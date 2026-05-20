Śledź kulisy Gry o tron i przygód Harry'ego Pottera

We wtorek, 19 maja, na HBO Max zadebiutował "Harry Potter: The Official Film Podcast". Podcasty są nowością w europejskiej ofercie HBO.

Nowe produkcje poświęcone będą najpopularniejszym filmom i serialom, a wśród pierwszych tytułów, poza Harrym Potterem, znajdą się także ze świata "Gry o tron", włączając w to "Ród smoka" oraz "Rycerza siedmiu królestw". W planach są regularne odcinki, podczas których można liczyć na materiały zza kulis, nieujawnione wcześniej ciekawostki oraz rozmowy z twórcami.

Firma wyraźnie chce stworzyć wokół swoich marek coś więcej niż zwykłą bibliotekę seriali. Podcasty mają zatrzymywać widzów w aplikacji na dłużej i budować dodatkowe zaangażowanie fanów pomiędzy premierami kolejnych sezonów.

HBO Max uruchamia podcasty. Pierwszy z nich poświęcony jest Harry'emu Potterowi

Na pierwszy ogień poszedł podcast związany z uniwersum Harry'ego Pottera. Produkcja ma analizować kolejne części filmowej sagi, oferując rozmowy, komentarze i kulisy związane z jedną z najpopularniejszych marek fantasy na świecie. Odcinki będą publikowane co tydzień, w każdy wtorek. Każdej filmowej części poświęcono dwa epizody podcastu, a dwa pierwsze odcinki są już dostępne w aplikacji.

Wersja wideo jest dostępna wyłącznie w HBO Max, jednak wersja audio trafi także na Spotify, Apple Podcasts i inne popularne platformy.

Jakie produkcje załapią się na podcast?

Czerwiec będzie obfitował w nowości od HBO Max, który planuje regularnie udostępniać kolejne odcinki podcastów. W ofercie znajdą się także serie poświęcone m.in. "The last of us", "The Pitt", "Sinners: In Proximity" czy "Wielki powrót", a także komplet audycji omawiających wszystkie sezony "Pohamuj entuzjazm".

Podcasty nie są nowością wśród platform streamingowych. Już wcześniej wdrożyły je do oferty m.in. Netflix oraz Disney+.





"Wydarzenia": Wirtualna przewodniczka oprowadza po muzeum w Łodzi Polsat News