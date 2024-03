Netflix pod obstrzałem klientów z Polski. W drodze podwyżki cen!

Netflix wprowadził w zeszłym roku dodatkowe opłaty i to nie podoba się części subskrybentów z Polski. Ci złożyli w tej sprawie zażalenia do UOKiK-u. Tymczasem Netflix planuje kolejne podwyżki cen, co zdaje się potwierdzać jeden z dyrektorów platformy. Jest bardzo możliwe, że nastąpi to jeszcze w tym roku.

Zdjęcie Klienci składają skargi do UOKiK, a Netflix planuje kolejne podwyżki cen. / 123RF/PICSEL