W skrócie Netflix zrealizował nową wersję eksperymentu więziennego, umieszczając 30 uczestników w prawdziwym zakładzie karnym i tworząc z tego sześcioodcinkowy program reality TV.

Produkcja Netflixa rezygnuje z rzetelności naukowej na rzecz sensacji, bazując na dawno zdyskredytowanych badaniach Philipa Zimbardo przeprowadzonych w 1971 roku.

Świadomi obecności kamer uczestnicy realizują własne scenariusze, dlatego seria przypomina wyreżyserowany spektakl, a nie autentyczną symulację psychologiczną.

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Netflix wraca do kontrowersyjnego eksperymentu z 1971 r.

Netflix zdecydował się na odtworzenie jednego z najbardziej skandalicznych i krytykowanych wydarzeń w historii amerykańskiej nauki, jakim był eksperyment więzienny z 1971 r. Serial "Nowy stanfordzki eksperyment więzienny" przenosi uczestników do prawdziwego aresztu, przekształcając dawną próbę badania ludzkich zachowań w sześcioodcinkowy program typu reality TV.

Produkcja budzi ogromne kontrowersje, jako że pierwotne badania Philipa Zimbardo już dawno zostały okrzyknięte nienaukowymi, oszukańczymi i prowadzącymi do realnej krzywdy ludzkiej.

We współczesnej wersji projektu 30 wyselekcjonowanych osób trafia na dwa tygodnie do prawdziwego zakładu karnego w amerykańskim stanie Georgia. Uczestnicy zostają podzieleni na dwie nierówne grupy strażników i więźniów, przy czym część z nich ma do dyspozycji komfortowe warunki hotelowe poza godzinami pracy, a inni znoszą surowe realia więziennej celi. Dzieło okraszone jest typowymi zabiegami znanymi z innych produkcji rozrywkowych, takimi jak zwierzenia do kamery, zapadające w pamięć historie osobiste i sztucznie generowane konflikty między uczestnikami.

Twórcy programu, w tym producentka wykonawcza Jane Lipsitz, argumentują, że format ten ma na celu zadanie nowemu pokoleniu pytań o granice władzy, konformizm oraz o systemy, w jakich funkcjonujemy. Zaznaczają również, że na planie wdrożono szereg zabezpieczeń, takich jak badania psychologiczne czy możliwość natychmiastowego opuszczenia planu za pomocą specjalnego hasła.

Mimo tych środków ostrożności krytycy wskazują, że produkcja nie ma nic wspólnego z rzetelną nauką i stanowi jedynie kolejny krok w stronę eskalacji emocji na platformach streamingowych.

Nauka czy teatr? Więźniowie pod czujnym okiem kamer

Oryginalny eksperyment przeprowadzony przez Philipa Zimbardo w piwnicach Uniwersytetu Stanforda miał na celu zbadanie, jak zwykli ludzie reagują na warunki więzienne. Z założenia miała to być dwutygodniowa symulacja, jednak sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli z powodu załamań nerwowych uczestników i buntu więźniów.

Z perspektywy czasu historycy i psychologowie udowodnili jednak, że całe przedsięwzięcie było starannie reżyserowane, a sam Zimbardo aktywnie instruował strażników, jak mają się zachowywać, aby uzyskać pożądane przez siebie dramatyczne rezultaty.

W kolejnych dziesięcioleciach wyszło na jaw, że kluczowe momenty dawnego badania, takie jak słynne załamanie nerwowe jednego z uczestników, były w dużej mierze symulowane przez osoby pragnące po prostu opuścić mury zastępczego aresztu.

Krytycy, tacy jak historyk Thibault Le Texier czy psychologowie zajmujący się kryzysem replikacji w naukach społecznych, który szerzej omawialiśmy w GeekWeeku, wielokrotnie podkreślali, że projekt stanfordzki miał więcej wspólnego z teatrem i chęcią zyskania rozgłosu medialnego niż z rzetelną metodą naukową. Mimo to jego mit przetrwał przez ponad 50 lat.

Współczesna wersja Netflixa czerpie garściami z tej mrocznej spuścizny, całkowicie rezygnując z jakichkolwiek pozorów neutralności naukowej. W nowym formacie pojawia się panel złożony z behawiorysty, dziennikarza i byłego funkcjonariusza służby więziennej, którzy z pokoju monitoringu obserwują wydarzenia.

Ci "niezależni" obserwatorzy próbują analizować dynamikę władzy i zachowania uczestników tak, jakby na ich oczach rozwijał się autentyczny proces społeczny, a nie reżyserowany spektakl, co w opinii wielu komentatorów wypada groteskowo i sztucznie.

Show nie jest tym, czym na pierwszy rzut oka się wydaje

"Nowy stanfordzki eksperyment więzienny" szybko traci cechy symulacji psychologicznej, jako że sama struktura produkcji opiera się na sprawdzonych chwytach telewizji rozrywkowej. Uczestnicy doskonale zdają sobie sprawę z obecności kamer oraz faktu, iż biorą udział w telewizyjnym show, co skutecznie uniemożliwia im naturalne wejście w narzucone role.

W przeciwieństwie do klasycznych eksperymentów, w tym brytyjskiej próby zrealizowanej przez BBC w 2002 r., tutaj produkcja co chwilę wprowadza sztuczne zamieszanie, dzieląc strażników na zmiany czy zamieniając podwładnych miejscami z przełożonymi.

W trakcie trwania sześciodcinkowej serii staje się jasne, że brak jakiejkolwiek realnej nagrody czy stawki sprawia, że uczestnicy traktują swój udział jako poligon doświadczalny dla własnych aspiracji w mediach społecznościowych. Konflikty wybuchają nie dlatego, że system więzienny niszczy ich wolną wolę, lecz dlatego, że poszczególne osoby próbują realizować własne scenariusze na medialną karierę. Część bohaterów programu wprost orientuje się w bezcelowości tych zabiegów i bez wahania opuszcza plan zdjęciowy, niszcząc iluzję kontrolowanego środowiska.

Warto zauważyć, że jedynymi osobami, które wydają się wierzyć w powagę całej sytuacji, pozostają wspomniani wcześniej eksperci zasiadający przed monitorami. Ich poważne analizy dotyczące hierarchii i walki o dominację kontrastują z faktem, że na dole ekranu rozgrywa się po prostu kolejne ogranie klisz znanych z reality shows.

Widz otrzymuje produkt skrojony pod współczesną gospodarkę uwagi, w której liczy się przede wszystkim szok, kontrowersja i natychmiastowe zaangażowanie odbiorcy kosztem jakiejkolwiek głębszej treści.

Media stale przekraczają granice przyzwoitości

Platformy streamingowe prześcigają się dziś w tworzeniu coraz bardziej szokujących i kontrowersyjnych formatów. Eksploatowanie brutalnych motywów z filmów o masowych morderstwach czy odgrzewanie krytykowanych formatów typu reality show z początków XXI wieku pokazuje, że współczesna telewizja opiera się na nieustannym podbijaniu stawek. Widzowie bombardowani są bodźcami z każdej strony, a tradycyjne opowiadanie historii ustępuje miejsca bezwzględnemu wyścigowi o ludzką uwagę.

Krytycy zwracają uwagę, że popkultura zmierza w niebezpiecznym kierunku, w którym cyniczna eksploatacja ludzkich słabości i traum staje się głównym paliwem napędowym popularnych platform. Sięganie po kontrowersyjne motywy naukowe z przeszłości, które dawno zostały zdyskredytowane, udowadnia, że twórcy poszukują łatwych skrótów do wywołania silnych emocji u zmęczonego natłokiem informacji odbiorcy. W świecie zdominowanym przez algorytmy i ciągłe powiadomienia granice przyzwoitości w mediach są stale przesuwane.

Ostatecznie widzowie nie muszą jednak biernie akceptować obniżania standardów przez współczesne platformy streamingowe. Bogata oferta tradycyjnych seriali, filmów dokumentalnych i wartościowych programów pokazuje, że wciąż istnieją alternatywy oferujące realną wartość kulturową i poznawczą zamiast cynicznego epatowania skandalem.

Rezygnacja z oglądania cynicznych produkcji żerujących na niskich instynktach i resztkach naszej uwagi staje się prostym sposobem na wyrażenie sprzeciwu wobec traktowania ludzkiej psychiki jako czysto rozrywkowego zasobu.



