Disney Kraina Lodu: Nalot maskonurów [LEGO Frozen: Operation Puffins] - od 24 października
- Gwiezdne Wojny: Wizje - Seria 3 [Star Wars: Visions Volume 3] - od 29 października
- Disney Twisted-Wonderland: Animacja [Disney Twisted-Wonderland: The Animation] - od 29 października