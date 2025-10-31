Maraton horrorów na Netflix. Odkryj filmy, po których nie zaśniesz

Paranormalne zjawiska, przerażające potwory, a może rozlew krwi? Jesień to idealny czas, by zrobić sobie maraton horrorów - a jest w czym wybierać! Podpowiadamy, jakie nowe i kultowe horrory dostępne na Netflix warto wybrać na imprezę Halloween czy jesienny wieczór z dreszczykiem. Od duchów i zombie przez krwawe slashery po przerażające true crime - każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Jesienna aura sprzyja wieczornym maratonom horrorów. Co wybrać? Podpowiadamy kilkanaście tytułów dostępnych na Netflix.
Spis treści:

  1. Najlepsze horrory na Netflix. Duchy, potwory i morze krwi
  2. Najstraszniejsze paranormalne horrory. Po nich nie zaśniesz
  3. Najlepsze slashery. Mocne i krwawe sceny
  4. Straszna plejada potworów. Fantastyka i true crime

Najlepsze horrory na Netflix. Duchy, potwory i morze krwi

Jesień to idealny moment, by zanurzyć się w świat grozy i mroku, a Netflix ma w swojej ofercie sporo tytułów dla miłośników mocnych wrażeń. Jaki jest najlepszy horror, który można obejrzeć na Netflix? Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć - są bowiem gusta i guściki i każdy co innego uzna za prawdziwy hit wśród wielu produkcji tego gatunku. Podpowiemy więc zbiór tytułów, z którego każdy powinien znaleźć coś dla siebie! Te horrory będą pasowały zarówno na wieczór z dreszczykiem, jak i na imprezę Halloween.

Jeśli lubisz horrory, które mrożą krew w żyłach, czekają na ciebie straszne filmy pełne napięcia, krwawych scen i niepokojącej atmosfery. Wśród tytułów znajdziesz zarówno klasyki gatunku, jak i nowe produkcje, w których roi się od potworów, duchów i zjawisk paranormalnych. Od subtelnego, psychologicznego niepokoju po mocny horror typu slasher, każdy znajdzie tu coś, co przyprawi go o dreszcze. Jeśli więc szukasz naprawdę przerażających historii, które nie pozwolą ci spokojnie zasnąć, czas włączyć Netflixa, zgasić światło i zanurzyć się w świat, gdzie strach czai się za każdym rogiem.

Najstraszniejsze paranormalne horrory. Po nich nie zaśniesz

  • Obecność - "Obecność" to już klasyk - powstało kilka filmów w tym uniwersum, w tym roku wyszedł nawet kolejny - "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie". Każda z części filmu skupia się na historii badaczy zjawisk paranormalnych, Eda i Lorraine Warrenów. Poszczególne odsłony serii ich śledztwach dotyczących nawiedzonych domów, demonów i innych nadprzyrodzonych zdarzeń, które jeżą włos na głowie. Dla miłośników zjawisk paranormalnych to seria obowiązkowa. Na Netflix można znaleźć "Obecność" i "Obecność 2". Być może z czasem dodane zostanę też "Obecność 3: Na rozkaz diabła" i wspomniana czwarta część z 2025 r.
  • Anabelle - na fali popularności "Obecności" powstały inne filmy w tym uniwersum. Mamy tu choćby "Annabelle". Jeśli myślicie, że najgorsze, co może się przydarzyć, to brutalny napad z pobiciem, to jesteście w błędzie. Napastnicy mogą bowiem okazać się dodatkowo wyznawcami szatana, którzy postanowią przywołać demony. Niepozorna lalka Annabelle staje się po tym akcie wcieleniem zła. Na Netflix można znaleźć "Annabelle", "Annabelle: Narodziny zła" i "Annabelle wraca do domu". Ponadto Netflix oferuje jeszcze jeden spin-off "Obecności" - w serwisie dostępny jest też horror "Zakonnica".
  • Siostra Śmierć - Horrory z motywem zakonnic wciąż cieszą się popularnością, a "Siostra Śmierć" wpisuje się w ten nurt. Młoda nowicjuszka Narcisa jest obdarzona nadprzyrodzonymi zdolnościami. Gdy zaczyna pracę w budynku dawnego klasztoru, zaczynają ją nękać dziwne, niepokojące zjawiska, które stopniowo prowadzą do odkrycia mrocznej sieci tajemnic i tragedii od lat skrywanych w murach tego złowieszczego miejsca.
  • Naprawdę straszne historie - Ta nowość na Netflix to serial, który ma trafić przede wszystkim do pasjonatów zjawisk paranormalnych. Wykorzystując rekonstrukcje wydarzeń i relacje świadków, ten nowy serial szczegółowo ukazuje, jak to jest doświadczyć paranormalnego spotkania. Relacje przedstawiane są z perspektywy osób, które miały styczność z takimi niewyjaśnionymi zjawiskami.

Najlepsze slashery. Mocne i krwawe sceny

  • Krwawe niebo - Jak sam tytuł wskazuje, "Krwawe niebo" to produkcja, w której często leje się krew. Jest to film idealny szczególnie dla osób, które boją się latać samolotem. Nie dotyczy jednak typowej katastrofy w przestworzach, a połączenia przejęcia maszyny przez terrorystów z mrocznym sekretem jednej z pasażerek, która akurat tego dnia podróżuje ze swoim dzieckiem. Klaustrofobiczna sceneria i mocne sceny mogą przypaść do gustu fanom takich klimatów.
  • Halloween - Kultowa seria horrorów, zapoczątkowana w 1978 r., cały czas cieszy się powodzeniem. Czuć klimat grozy, słychać okrzyki przerażenia, a do tego widać, jak leje się krew. Na Netflix można znaleźć drugi reboot serii, czyli "Halloween" z 2018 r. Psychopatycznemu mordercy Michaelowi Myersowi udało się uciec podczas przenosin do innej placówki. Zabójca wyrusza na łowy. Dochodzi do konfrontacji z Laurie Strode, która zdołała przed nim uciec 40 lat temu. Po drodze trup ściele się gęsto...
  • Noc Dziękczynienia - Slasher rozgrywający się w okolicach Święta Dziękczynienia i nawiązujący do szaleństwa, które ma miejsce podczas promocji w tzw. Black Friday. Rok po zamieszkach, które wybuchły podczas dnia pełnego obniżek, w miasteczku Plymouth zaczyna grasować zamaskowany oprawca, który kryje się za podobizną Johna Carvera. Zabójcą kieruje pragnienie zemsty. Rozpoczyna się koszmar, z którego wielu mieszkańców Plymouth nie wyjdzie żywych.
  • Teksańska masakra piłą mechaniczną - Kultowa już seria horrorów z sadystycznym mordercą Leatherface w roli głównej, z której pierwsza odsłona z 1974 r. uznawana jest nawet za prekursora slasherów. Leatherface terroryzuje teksańskie peryferie, pozbawiając ludzi życia za pomocą piły mechanicznej. Krew tryska podczas licznych scen bestialskich tortur i morderstw. Na Netflix znajdziemy 9. część serii, czyli film "Teksańska masakra piłą mechaniczną" z 2022 r. To sequel oryginały z 1974 r., a akcja rozgrywa się ponad 50 lat od tamtych wydarzeń.

Straszna plejada potworów. Fantastyka i true crime

Potwór z Gyeongseongu - Ten koreański serial na Netflix został bardzo dobrze przyjęty. Dostępne są dwa sezony, które zapewnią dozę rozrywki z dreszczykiem na wiele jesiennych wieczorów. Sezon 1 rozgrywa się w 1945 r., a sezon 2 - w 2024 r. Produkcja potrafi nieźle wciągnąć - fabuła nie tylko pokazuje brutalność czasów okupacji Seulu, ale i dramatyczne eksperymenty prowadzone na ludziach, które skutkują stworzeniem tytułowego potwora. W drugim sezonie skaczemy w czasie - kończone są wcześniej zaczęte wątki i wyjaśniane powiązania, przy czym pojawia się wiele mrocznych tajemnic.

The Watchers - Film w reżyserii Ishany Shyamalan. Produkcja na pograniczu fantasy i horroru, która u niejednej osoby będzie w stanie wywołać gęsią skórkę. Tajemniczy las, którego nie ma na żadnej mapie, za to gdy już się do niego wejdzie - raczej nie ma szans na wyjście. Zamieszkują go bowiem potworne istoty, które bardzo lubią obserwować ludzi... łapiąc ich wcześniej w przerażającą pułapkę.

Frankenstein - Nowość, która premierę na Netflix będzie miała 7 listopada, a więc może stanowić kontynuację maratonu wieczorów z horrorem, czy też polecieć na "poprawinach" halloweenowej imprezy. Film Guillermo del Toro to kolejna adaptacja historii doktora Viktora Frankensteina i jego eksperymentów, w wyniku których do życia zostaje powołany słynny potwór. Jak wypada produkcja z 2025 r. na tle klasyków i czy jest wierna powieści Mary Shelley? To trzeba zobaczyć.

Potworne true crime - Seria Netflixa "Potwór" z doskonale przyjętym "Dahmerem" i kolejną częścią pod tytułem "Historia Lyle'a i Erika Menendezów" zyskała niedawno nową odsłonę. "Historia Eda Geina", jak i pozostałe sezony serii, to doskonały wybór dla osób, które najbardziej interesuje mroczna natura człowieka. Tu można się zapoznać z historiami morderców, których zbrodnie na zawsze zapadają w pamięć. Warto jednak pamiętać, że na potrzeby serii niektóre wydarzenia zostały nieco podkolorowane lub pominięte. Inna opcja to nowość na Netflix, czyli film "Aileen: Królowa seryjnych zabójców". Ten dokument przybliża trudną historię Aileen Wuornos i jej późniejsze zbrodnie.

