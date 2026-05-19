Gemini i Spotify łączą siły. Nowa funkcja AI zmienia wszystko

W skrócie Integracja funkcji Google Gemini ze Spotify umożliwia obsługę muzyki przez asystenta AI na telefonie, korzystając z naturalnych poleceń i fragmentów tekstów piosenek.

Proces połączenia aplikacji Gemini z odtwarzaczem jest dostępny na urządzeniach mobilnych i wymaga wykonania kilku prostych kroków oraz aktywnej subskrypcji Spotify Premium.

Funkcja nie działa w wersji przeglądarkowej Gemini, nie obsługuje komend sterowania odtwarzaniem ani tworzenia playlist, a wsparcie asystenta AI obejmuje również YouTube Music.

Integracja Gemini ze Spotify zmienia zasady gry

Użytkownicy aplikacji Gemini zyskali w 2025 r. oficjalne rozszerzenie Spotify dla Gemini. Dzięki temu połączeniu sztuczna inteligencja potrafi teraz na życzenie wyszukiwać i odtwarzać konkretne utwory, albumy, wykonawców, a także całe playlisty i gatunki muzyczne, bazując m.in. na podanych fragmentach tekstów piosenek.

Narzędzie ułatwia również odkrywanie nowej muzyki poprzez rekomendowanie podobnych autorów czy list odtwarzania dopasowanych do nastroju. To pokłosie dawnych integracji m.in. Asystenta Google, Siri i Cortany z popularnymi platformami muzycznymi.

Tradycyjne zarządzanie muzyką i bezustanne przewijanie sekcji "Polecane dla Ciebie" czy "Radar premier" powoli odchodzą do lamusa. Choć algorytmy Spotify doskonale radzą sobie z serwowaniem "więcej tego samego", integracja z Gemini wprowadza do tego element konwersacji i więcej swobody odkrywania utworów, której klasycznym miksom brakuje.

Przejście od ręcznego przeszukiwania biblioteki do kurateli napędzanej przez AI pozwala lepiej odnajdywać muzykę w oparciu o kontekst, ale wymaga wstępnej konfiguracji obu aplikacji. Jak się do niej zabrać?

Jak połączyć Spotify i Gemini krok po kroku?

Choć integracja jest obecnie dostępna głównie na urządzeniach mobilnych, proces jej uruchomienia bezpośrednio w aplikacji Gemini na telefonie (np. Google Pixel 8) jest wyjątkowo prosty. Oto, co należy zrobić krok po kroku.

Otwórz aplikację Gemini i stuknij ikonę profilu w prawym górnym rogu, by przejść do ustawień. Otwórz sekcję "Połączone aplikacje". Znajdź Spotify na liście dostępnych usług i stuknij przełącznik na pozycję włączoną. Zaakceptuj warunki korzystania i wybierz opcję "Połącz". Na ekranie "Połącz konta, by sterować usługą Spotify z dowolnego urządzenia" stuknij "Dalej". Zatwierdź zmiany, stukając opcję "Zgadzam się i kontynuuję". Spotify wyświetli stronę "Zezwól Spotify na połączenie z: Google". Przewiń i wybierz "Zgadzam się". Po tej operacji przełącznik dla Spotify w ustawieniach Gemini zostanie włączony.

Ważna uwaga: do poprawnego działania integracji i odtwarzania utworów czy podcastów wymagana jest subskrypcja Spotify Premium. Warto również pamiętać, że w przypadku podłączenia kilku aplikacji multimedialnych (np. Spotify i YouTube Music) Gemini automatycznie użyje ostatnio uruchamianego programu, chyba że w poleceniu wprost użyjemy znacznika "@Spotify".

Jak połączyć Spotify i Gemini krok po kroku?

Ponadto aby móc łączyć Gemini z aplikacjami zewnętrznymi, w ustawieniach Google, w sekcji "Aktywność w aplikacjach z Gemini" musi zostać włączona opcja "Zachowuj aktywność". Jeżeli jest wyłączona, to podczas opisanej wyżej ścieżki wyświetli się monit, którego stuknięcie doprowadzi nas do strony ustawień pozwalającej to włączyć.

Jak korzystać ze Spotify na czacie Gemini?

Dzięki zaawansowanemu rozumieniu języka naturalnego nie musisz już wpisywać precyzyjnych tytułów w oknie czatu. Gemini działa jak inteligentny asystent, który potrafi zinterpretować nawet bardzo ogólne i opisowe intencje. Wśród wspieranych możliwości znajdują się m.in.:

Rozpoznawanie kontekstu: prompt "@Spotify zagraj tę piosenkę z Szybkich i Wściekłych 7" natychmiast uruchomi utwór "See You Again".

Szukanie po tekście: gdy w głowie utknie ci tylko jedna linijka, zamiast szukać słów w Google i ręcznie przełączać się do Spotify, wystarczy wpisać lub wypowiedzieć na głos: "@Spotify znajdź piosenkę, w której jest everybody's looking for something ", by asystent od razu włączył "Sweet Dreams (Are Made of This)".

Dobieranie nastroju i wykonawców: bez problemu działają zapytania typu "Zagraj euro-disco z lat 80. brzmiące jak Modern Talking" lub prośby o odszukanie najnowszego albumu konkretnego artysty, np. KROY.

Obsługa klasycznych poleceń: Gemini obsługuje też proste polecenia, takie jak "Włącz/Odtwórz/Puść/Wyszukaj [nazwa utworu, albumu, playlisty, podcastu, tematu, gatunku lub nastroju]". Zrozumie też prośbę o odtworzenie np. ostatniego odcinka podcastu.

Integracja ma pewne ograniczenia. Czego nie można?

Mimo ogromnej wygody nowa integracja posiada pewne bariery, o których użytkownicy muszą pamiętać. Przede wszystkim brakuje wersji webowej. Funkcja nie działa w przeglądarkowej wersji Gemini. Pracując przy biurku, wciąż trzeba sięgać po telefon, aby zarządzać odtwarzaniem. Choć trzeba podkreślić, że nie można w ten sposób nim sterować. Nie są obsługiwane komendy takie jak "Wstrzymaj", "Wznów", "Następny" albo "Poprzedni".

Nie ma też możliwości tworzenia playlist - na ten moment asystent AI nie potrafi filtrować utworów na podstawie określonych kryteriów i zapisywać ich w formie nowych list odtwarzania. Sztuczna inteligencja nie uruchomi też jeszcze dedykowanej stacji radiowej na bazie utworu.

Choć sama platforma Spotify ma już własne funkcje AI, o których pisaliśmy wcześniej w GeekWeeku, to dopiero połączenie sił z Google Gemini zapewni prawdziwie intuicyjne, bezdotykowe doświadczenie wyszukiwania i odkrywania muzyki. Może to się okazać niezwykle praktyczne dla słuchaczy, którzy chcieliby zastąpić monotonne przewijanie ekranu bardziej naturalnym sposobem interakcji. Warto dodać, że na podobnych zasadach Gemini oferuje również wsparcie dla YouTube Music.

