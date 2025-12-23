Masz dość Kevina? Filmy na święta, których jeszcze nie znasz

Chcesz poczuć magię świąt, nie wychodząc z domu? Z pomocą przychodzi cała masa filmów świątecznych, a my przedstawimy najciekawsze z nich.

Komedie świąteczne

Nie będziemy przedstawiać tu najpopularniejszego filmu świątecznego z Kevinem w nazwie, za to skupimy się na nieco mniej oglądanych, chociaż wciąż pełnych klimatu produkcjach.

Film z tego roku, "Świąteczny skok" to komedia z wątkiem kryminalnym, która stara się "nie być jak wszystkie". Główni bohaterowie łączą siły, aby wspólnie obrabować najsłynniejszy dom towarowy w Londynie w wigilijną noc. Jest klimat retro, odpowiedni nastrój i dobra muzyka. I naprawdę nie jest to typowa pozycja na święta. Film jest dostępny na Netflix.

"Listy do M" to polska seria filmów, a najnowsza, piąta część, ukazała się w 2022 roku. Wszystkie z nich łączy klimat bożonarodzeniowy, humor i kilka przeplatających się wątków o miłości, rodzinie i starcie od nowa. Każda część to nowe historie, jednak regularnie powraca część bohaterów. Filmy możesz obejrzeć m.in. na HBO Max.

Coś dla przepracowanych osób w świątecznym czasie: "Co. Za. Radość." to nowa komedia, która pokazuje, jak można odnaleźć święta, gubiąc nieco... siebie. Historia opowiada o Claire, mamie, która zawsze tworzy perfekcyjne święta. Tego roku jednak, zamiast ogarniać cały dom i rodzinę, postanawia wyjechać, żeby pokazać jej, jak wygląda świat bez niej. Tytuł dostępny jest na Prime Video.

Filmy świąteczne dla dzieci i nie tylko

"Klaus" to Netfliksowa produkcja, która natychmiast podbiła serca widzów. Bohaterem opowieści jest Jesper, młody początkujący listonosz, którego wysłano do mroźnej wyspy za kołem podbiegunowym jako karę za słabe wyniki w nauce. Tamtejsza skłócona społeczność od dawna ze sobą nie rozmawia, nie mówiąc już o wysyłaniu listów. Okazuje się więc, że Jesper jest tam zupełnie niepotrzebny, jednak nadzieją dla niego zostaje jego nowy znajomy - stolarz-samotnik, który samodzielnie tworzy zabawki z drewna. Ta wyjątkowa przyjaźń sprawia, że losy wyspy się odmieniają. Bajka wyprodukowana jest w ciekawej formie animacji 2D, która z pewnością przypadnie do gustu każdemu odbiorcy. Film można obejrzeć na Netflixie.

Kadr z bajki "Klaus" Netflix materiały prasowe

"Grinch: Świąt nie będzie" - tę produkcję można obejrzeć zarówno w wersji filmowej z Jimem Carrey'em w roli głównej, jak i w wersji animowanej z 2018 roku. Obie z nich opowiadają historię miasteczka Ktosiowo, którego mieszkańcy uwielbiają święta. Tymczasem zielony stwór Grinch, mieszkający w jaskini ze swoim pieskiem, zrobi wszystko, aby te święta zniszczyć. Obie wersje są dostępne na SkyShowtime.

"Opowieść wigilijna" - klasyka w nowoczesnym wydaniu. W tej animowanej produkcji z 2009 roku Ebenezer Scrooge przechodzi głęboką przemianę. Scrooge jest skąpym starcem, który nienawidzi świąt i ludzi w ogóle. W wigilijny wieczór odwiedza go duch jego dawnego wspólnika, potępiony i skuty łańcuchami, a następnie pojawiają się trzy inne duchy: minionych świąt, tegorocznych świąt i przyszłych świąt. Ten ostatni wywiera na nim ogromne wrażenie. Bajka przeznaczona raczej dla nieco starszych dzieci, jest mroczniejsza niż typowe filmy animowane. Można ją zobaczyć na Disney+, Apple TV czy Prime Video.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press