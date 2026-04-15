W skrócie Od 2027 roku abonament RTV zostanie zastąpiony nową opłatą audiowizualną pobieraną przez urząd skarbowy w ramach rozliczenia podatku dochodowego.

Nowa opłata ma wynosić 8-9 zł miesięcznie, a z płacenia jej zwolnieni będą m.in. seniorzy powyżej 75 lat, uczniowie i studenci do 26. roku życia, osoby o niskich dochodach, osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotni.

Dotychczasowe długi z abonamentu RTV będą egzekwowane do końca 2028 roku.

Wszystkich czeka opłata audiowizualna, a abonament RTV zniknie

Koniec z abonamentem RTV? Rząd planuje gruntowną zmianę sposobu finansowania mediów publicznych w Polsce. Według najnowszych zapowiedzi abonament RTV ma zostać zastąpiony powszechną opłatą audiowizualną. Reforma ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku i obejmie praktycznie wszystkich podatników.

Obecny model opłat, uzależniony od posiadania telewizora lub radia, ma odejść do przeszłości. Oznacza to koniec obowiązku rejestrowania odbiorników oraz kontroli prowadzonych przez Pocztę Polską. Nowe rozwiązanie całkowicie zmienia podejście - opłata nie będzie już powiązana ze sprzętem, lecz z samą osobą.

To odpowiedź na poziom niskiej ściągalności abonamentu. Do tej pory tylko część zobowiązanych faktycznie regulowała należności, co powodowało luki w finansowaniu mediów publicznych.

Nowa opłata - ile wyniesie i jak będzie pobierana?

Zgodnie z założeniami nowa opłata audiowizualna ma wynosić około 8-9 złotych miesięcznie, czyli około 100 złotych rocznie.

Kluczowa zmiana dotyczy sposobu jej poboru. Pieniądze będą automatycznie ściągane przez Urząd Skarbowy - najprawodpodobniej w ramach rozliczenia podatku dochodowego. Dzięki temu proces stanie się szczelniejszy i trudniejszy do ominięcia.

Dodatkowo opłata ma być co roku waloryzowana, co oznacza, że w przyszłości może stopniowo rosnąć.

Kto zostanie zwolniony z opłaty audiowizualnej?

Mimo powszechności opłaty przewidziano wyjątki dla wybranych grup. Z obowiązku płacenia mają zostać zwolnieni m.in.:

seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia;

uczniowie i studenci do 26. roku życia;

osoby o niskich dochodach (poniżej płacy minimalnej);

osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotni.

Likwidacja abonamentu nie oznacza automatycznego umorzenia długów. Osoby, które zalegały z opłatami wobec Poczty Polskiej, nadal będą musiały je uregulować. Prawo do ścigania dłużników pozostaje aktywne aż do 31 grudnia 2028 roku - po tej dacie stare długi ulegną przedawnieniu. Nowy system dotyczy wyłącznie przyszłych rozliczeń.

Harmonogram zmian

Proces wprowadzania reformy już się rozpoczął. Projekt ustawy ma zostać przyjęty w 2026 roku, a nowe przepisy zaczną obowiązywać od początku 2027. Do tego czasu nadal funkcjonuje obecny abonament RTV, który podrożał.

W tym roku za radio zapłacimy 9,50 zł miesięcznie - wcześniej było 8,70 zł, a za telewizor 30,50 zł - wcześniej było 27,30 zł.

Podatek od smartfona już funkcjonuje

Od 1 stycznia 2026 roku płacimy zaktualizowaną opłatę reprograficzną, która obejmuje smartfony, laptopy i tablety. Wynosi od 1 proc. do 4 proc. wartości urządzenia i formalnie pokrywają ją producenci, jednak w praktyce koszt został przerzucony na klientów, co podniosło ceny elektroniki w sklepach.

