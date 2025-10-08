Spis treści: Co to jest Disney Plus? Ile kosztuje Disney+ w Polsce? Cena w 2025 roku Co warto obejrzeć na Disney+? Ile kont na Disney+ i co ze współdzieleniem konta? Na jakich urządzeniach działa aplikacja Disney+?

Co to jest Disney Plus?

Disney+ to usługa streamingowa, która działa od 2019 roku, a w Polsce funkcjonuje od połowy 2022 roku. Oferuje szeroką gamę filmów, seriali czy dokumentów od Disneya, Pixara, Marvela, Lucasfilm (seria Star Wars) czy National Geographic. W ofercie są także produkcje oryginalne Disney+ Originals.

Disney+ pozwala użytkownikom na oglądanie produkcji na różnych urządzeniach - od smartfonów, przez tablety i komputery po telewizory Smart TV. Platforma regularnie aktualizuje swoją bibliotekę o nowe tytuły, zarówno klasyczne, jak i nowości, w tym ekskluzywne premiery, które są dostępne tylko na Disney+.

Ile kosztuje Disney+ w Polsce? Cena w 2025 roku

W Polsce dostęp do Disney+ można wykupić na miesiąc albo na rok, w ramach dwóch nowych pakietów.

Na początku października 2025 roku platforma ogłosiła nowe ceny. Disney+ Premium kosztuje po podwyżce 59,99 zł miesięcznie (599,90 zł rocznie). Po wykupieniu go użytkownik dostanie dostęp do produkcji w jakości obrazu 4K i dźwiękiem Dolby Atmos. Treści można odtwarzać jednocześnie na czterech urządzeniach.

Disney+ Standard to z kolei wydatek 34,99 zł (349,99 zł rocznie). Pakiet jest tańszy i okrojony - jakość obrazu Full HD, brak wsparcia Dolby Atmos i odtwarzanie na dwóch urządzeniach jednocześnie.

Promocyjne ceny i oferty dostępne są u operatorów - w Plusie, Polsat Box i Netii, które oferują pakiet All Streaming (Disney+, Max i Polsat Box Bo)

Co warto obejrzeć na Disney+?

Oferta Disney+ jest dopasowana zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

W serwisie możemy znaleźć hity dla najmłodszych, takie jak "Między nami żywiołami", "Luca" czy "Nasze magiczne Encanto", ale także premiery hollywoodzkich hitów, jak "Twórca", "Duchy z Wenecji" czy "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia".

Z usług serwisu streamingowego z pewnością zadowoleni będą także fani Marvela (serial "Loki" czy "Echo") i Gwiezdnych Wojen ("The Mandalorian", "Ahsoka" czy "Andor").

Ostatnio do serwisu dodana została też pierwsza polska produkcja "Breslau"

Skorzystać mogą także fani filmów dokumentalnych, ponieważ portal zapewnia dostęp do produkcji National Geographic.

Serwis zapewnia nie tylko dostęp do nowości, ale także do klasyków i kultowych filmów. Wśród nich jest m.in. "Avatar" czy "Indiana Jones". Można zobaczyć takie animacje jak "Epoka Lodowcowa", "Król Lew" oraz seriale "Z archiwum X", czy "Pam i Tommy".

Ile kont na Disney+ i co ze współdzieleniem konta?

W aplikacji Disney Plus można stworzyć aż 10 profili użytkowników. Nie wszyscy mogą jednak oglądać seriale i filmy w tym samym czasie. Serwis ogranicza liczbę urządzeń, na których można w tym samym czasie oglądać dostępne treści.

Disney+ ogłosił też wprowadzenie zakazu współdzielenia kont, który znamy już z Netflixa. To zła wiadomość jeśli dziś dzielimy roczną opłatę Disney+ na przykład na cztery osoby. W cenniku pojawiła się już kwota, którą trzeba zapłacić, gdy dzielimy konto. Za dodatkowego użytkownika trzeba będzie zapłacić - według nowego cennika - 20,99 zł.

Na razie stosowny zapis został wprowadzony do regulaminu usługi.

Na jakich urządzeniach działa aplikacja Disney+?

Disney Plus działa nie tylko w przeglądarkach internetowych. Aplikację można pobrać na telewizory, urządzenia mobilne oraz przystawki do telewizora.

Kompatybilne są iPhone'y i iPady Apple, telefony i tablety z systemem Andoird, tablety Amazon Fire oraz tablety i komputery z systemem Windows 10 lub 11.

Spośród urządzeń podłączonych do telewizora, aplikację można pobrać na Amazon Fire TV, Apple TV (4. generacji i nowsze), Chromecast, PlayStation, Xbox.

Disney Plus działa także na telewizorach smart Android TV, Hisense, LG z systemem WebOS, Panasonic i Samsung z systemem Tizen.

Aktualizacja cennika serwisu Disney+. Materiał pojawił się pierwotnie w serwisie 15 kwietnia 2023 roku.

