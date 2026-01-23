SkyShowtime jest wspólnym przedsięwzięciem Comcast i Paramount Global. W jednym miejscu są filmy i seriale od Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks, Paramount+, Showtime, Sky Studios i Peacock oraz produkcje SkyShowtime Original.

To jedyny serwis, w którym można zobaczyć całe uniwersum Yellowstone (wszystkie sezony seriali 1883, 1923 i Yellowstone). Na wyłączność ma także nowe produkcje, takie jak: Landman, Lioness (sezon 2), Agencja, Dzień Szakala, Szpiedzy, Tulsa King czy kontynuację polskiego serialu Glina.

W Polsce i na wielu innych europejskich rynkach SkyShowtime działa od dwóch lat i właśnie dzisiaj zapowiedział podwyżki.

Nowe ceny SkyShowtime od 24 lutego 2026

SkyShowtime (Standard z reklamami) kosztuje 19,99 zł miesięcznie, a bez reklam (Standard) - 24,99 zł. Jest też plan premium w cenie 49,99 zł.

Mniej możemy zapłacić przy wykupieniu opcji na pół roku albo na rok. Niektórzy klienci korzystają także z wcześniejszych promocji "50% taniej na zawsze".

Teraz SkyShowtime zapowiada zmianę cennika od 24 lutego 2026. Nowe ceny zostały opisane "drobnym druczkiem" na stronie internetowej serwisu pod obecnymi abonamentami.

Plan Standard będzie kosztował 34,99 zł, czyli 10 zł więcej.

Za plan Standard z reklamami zapłacimy 24,99 zł, czyli 5 zł więcej.

Cena planu Premium - 49,99 zł - ma pozostać bez zmian.

Z zapowiedzi "drobnym druczkiem" wynika też, że znikają oferty na 6 miesięcy. Jeśli ktoś przed 24 lutego wykupi plan na pół roku (Standard z reklamami za 89 zł albo bez reklam za 109 zł), po tym czasie będzie płacił nową stawkę miesięczną.

Więcej zapłacimy także za plany na 12 miesięcy.

Plan Standard dziś kosztuje 198,99 zł na rok. Po podwyżce - 279,99 zł.

Plan Standard z reklamami obecnie kosztuje 159,99 zł na rok. Po podwyżce - 199,99 zł.

Bez zmian pozostaje także roczna cena dla Premium - 398,99 zł.

SkyShowtime jest dostępny na urządzeniach z systemem Apple iOS, tvOS, Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung Smart TV, w kanałach Prime Video oraz na stronie internetowej.

Kolejna podwyżka w Polsce

SkyShowtime jest kolejnym serwisem, który wprowadza podwyżki cen w naszym kraju.

W styczniu 2026 cennik zmienił Prime Video. Plan miesięczny kosztuje 15,50 zł (było 10,99 zł), a roczny 69 zł (było 49 zł).

Trzy miesiące temu cennik zmienił także Disney+ (plan Standard podrożał o 5 zł do 34,99 zł, a Premium o 10 zł do 59,99 zł).

HBO Max, Apple TV czy Netflix na razie trzymają ceny w naszym kraju, ale spoglądając na konkurentów, chyba powinniśmy spodziewać się podwyżek.

