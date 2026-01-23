Masz SkyShowtime? Podwyżka i nowy cennik od 24 lutego
Koniec taniego oglądania w SkyShowtime. Od 24 lutego 2026 roku subskrybenci popularnej platformy streamingowej muszą przygotować się na nowe ceny. Serwis ogłosił podwyżki. Kto zapłaci więcej?
SkyShowtime jest wspólnym przedsięwzięciem Comcast i Paramount Global. W jednym miejscu są filmy i seriale od Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks, Paramount+, Showtime, Sky Studios i Peacock oraz produkcje SkyShowtime Original.
To jedyny serwis, w którym można zobaczyć całe uniwersum Yellowstone (wszystkie sezony seriali 1883, 1923 i Yellowstone). Na wyłączność ma także nowe produkcje, takie jak: Landman, Lioness (sezon 2), Agencja, Dzień Szakala, Szpiedzy, Tulsa King czy kontynuację polskiego serialu Glina.
W Polsce i na wielu innych europejskich rynkach SkyShowtime działa od dwóch lat i właśnie dzisiaj zapowiedział podwyżki.
Nowe ceny SkyShowtime od 24 lutego 2026
SkyShowtime (Standard z reklamami) kosztuje 19,99 zł miesięcznie, a bez reklam (Standard) - 24,99 zł. Jest też plan premium w cenie 49,99 zł.
Mniej możemy zapłacić przy wykupieniu opcji na pół roku albo na rok. Niektórzy klienci korzystają także z wcześniejszych promocji "50% taniej na zawsze".
Teraz SkyShowtime zapowiada zmianę cennika od 24 lutego 2026. Nowe ceny zostały opisane "drobnym druczkiem" na stronie internetowej serwisu pod obecnymi abonamentami.
- Plan Standard będzie kosztował 34,99 zł, czyli 10 zł więcej.
- Za plan Standard z reklamami zapłacimy 24,99 zł, czyli 5 zł więcej.
Cena planu Premium - 49,99 zł - ma pozostać bez zmian.
Z zapowiedzi "drobnym druczkiem" wynika też, że znikają oferty na 6 miesięcy. Jeśli ktoś przed 24 lutego wykupi plan na pół roku (Standard z reklamami za 89 zł albo bez reklam za 109 zł), po tym czasie będzie płacił nową stawkę miesięczną.
Więcej zapłacimy także za plany na 12 miesięcy.
- Plan Standard dziś kosztuje 198,99 zł na rok. Po podwyżce - 279,99 zł.
- Plan Standard z reklamami obecnie kosztuje 159,99 zł na rok. Po podwyżce - 199,99 zł.
Bez zmian pozostaje także roczna cena dla Premium - 398,99 zł.
SkyShowtime jest dostępny na urządzeniach z systemem Apple iOS, tvOS, Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung Smart TV, w kanałach Prime Video oraz na stronie internetowej.
Kolejna podwyżka w Polsce
SkyShowtime jest kolejnym serwisem, który wprowadza podwyżki cen w naszym kraju.
W styczniu 2026 cennik zmienił Prime Video. Plan miesięczny kosztuje 15,50 zł (było 10,99 zł), a roczny 69 zł (było 49 zł).
Trzy miesiące temu cennik zmienił także Disney+ (plan Standard podrożał o 5 zł do 34,99 zł, a Premium o 10 zł do 59,99 zł).
HBO Max, Apple TV czy Netflix na razie trzymają ceny w naszym kraju, ale spoglądając na konkurentów, chyba powinniśmy spodziewać się podwyżek.